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За чем следим в ЛЧ сегодня?
«Челси» – «Лилль» Победитель группы – далекооо не фаворит в 1/8 финала. Такое бывает редко, но вот этот случай: действующий обладатель Лиги чемпионов стартует в плей-офф дома. Трансляция – на «Матч ТВ», подробный текстовый онлайн – тут
«Вильярреал» – «Ювентус» Унаи Эмери наконец-то не выиграет Лигу Европы – потому что он в плей-офф Лиги чемпионов. Стартует дома против туринцев, и это чуть ли не лучший момент, когда с «Юве» вообще можно сыграть. Эфир – на «Матч Футбол 1», все детали текстом – здесь
У «Челси» тоже быстрый гол!
Хавертц на 8-й минуте, головой после углового
Гол Влаховича – 32-я секунда!
Сейчас будем считать-проверять, чтобы понять, забивал ли кто-то в дебютном матче Лиги чемпионов быстрее.
Что-то подсказывает, что вряд ли
Вау, тут же гол «Ювентуса»!
Это Влахович уже забил
Матчи стартовали!
Давайте смотреть
«Вильярреал» не был в плей-офф ЛЧ с 2009-го
Из параллелей: тогда тоже играли в группе с «Ман Юнайтед», тоже вышли в 1/8 финала со 2-го места.
И дошли до четвертьфинала, повезло получить в плей-офф греческий «Панатинаикос» (сенсационно выиграл группу с «Интером»), но дальше споткнулись на «Арсенале»
«Ювентус» в 2022-м выиграл только половину матчей
Показатель не очень, хотя и соперники в основном были классные: «Наполи», «Милан», «Аталанта» – с ними ничьи, проиграли «Интеру» за Суперкубок, а в пятницу закончили 1:1 с «Торино».
В группе ЛЧ у «Юве» проблем не возникло, а в Серии А туринцы пока только на 4-м – проблемно
А почему «Вильярреал» – это «маленькая «Барселона»?
Почему нет Лукаку?
Фабрицио Романо говорит, что никаких травм нет – просто решение Томаса Тухеля.
Возможно, последствие провального матча с Кристал Пэлас в АПЛ: там Ромелу коснулся мяча всего семь раз за всю игру, все 90 минут – а это худший показатель в АПЛ минимум за 19 лет.
Тухель играет без Лукаку
Старт на игру в Англии:
Челси – Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Канте, Зиеш, Пулишич, Хавертц.
Лилль – Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Андре, Шека, Онана, Саншеш, Бамба, Дэвид.
Влахович и Мората вместе в старте
Вот составы на испанский матч:
Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса, Капу, Парехо, Ло Чельсо, Чуквуэзе, Данджума.
Ювентус – Шченсны, Де Шильо, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Маккенни, Рабьо, Локателли, Мората, Влахович.
Снова этот онлайн?
Да, все так: слезть с онлайнов после Олимпиады очень трудно, а раз и вам наш новый формат понравился, мы решили не останавливаться.
На этой странице мы будем следить за всем, что окружает матчи Лиги чемпионов, соберем все важнейшие факты из игр и около, а потом отследим главные реакции на случившееся.
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