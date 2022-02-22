«Челси» – «Лилль» Победитель группы – далекооо не фаворит в 1/8 финала. Такое бывает редко, но вот этот случай: действующий обладатель Лиги чемпионов стартует в плей-офф дома. Трансляция – на «Матч ТВ», подробный текстовый онлайн – тут

«Вильярреал» – «Ювентус» Унаи Эмери наконец-то не выиграет Лигу Европы – потому что он в плей-офф Лиги чемпионов. Стартует дома против туринцев, и это чуть ли не лучший момент, когда с «Юве» вообще можно сыграть. Эфир – на «Матч Футбол 1», все детали текстом – здесь