Как же «Вашингтон» упустил победу! Не забили в пустые ворота в концовке, «Флорида» спаслась и выиграла в овертайме

Взаимные веселые разносы не могли продолжаться вечно, и четвертый матч серии у «Флориды» и «Вашингтона» получился плотным и более привычным для плей-офф. Хотя по счету, как это часто бывает, невозможно даже примерно представить то, что происходило на льду.
У «пантер» было преимущество по всем основным показателям – они больше владели шайбой, выигрывали вбрасывания, намного чаще бросали (32-16 в створ, 73-37 вообще все броски, включая блокированные и неточные). При этом самые яркие и важные сэйвы в этом матче сделали Сергей Бобровский и… штанга ворот «Флориды».
«Вашингтон» опять не забивал убойные моменты и наделал кучу ошибок в обороне (18 потерь против 6 у «Пантерс»). При этом простых голов не пропустил и мог, просто обязан был этот матч забирать.
Бобровского вроде бы нельзя назвать ключевым элементом успеха «Флориды» в этой серии. Он здорово тащил в первой игре, но «Вашингтон» ее все равно забрал. К разгрому во второй намного больше причастна оборона «Кэпиталс» (помните, чудовищное количество ошибок?). Несколько раз выручил сегодня (вот так, например), но в итоге-то у него жалкие 14 сэйвов и 87,5% отраженных бросков. У Самсонова цифры намного лучше (29 и 90,6%), но в этой игре он не сделал ничего выдающегося – просто не привозил.
В середине третьего периода «Вашингтон» забил – Оши вырубил в центре площадки Сэма Беннетта, Овечкин подобрал и закинул Кузнецова один на один с Бобровским.
Все, кажется, довести такой матч до победы – дело техники: у «Флориды» много бросков, но мало моментов. В концовке, причем сильно заранее – играть еще три минуты, «пантеры» снимают вратаря, Гарнетт Хэтэуэй делает перехват и бросает из хорошей позиции строго по центру. И не попадает!
«В третьем периоде все было в наших руках, – сказал после игры Евгений Кузнецов. – Теперь мы определим лучшего в трех [оставшихся] играх. Никакой паники, у нас все еще отличные шансы».
Может, и так. Но «Вашингтон» от победы в четвертом матче и комфортных 3-1 в серии отделили сантиметры. А теперь снова ничья – и психологическое преимущество уже за «Флоридой».
- Дата проведения
- 10 мая, 02.00, «Capital One Arena»
- 1:0 – 8 Оши ( Бэкстрем, Карлсон)
- 1:1 – 15 Верхаг (Экблад)
- 2:1 – 50 Кузнецов (Оши, Овечкин)
- 2:2 – 58 Райнхарт (Барков, Юбердо)
- 2:3 – 65 Верхаг (Экблад, Беннетт)
- Вратари: Самсонов 29/32 – Бобровский 14/16.
Счет в серии: 2-2
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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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