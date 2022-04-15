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Неожиданное крушение «Барсы». Проиграли дома «Айнтрахту» (в какой-то момент было 0:3) и вылетели из Лиги Европы

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Подвел даже родной стадион.

В первом матче с «Айнтрахтом» во Франкфурте «Барселона» с огромным трудом выгрызла ничью 1:1. Но в ответной игре на «Камп Ноу» все равно считалась фаворитом. В итоге все пошло не так еще до стартового свистка.

В Барселону приехал огромный десант болельщиков из Германии – около 50 тысяч. Они прошли маршем по городу. Гостевую квоту в 5 тысяч билетов выкупили сразу. Но в Каталонии пасхальные выходные, много кто уехал из города – и освободились места на домашних трибунах.

В итоге «Камп Ноу» наполовину заполнили фанаты Франкфурта, а футболистов «Барсы» освистали на разминке – не самая приятная атмосфера.

Матч для команды Хави тоже начался не лучшим образом – уже на третьей минуте Гарсия повалил Линдстрема в собственной штрафной, и Костич уверенно реализовал пенальти – 1:0. «Айнтрахт» повел на ликующем «Камп Ноу» (да, болельщиков из Франкфурта было так много).

Это, кстати, был четвертый пенальти в ворота «Барселоны» за последние 45 минут игрового времени – в прошлом туре Ла Лиги «Леванте» трижды бил с точки (забил два раза).

До перерыва «Барса» пропустила второй – Сантос Борре бахнул метров с 25 прямо под перекладину. Без шансов для Тер Стегена. У каталонцев уже восемь пропущенных голов из-за пределов штрафной в этом сезоне – так много с дальних ударов не пропускали с сезона-2005/06.

Повезло еще, что на второй тайм вышли не при разгромном счете – «Айнтрахт» упустил еще пару хороших возможностей забить.

Второй тайм мало чем отличался от первого – у гостей были моменты. Забили не все. но до 3:0 все-таки довели – Костич сделал дубль.

В концовке «Барселона» пошла отыгрываться, но не хватило времени. Один гол Бускетса отменили из-за офсайда, второй – дальним ударом – уже засчитали. На девятой добавленной минуте заработали пенальти, но итоговый счет 3:2 – «Айнтрахт» в полуфинале.

«Барселона» проиграла впервые за 16 матчей, прервав самую долгую серию без поражений в Европе.

А вот получить дома три мяча от команды из Германии – не впервые, в сентябре на «Камп Ноу» куражилась «Бавария». Кстати, никто другой в этом сезоне не забивал 3три гола на поле каталонского клуба, только немцы.

В Бундеслиге дела у «Айнтрахта» так себе. Команда идет на девятом месте, на днях проиграли дома «Фрайбургу» (1:2). До этого не забили ни гола «Гройтер Фюрту» (пропустили 72 гола, по этому показателю идут на последнем месте), проиграли дома почти не забивающей «Арминии» и барахтающемуся внизу таблицы «Вольфсбургу».

Но даже так франкфуртцы все еще борются за престижный трофей – их ждет полуфинал против «Вест Хэма». Последняя надежда на трофей для Хави – догнать «Реал» в Ла Лиге, но для этого понадобится настоящее чудо.

Барселона Испания – Айнтрахт Ф Германия 2:3 (0:2, 2:1)
Дата проведения
14 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 4, пенальти Костич, 0:2 – 36 Борре, 0:3 – 67 Костич, 1:3 – 90 Бускетс, 2:3 – 90, пенальти Депай.
Барселонатер Стеген, Мингеса (Дест, 62), Араухо, Эрик Гарсия (де Йонг, 70), Альба, Бускетс, Педри (де Йонг, 46), Гави, Обамеянг (Траоре, 61), Дембеле, Ферран Торрес (Депай, 80).
Айнтрахт ФТрапп, Хинтереггер, Туре (Хасебе, 90), Ндика, Кнауфф (Чендлер, 90), Костич, Роде (Хрустич, 80), Камада, Якич, Линдстрем (Хеуге, 80), Борре (Ахе, 90).
Предупреждения:
Эрик Гарсия (3), Якич (24), Гави (28), Хрустич (83), Дембеле (90), Ндика (90), Кнауфф (90), Трапп (90).
Удаление:
Ндика (90).

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Фото: REUTERS/Albert Gea

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