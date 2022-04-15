Неожиданное крушение «Барсы». Проиграли дома «Айнтрахту» (в какой-то момент было 0:3) и вылетели из Лиги Европы

Подвел даже родной стадион.
В первом матче с «Айнтрахтом» во Франкфурте «Барселона» с огромным трудом выгрызла ничью 1:1. Но в ответной игре на «Камп Ноу» все равно считалась фаворитом. В итоге все пошло не так еще до стартового свистка.
В Барселону приехал огромный десант болельщиков из Германии – около 50 тысяч. Они прошли маршем по городу. Гостевую квоту в 5 тысяч билетов выкупили сразу. Но в Каталонии пасхальные выходные, много кто уехал из города – и освободились места на домашних трибунах.
В итоге «Камп Ноу» наполовину заполнили фанаты Франкфурта, а футболистов «Барсы» освистали на разминке – не самая приятная атмосфера.
Матч для команды Хави тоже начался не лучшим образом – уже на третьей минуте Гарсия повалил Линдстрема в собственной штрафной, и Костич уверенно реализовал пенальти – 1:0. «Айнтрахт» повел на ликующем «Камп Ноу» (да, болельщиков из Франкфурта было так много).
Это, кстати, был четвертый пенальти в ворота «Барселоны» за последние 45 минут игрового времени – в прошлом туре Ла Лиги «Леванте» трижды бил с точки (забил два раза).
До перерыва «Барса» пропустила второй – Сантос Борре бахнул метров с 25 прямо под перекладину. Без шансов для Тер Стегена. У каталонцев уже восемь пропущенных голов из-за пределов штрафной в этом сезоне – так много с дальних ударов не пропускали с сезона-2005/06.
Повезло еще, что на второй тайм вышли не при разгромном счете – «Айнтрахт» упустил еще пару хороших возможностей забить.
Второй тайм мало чем отличался от первого – у гостей были моменты. Забили не все. но до 3:0 все-таки довели – Костич сделал дубль.
В концовке «Барселона» пошла отыгрываться, но не хватило времени. Один гол Бускетса отменили из-за офсайда, второй – дальним ударом – уже засчитали. На девятой добавленной минуте заработали пенальти, но итоговый счет 3:2 – «Айнтрахт» в полуфинале.
«Барселона» проиграла впервые за 16 матчей, прервав самую долгую серию без поражений в Европе.
А вот получить дома три мяча от команды из Германии – не впервые, в сентябре на «Камп Ноу» куражилась «Бавария». Кстати, никто другой в этом сезоне не забивал 3три гола на поле каталонского клуба, только немцы.
В Бундеслиге дела у «Айнтрахта» так себе. Команда идет на девятом месте, на днях проиграли дома «Фрайбургу» (1:2). До этого не забили ни гола «Гройтер Фюрту» (пропустили 72 гола, по этому показателю идут на последнем месте), проиграли дома почти не забивающей «Арминии» и барахтающемуся внизу таблицы «Вольфсбургу».
Но даже так франкфуртцы все еще борются за престижный трофей – их ждет полуфинал против «Вест Хэма». Последняя надежда на трофей для Хави – догнать «Реал» в Ла Лиге, но для этого понадобится настоящее чудо.
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 4, пенальти Костич, 0:2 – 36 Борре, 0:3 – 67 Костич, 1:3 – 90 Бускетс, 2:3 – 90, пенальти Депай.
-
Барселона –
тер Стеген, Мингеса (Дест, 62), Араухо, Эрик Гарсия (де Йонг, 70), Альба, Бускетс, Педри (де Йонг, 46), Гави, Обамеянг (Траоре, 61), Дембеле, Ферран Торрес (Депай, 80).
-
Айнтрахт Ф –
Трапп, Хинтереггер, Туре (Хасебе, 90), Ндика, Кнауфф (Чендлер, 90), Костич, Роде (Хрустич, 80), Камада, Якич, Линдстрем (Хеуге, 80), Борре (Ахе, 90).
- Предупреждения:
- Эрик Гарсия (3), Якич (24), Гави (28), Хрустич (83), Дембеле (90), Ндика (90), Кнауфф (90), Трапп (90).
- Удаление:
- Ндика (90).
Кто еще сыграет в полуфиналах? Определились все пары еврокубков
Истошный крик, стыд, бессилие – провал «Барсы» в эмоциях на поле
Фото: REUTERS/Albert Gea
Комментарии