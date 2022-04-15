Неожиданное крушение «Барсы». Проиграли дома «Айнтрахту» (в какой-то момент было 0:3) и вылетели из Лиги Европы

Подвел даже родной стадион.

В первом матче с «Айнтрахтом» во Франкфурте «Барселона» с огромным трудом выгрызла ничью 1:1. Но в ответной игре на «Камп Ноу» все равно считалась фаворитом. В итоге все пошло не так еще до стартового свистка.

В Барселону приехал огромный десант болельщиков из Германии – около 50 тысяч. Они прошли маршем по городу. Гостевую квоту в 5 тысяч билетов выкупили сразу. Но в Каталонии пасхальные выходные, много кто уехал из города – и освободились места на домашних трибунах.

В итоге «Камп Ноу» наполовину заполнили фанаты Франкфурта, а футболистов «Барсы» освистали на разминке – не самая приятная атмосфера.

Матч для команды Хави тоже начался не лучшим образом – уже на третьей минуте Гарсия повалил Линдстрема в собственной штрафной, и Костич уверенно реализовал пенальти – 1:0. «Айнтрахт» повел на ликующем «Камп Ноу» (да, болельщиков из Франкфурта было так много).

Это, кстати, был четвертый пенальти в ворота «Барселоны» за последние 45 минут игрового времени – в прошлом туре Ла Лиги «Леванте» трижды бил с точки (забил два раза).

До перерыва «Барса» пропустила второй – Сантос Борре бахнул метров с 25 прямо под перекладину. Без шансов для Тер Стегена. У каталонцев уже восемь пропущенных голов из-за пределов штрафной в этом сезоне – так много с дальних ударов не пропускали с сезона-2005/06.

Повезло еще, что на второй тайм вышли не при разгромном счете – «Айнтрахт» упустил еще пару хороших возможностей забить.

Второй тайм мало чем отличался от первого – у гостей были моменты. Забили не все. но до 3:0 все-таки довели – Костич сделал дубль.

В концовке «Барселона» пошла отыгрываться, но не хватило времени. Один гол Бускетса отменили из-за офсайда, второй – дальним ударом – уже засчитали. На девятой добавленной минуте заработали пенальти, но итоговый счет 3:2 – «Айнтрахт» в полуфинале.

«Барселона» проиграла впервые за 16 матчей, прервав самую долгую серию без поражений в Европе.

А вот получить дома три мяча от команды из Германии – не впервые, в сентябре на «Камп Ноу» куражилась «Бавария». Кстати, никто другой в этом сезоне не забивал 3три гола на поле каталонского клуба, только немцы.

В Бундеслиге дела у «Айнтрахта» так себе. Команда идет на девятом месте, на днях проиграли дома «Фрайбургу» (1:2). До этого не забили ни гола «Гройтер Фюрту» (пропустили 72 гола, по этому показателю идут на последнем месте), проиграли дома почти не забивающей «Арминии» и барахтающемуся внизу таблицы «Вольфсбургу».

Но даже так франкфуртцы все еще борются за престижный трофей – их ждет полуфинал против «Вест Хэма». Последняя надежда на трофей для Хави – догнать «Реал» в Ла Лиге, но для этого понадобится настоящее чудо.

Фото: REUTERS/Albert Gea