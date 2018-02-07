Кавказский немец

Надежда на лучшее. Что было за февраль. Уже начало марта и хотелось бы оглянутся и посмотреть что же изменилось в Дортмунде с января. Следует посмотреть начала ли команда прогрессировать и осталась на том же месте. Воссоединение старых друзей с прибавлением новых. Атакующая сила Боруссии. После восьмимесячного отсутствия вернулся Марко Ройс а с ним и его старый друг Марио Гётце. После возвращения Марио в Боруссию эта парочка толком вместе не играла. И вот наконец то они оба в составе и в отличной форме. После доверия Штегера, Андре Шюррле снова расцвел. Чемпион мира сыграл четыре матча подряд ...
Есть ли смысл смотреть бундеслигу когда чемпион объявлен еше до начала чемпионата?Воспринимают ли футболисты немецкий чемпионат как вызов или как трамплин? На данный момент всем нам известно кто станет чемпионом бундеслиги сезона 17/18 и смысла ето обсуждать я не вижу.Но за Баварией в етом сезоне идет борьба которой не было в бундеслиге очень довно.Восмое место отстает от второво всево на четыре очка.Для сравнения в сезоне 15/16 Леверкузенский Байер находившийся на третьем месте отставал от Дортмунда аж на семьнадцать очков.В сезоне 16/17 в бундеслигу поднялся дерзкий РБ Лейпциг заняв второе м...
Ето простое преветствие и если тебе не интересен немецкий футбол то я понятие не имею что ты тут делаешь