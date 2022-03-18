«Челси» зарубится с «Реалом», «Атлетико» испытает «Сити». Все пары четвертьфиналов Лиги чемпионов

Расклады полуфиналов тоже известны.
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
Так выглядят четвертьфинальные пары:
• Сразу две англо-испанские: «Челси» против «Реала», «Манчестер Сити» против «Атлетико». Победители этих матчей сыграют друг с другом в полуфинале.
• В другом полуфинале сразятся победители пар «Бенфика» – «Ливерпуль» и «Вильярреал» – «Бавария».
• «Челси», «Сити», «Вильярреал» и «Бенфика» стартуют с домашних матчей.
• Первые игры 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля. Первые матчи полуфиналов назначены на 26-27 апреля, а решающие – на 3-4 мая.
«Вильярреал» – особенный четвертьфиналист ЛЧ. Полсостава – воспитанники, а на остальных тратили не больше 6 млн евро
Самый быстрый хет-трик в ЛЧ сделал Левандовски. Успел к 23-й минуте, забил 3 гола за 10:22
Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose
Комментарии