Азар хочет в «Челси». «Реал» мечтает скинуть его зарплату, чтобы урвать Холанда

Эден Азар может вернуться в «Челси».

По информации инсайдера Хосе Феликса Диаса, бельгиец заинтересован в переезде в Лондон и просит отпустить его поработать именно с Томасом Тухелем. Еще один надежный источник – журналист Рамон Альварес де Мон – и вовсе заявил, что «Реал» и «Челси» уже находятся на стадии переговоров.

«Реал» готов пожертвовать Азаром ради трансфера Холанда

• Избавление от зарплаты Азара – важный шаг Переса ради одновременного подписания Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Эден получает около 15 миллионов евро в год после вычета налогов – самая большая зарплата в «Реале» наравне с Гаретом Бэйлом. Оба почти не играют, но ситуация с Гаретом решена: «Мадрид» не будет продлевать с ним контракт, истекающий этим летом.

• Эден подписан до 2024-го – и это проблема. В «Реале» разочарованы непрофессионализмом Азара и постоянными травмами. От здорового бельгийца пользы тоже мало: он не выбьет из основы Винисиуса, а на правом фланге Анчелотти предпочитает Родриго или Асенсио.

• Азар так и не подружился с тренером. Игрок очень недоволен тем, что Анчелотти почти не дает ему играть. При этом конфликт остается на личностном уровне – никаких попыток настроить раздевалку против тренера нет.

• «Реал» очень хочет подписать Эрлинга Холанда. Если с подписанием Мбаппе ситуация кажется позитивной, то по норвежцу остаются вопросы. Немецкое издание Bild пишет, что пока лидером гонки держится «Ман Сити» – «Реал» отстает. Все дело в том, что «Реал» еще не решил, стоит ли им подписывать Холанда именно летом 2022-го с учетом трансфера Мбаппе.

Эрлинг обойдется «Реалу» обойдется в гигантскую сумму. Точных цифр нет из-за большого числа косвенных выплат – агент Мино Райола и отец Холанда точно сорвут куш. Избавление от зарплаты Азара – шаг к тому, чтобы все-таки потянуть самые нескромные запросы по сделке.

• Бонус – «Реал» заинтересован в защитнике «Челси» Рисе Джеймсе, теоретически он может стать частью сделки по Азару. Вот только 22-летний англичанин играет очень важную роль при Тухеле, поэтому договориться будет очень сложно. Это понимает и Флорентино Перес.

Зачем это «Челси»?

• На трансфере в «Челси» настаивает сам игрок: Азар хочет работать с Тухелем и считает, что именно в знакомом клубе может реанимировать карьеру. Ради возвращения Эден готов пожертвовать большей частью зарплаты, других претендентов на игрока нет.

• «Челси» не против вернуть Азара, но только при серьезном понижении зарплаты. В теории может повториться сценарий с арендой Бэйла в «Тоттенхэм». Тогда зарплату валлийца делили пополам.

• По информации Marca, полноценный трансфер бельгийца пока даже не обсуждается. «Челси» не хочет рисковать с долговременным контрактом.

При всех проблемах Азара возвращение кажется красивой историей.

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Star-Images/Keystone Press Agency