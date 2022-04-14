Пеп уже 9-й раз в полуфинале ЛЧ – рекорд среди тренеров. Правда, чего он только не натерпелся

Новая глава.

«Ман Сити» осилил «Атлетико» со счетом 1:0 и вышел в полуфинал ЛЧ. Там поджидает «Реал» – Пепу и компании снова надо бронировать отель в Мадриде.

А ведь для Гвардиолы этот полуфинал очень важен: сегодня он как раз побил рекорд по выходам в эту стадию Лиги чемпионов – девять раз за карьеру так высоко еще никто не забирался. Раньше испанец делил место с Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, но теперь единолично первый.

Похоже, Пеп хочет забрать еще и звание «особенного».

Путь Пепа – готовый топ-сюжет

• Пеп начал поход за рекордом в «Барселоне» – и все складывалось чудесно. Пеп взял ЛЧ в первом же сезоне. В финале тогда спокойно обыграли «МЮ» – а вот полуфинал вышел скандальным. Вы точно помните тот матч против «Челси»: судья Эвребе и гол Иньесты на 93-й минуте – в истории.

• На следующий год «Барса» тоже дошла до полуфинала, но проиграла чемпионскому «Интеру» –2:3 по сумме двух матчей. Это зрелище вы тоже прекрасно знаете – как и забег Жозе Моуринью после финального свистка.

• В ЛЧ-2010/2011 «Барселона» трофей взяла, прошли на предпоследней стадии мадридский «Реал» благодаря гению Месси. Это последнее сыгранное в ЛЧ класико, с того момента пролетело 11 лет.

• Время в Каталонии закольцевалось в 2012-м, когда именно «Челси» в полуфинале снес «Барсу» – а Пеп вылетел, но снова от будущего победителя. Иначе Гвардиола в «Барселоне» просто не мог.

• Но с того поражения в жизни Пепа началась черная серия из проигранных полуфиналов. Все три евросезона в «Баварии» он заканчивал именно в шаге от решающего матча. В ЛЧ-2013/14 его по сумме двух уничтожил «Реал» Анчелотти, который шел за великой 10-й ЛЧ.

• В 2015-м «Бавария» уже в первой игре получила три безответных от «Барсы» в гостях, потом дома забили тоже три, но и пропустили дважды. Гений Месси, падение Боатенга, крушение надежд Пепа.

• Закончил путешествие в Германии Гвардиола на «Атлетико» в 2016-м, когда команда Симеоне с пиковым Антуаном Гризманном в составе прошла в финал только за счет гостевого гола. 33 удара по воротам Яна Облака не помогли Пепу преодолеть немецкое проклятие полуфинала.

• Летом 2016-го Пеп высадился в Манчестере. На этот раз тяжело было дойти даже до полуфинала – Гвардиола осилил предпоследнюю стадию только через пять лет. В 2021-м прошли «ПСЖ» и были максимально близки к трофею, но на пути встал Томас Тухель.

В этот раз ждать пять лет не пришлось.

Фото: REUTERS/Lee Smith