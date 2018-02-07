Кавказский немец

2 марта, 22:35 Автор Levon Nurijanyan Надежда на лучшее. Что было в феврале Надежда на лучшее. Что было за февраль. Уже начало марта и хотелось бы оглянутся и посмотреть что же изменилось в Дортмунде с января. Следует посмотреть начала ли команда прогрессировать и осталась на том же месте. Воссоединение старых друзей с прибавлением новых. Атакующая сила Боруссии. После восьмимесячного отсутствия вернулся Марко Ройс а с ним и его старый друг Марио Гётце. После возвращения Марио в Боруссию эта парочка толком вместе не играла. И вот наконец то они оба в составе и в отличной форме. После доверия Штегера, Андре Шюррле снова расцвел. Чемпион мира сыграл четыре матча подряд ...

14 февраля, 19:08 Автор Levon Nurijanyan превью матча Боруссия Д-Аталанта Превью матча Боруссия Дортмунд-Аталанта На Сигнал Идуна Парк состоится матч 32 тура лиги Европы между Боруссией Дортмунд и Аталантой. Несмотря на разные состояния в турнирной таблице у обеих команд есть шансы пройти в следующую стадию турнир(хотя по моему Боруссия все же является фаворитом) Боруссия после трех ничейных результатов дважды смогла одолеть Кёлн и Гамбург забив 5 мячей в двух матчах. Сейчас Боруссия находится на третьем месте отставая от Лейпцига всего на одно очко. У Аталанты в чемпионате дела обстоят на много хуже. После феерического прошлого сезона Бергамо летом продали многих л...

13 февраля, 19:22 Автор Levon Nurijanyan Боруссия Дортменд подписала новый контракт с Ханс-Йоахимом Ватцке до 2022 года! Ханс-Йохим Ватцке, человек который вывел Дортмунд из кризиса, человек который является спортивным директором клуба с 2005 года.И этот человек подписал новый контракт с клубом до 2022 года… Я бы сам хотел бы порадоваться, но за что??За стабильность менеджмента??Стабильность это хорошо но стабильность того что команда не то что не может противостоять Баварии а еще и теряет серебро Германии совсем не радует.Я благодарен Ватцке за все что он сделал для клуба но клубу нужны перемены. Ватцке в 2009 пригласил в команду Клоппа и показал Европе Боруссию из города Дортмунд.Это безусловно является...

8 февраля, 17:07 Автор Levon Nurijanyan Marco is back! Сможет ли Ройс вернуть увереность команде? После трёх ничейных результатов Дортмунд сумел одолеть Келн хоть и не без труда.На 84 минуте матча отличился Андре Шюррле подарив своей команде победу.Не смотря на хороший результат команда играет крайне неуверенно боясь доминировать даже над откровенными аутсайдерами.Боруссия в последних матчах играет на равных со всеми и не очень то и хочет штурмовать соперника.Можно все скинуть на стиль Петера Штегера но тут проблема поглубже.Дортмунду тупа не хватает уверенности и лидеров.Папа безусловно настоящий боец но он не мотиватор или лидер.Шмелцер хоть и уже ветеран клуба но он не может быть пример...

8 февраля, 01:12 Автор Levon Nurijanyan Жива ли интрига в бундеслиге или как противостоять Баварии Есть ли смысл смотреть бундеслигу когда чемпион объявлен еше до начала чемпионата?Воспринимают ли футболисты немецкий чемпионат как вызов или как трамплин? На данный момент всем нам известно кто станет чемпионом бундеслиги сезона 17/18 и смысла ето обсуждать я не вижу.Но за Баварией в етом сезоне идет борьба которой не было в бундеслиге очень довно.Восмое место отстает от второво всево на четыре очка.Для сравнения в сезоне 15/16 Леверкузенский Байер находившийся на третьем месте отставал от Дортмунда аж на семьнадцать очков.В сезоне 16/17 в бундеслигу поднялся дерзкий РБ Лейпциг заняв второе м...