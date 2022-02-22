Вы это видели?
Блог
Live

Молниеносный гол «Ювентуса», просто быстрый – у «Челси»! Фавориты сразу ведут у «Лилля» и «Вильярреала». Онлайн вечера Лиги чемпионов

Ювентус Ювентус
Вильярреал Вильярреал
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Лилль Лилль
Челси Челси
Футбол Футбол

Следим за всем самым главным на одной странице.

Напоминаем тем, кто уже видел во время Олимпиады и рассказываем остальным: это наш новый формат онлайнов, который на сайте работает у всех, а в приложении – только если у вас новая версия.
Сначала новыеСначала старые

За чем следим в ЛЧ сегодня?

«Челси» – «Лилль» Победитель группы – далекооо не фаворит в 1/8 финала. Такое бывает редко, но вот этот случай: действующий обладатель Лиги чемпионов стартует в плей-офф дома. Трансляция – на «Матч ТВ», подробный текстовый онлайн – тут

«Вильярреал» – «Ювентус» Унаи Эмери наконец-то не выиграет Лигу Европы – потому что он в плей-офф Лиги чемпионов. Стартует дома против туринцев, и это чуть ли не лучший момент, когда с «Юве» вообще можно сыграть. Эфир – на «Матч Футбол 1», все детали текстом – здесь

У «Челси» тоже быстрый гол!

Хавертц на 8-й минуте, головой после углового

Гол Влаховича – 32-я секунда!

Сейчас будем считать-проверять, чтобы понять, забивал ли кто-то в дебютном матче Лиги чемпионов быстрее.

Что-то подсказывает, что вряд ли

Вау, тут же гол «Ювентуса»!

Это Влахович уже забил

Матчи стартовали!

Давайте смотреть

«Вильярреал» не был в плей-офф ЛЧ с 2009-го

Из параллелей: тогда тоже играли в группе с «Ман Юнайтед», тоже вышли в 1/8 финала со 2-го места.

И дошли до четвертьфинала, повезло получить в плей-офф греческий «Панатинаикос» (сенсационно выиграл группу с «Интером»), но дальше споткнулись на «Арсенале»

«Ювентус» в 2022-м выиграл только половину матчей

Показатель не очень, хотя и соперники в основном были классные: «Наполи», «Милан», «Аталанта» – с ними ничьи, проиграли «Интеру» за Суперкубок, а в пятницу закончили 1:1 с «Торино».

В группе ЛЧ у «Юве» проблем не возникло, а в Серии А туринцы пока только на 4-м – проблемно

Почему нет Лукаку?

Фабрицио Романо говорит, что никаких травм нет – просто решение Томаса Тухеля.

Возможно, последствие провального матча с Кристал Пэлас в АПЛ: там Ромелу коснулся мяча всего семь раз за всю игру, все 90 минут – а это худший показатель в АПЛ минимум за 19 лет.

Тухель играет без Лукаку

Старт на игру в Англии:

Челси – Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Канте, Зиеш, Пулишич, Хавертц.

Лилль – Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Андре, Шека, Онана, Саншеш, Бамба, Дэвид.

Влахович и Мората вместе в старте

Вот составы на испанский матч:

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса, Капу, Парехо, Ло Чельсо, Чуквуэзе, Данджума.

Ювентус – Шченсны, Де Шильо, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Маккенни, Рабьо, Локателли, Мората, Влахович.

Снова этот онлайн?

Да, все так: слезть с онлайнов после Олимпиады очень трудно, а раз и вам наш новый формат понравился, мы решили не останавливаться.

На этой странице мы будем следить за всем, что окружает матчи Лиги чемпионов, соберем все важнейшие факты из игр и около, а потом отследим главные реакции на случившееся.

Если вы оставите эту страницу открытой на сайте или в приложении, все обновления будут прилетать вам автоматически – нажимать F5 не нужно

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные