Бикфалви через себя забил важнейший мяч «Уфе»! Он чемпион РПЛ по бисиклетам

В 26-м туре РПЛ между собой встречались борющиеся за выживание «Урал» и «Уфа» – получилось неожиданно красиво!

Счет в матче открыл Эрик Бикфалви – румын отлично подстроился под навес Олега Шатова и ударил через себя. Мяч полетел в ближний угол, ударился о штангу и нырнул в ворота. Красота!

Давайте насладимся голом с общего плана:

Скульптура!

Бикфалви – эстет! Его гол «Динамо» завирусился в соцсетях

Эрик не впервые забивает красиво.

В июле 2020-го от похожей бисиклеты пострадал «Арсенал». Бикфалви идеально поймал мяч на ногу после подачи от Дениса Кулакова и мощным ударом через себя отправил мяч в девятку.

В 2019 году на Эрика свалилась практически мировая слава: в английском твиттере наткнулись на его гол в ворота «Динамо» – и начали сравнивать его с Деннисом Бергкампом.

Только видео в аккаунте пользователя @equinesilk собрало больше 4 миллионов просмотров, а потом подключились популярные аккаунты – например, @433. И цифры просмотров вообще улетели в космос.

«Этот гол – лучший в моей карьере. Красивых было много, но этот – самый памятный, – рассказывал Бикфалви в интервью «СЭ». – Очень удивился, что в Европе он популярнее, чем в России. В инстаграме его тоже посмотрело реально много людей – все из-за публикаций в 433, rldesignz, visubal и других популярных аккаунтах. Приятно, когда людям нравятся твои голы. Спасибо всем за позитивные отклики!»

«Урал» против «Уфы» – доминирование. В первом тайме – тотальное

«Урал» впервые с сентября вышел с четырьмя защитниками и неожиданно почувствовал мощь. Два впечатляющих показателя первого тайма: процент владения 72, количество передач – 300 (с точностью 86%)! Даже «Ман Сити» не всегда добивается подобного.

К 53-й минуте хозяева вели 2:0 – забил Мишкич. Но после перерыва давление на «Уфу» ослабло – она даже отыграла один гол (конечно, Агаларов). Но «Урал» удержал важную победу над прямым конкурентом. Хотя его позиции по-прежнему шаткие.