🤯Погба побрился налысо. Обновляем энциклопедию его образов

От ирокеза до леопардового рисунка.

Во вчерашнем матче «МЮ» и «Тоттенхэма» не все сразу распознали Поля Погба. В это сложно поверить, но француз побрился налысо – в кантеобразном стиле он еще никогда не играл.

Хотя Поль точно бреется налысо не в первый раз – уже экспериментировал так на карантине. Вы же знаете, как сильно он любит менять образы?

На возвращение волос уйдет какое-то время. Мы уже скучаем по его прическам, вот ретроспектива

В начале карьеры стиль Поля был более сдержанным.

А вот после перехода в «Юве» пошли эксперименты. Их, кстати, поддерживал дедушка Буффон. «Он говорил мне: «Ты молод и у тебя все впереди. Стригись и одевайся как хочешь. Важно то, что происходит на поле».

На поле Погба был мегахорош – и мог не отказывать себе в новых прическах. Позже немного отрастил волосы.

В это время набирало популярность уже культовое празднование француза – дэб. Поль настолько влюбился в него, что даже cделал тематический рисунок. Правда, детали разобрать сложно.

После этого Погба вряд ли мог кто-то остановить. Пошли многочисленные рисунки.

Его легендарную леопардовую прическу вы точно запомнили.

Потом в жизни Поля появилось новое увлечение – покемоны.

И загадочные символы.

Возвращение в «МЮ» процесс не остановило. В феврале 2017-го француз стал блондином.

Одна из самых ярких причесок – голубой ирокез. Кстати, Поль сделал ее перед игрой с «Сити» – и за это на француза наехал Гари Невилл. Погба ответил победным дублем.

С приходом Оле-Гуннара Сульшера ситуация изменилась. Сложно представить, но он ходил с одной и той же прической целых два месяца, а с «Челси» и «ПСЖ» играл и вовсе без рисунков.

В восторге был даже Эрик Кантона. «Возможно, Поль осознал, что футбол важнее, – радовалась легенда. – Ты должен быть хорош на поле, а потом все остальное. Если ты теряешь концентрацию и думаешь о прическах, то это не очень хорошо».

Погба недолго продержался без изменений. Сначала добавилась красная полоска.

Потом – превращение в блондина.

В этом сезоне появились даже дреды.

Потом просто короткая стрижка с выбритой полосой.

А теперь полностью гладкая голова. Что он задумал?!

Фото: globallookpress.com/Cityfiles/ZUMAPRESS.com, Maurizio Borsari/www.aicfoto.com, Loris Roselli/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, Alberto/Xinhua, Simon Bellis/imago sportfotodienst, James Wilson, via www.imago-imag/www.imago-images.de, Andrew Yates via www.imago-image/www.imago-images.de, www.imagephotoagency.it via www./www.imago-images.de; REUTERS/Phil Noble, Peter Powell ; Gettyimages.ru/Sascha Steinbach/Bongarts/Getty Images, Alex Livesey, Marco Luzzani, Valerio Pennicino