Все достижения Анчелотти в «Реале». Как же много побед!

Теперь уже официально – Карло Анчелотти подписал новый контракт с «Реалом», новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Итальянский специалист вернулся в столицу Испании в 2021-м и уже успел выиграть все шесть возможных титулов: в первый сезон покорились Ла Лига, Лига чемпионов и Суперкубок Испании, во втором сезоне к ним добавились Суперкубок Европы, Клубный чемпионат мира и Кубок Короля.

И даже эти факты не полностью отражают величие работы Карло в «Мадриде», который прекрасно справляется в этом сезоне: несмотря на огромное количество травм, у королевского клуба 20 побед в 24 матчах, 6 из 6 побед в группе ЛЧ и первое место в Ла Лиге, а также всего 11 пропущенных мячей в чемпионате по итогам 18 туров – лучший старт команды в обороне за последние 50 лет.

Давайте окинем взглядом все главные достижения великого тренера во главе «Мадрида».

Никто не выигрывал во главе «Реала» чаще Анчелотти

У Анчелотти космические 72,3% побед во главе «Мадрида» – это лучший результат в истории клуба среди тренеров, проработавших в команде более 100 официальных игр. Ближе всего к Карло результат Моуринью – 71,9% побед во главе мадридцев, но португалец провел у руля «Реала» 178 игр, Анчелотти – 260.

У Зидана 65,4% побед (172 в 263 матчах), у Дель Боске всего 54,7% (133 в 246 матчах).

Недавно Анчелотти стал лучшим тренером в истории «Реала» по количеству побед в матчах Лиги чемпионов – победа над «Унионом» оказалась для команды 42-й из 56 в ЛЧ под руководством Карло, что позволило итальянцу обойти Мигеля Муньоса, выигравшего 41 матч из 71 в главном европейском турнире.

Карло еще и единственный тренер «Мадрида» в этом веке, кому удалось выиграть все шесть возможных трофеев (Зидану не хватило Кубка Короля).

По количеству трофеев во главе «Реала» Анчелотти (10) уступает только Зидану (11) и Муньосу (14), но теперь у него достаточно времени, чтобы обойти их.

Недостаточно? Вот еще несколько фактов, подчеркивающих великолепную работу Анчелотти

● Анчелотти стал лишь вторым тренером в истории «Реала», под руководством которого команда забила более 600 мячей. Рекорд у Мигеля Муньоса – его «Мадрид» забил 1225 мячей в 605 матчах.

● Анчелотти выиграл 10 трофеев в 260 играх во главе команды – один титул в среднем каждые 26 матчей.

● Анчелотти занимает третье место по количеству встреч (260) во главе «Мадрида», сразу после Муньоса (605) и Зидана (263).

● Анчелотти – второй тренер в истории клуба после Муньоса (1963-й год), которому удалось одержать выездную победу в Класико с разницей в 4+ мячей.

● Под руководством Анчелотти «Мадрид» одержал две крупнейшие победы в своей истории над «Баварией» (4:0, 2014 год) и «Ливерпулем» (5:2, 2023).

● При Анчелотти «Реал» доходил до полуфинала Лиги чемпионов четыре раза из четырех возможных.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey; Gustavo Valiente/XinHua/Global Look Press