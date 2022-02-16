«ПСЖ» – короли поздних голов. Мяч Мбаппе «Реалу» на 94-й лишь дополнил коллекцию этого сезона

Конвейер драматичных развязок.

Килиан Мбаппе на 94-й дожал «Реал» (1:0). Ничего удивительного: поздние голы – частая история для команды Маурисио Почеттино в этом сезоне.

На прошлой неделе все тот же Мбаппе вырвал для «ПСЖ» победу в матче с «Ренном» (1:0) на 93-й минуте.

В декабре мячи в концовке помогли парижанам спасать матчи от поражений.

Мауро Икарди забил «Лорьяну» на 91-й – и принес ничью 1:1.

С таким же счетом завершилась игра с «Лансом». Здесь спасителем на 92-й минуте выступил Джорджиньо Вейналдум.

В октябре голы в концовке приводили к победам.

Анхель Ди Мария на 88-й минуте вырвал три очка в матче с «Лиллем» (2:1).

Мбаппе на 87-й минуте казнил «Анжер» – счет тот же.

В сентябре «ПСЖ» добивал в компенсированное время.

Хакими на 90+5 принес парижанам выездные 2:1 над «Метцем».

А за три дня до этого с тем Икарди поверг «Лион» (2:1). Аргентинец забил на 90+3.

Выше лишь голы, которые подарили парижан очки. Однако в этом сезоне команда Почеттино забивала в концовке не только решающие мячи. Еще в августе Сарабия установил 4:2 в матче со «Страсбуром» (86-я минута), а Ди Мария – те же 4:2 в игре с «Брестом» (90-я). В сентябре Дракслер зажег 2:0 в игре с «Монпелье» (89-я), в ноябре Месси установил 3:1 с «Нантом» (87-я), а Маркиньос – те же 3:1 с «Сент Этьеном» (91-я).

По данным Footystats, «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1 забил 25% голов с 81-й минуты и 29% – с 76-й. В результате команда не проигрывает в чемпионате с начала октября. Серия длится 15 матчей: 10 побед и 5 ничьих.

Фото: globallookpress.com/Panoramic; eastnews.ru/Liewig Christian, Jose Hernandez