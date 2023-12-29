La Saeta Rubia | Все о Реале
Блог

Все достижения Анчелотти в «Реале». Как же много побед!

Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Теперь уже официально – Карло Анчелотти подписал новый контракт с «Реалом», новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Итальянский специалист вернулся в столицу Испании в 2021-м и уже успел выиграть все шесть возможных титулов: в первый сезон покорились Ла Лига, Лига чемпионов и Суперкубок Испании, во втором сезоне к ним добавились Суперкубок Европы, Клубный чемпионат мира и Кубок Короля.

И даже эти факты не полностью отражают величие работы Карло в «Мадриде», который прекрасно справляется в этом сезоне: несмотря на огромное количество травм, у королевского клуба 20 побед в 24 матчах, 6 из 6 побед в группе ЛЧ и первое место в Ла Лиге, а также всего 11 пропущенных мячей в чемпионате по итогам 18 туров – лучший старт команды в обороне за последние 50 лет.

Давайте окинем взглядом все главные достижения великого тренера во главе «Мадрида».

Никто не выигрывал во главе «Реала» чаще Анчелотти

У Анчелотти космические 72,3% побед во главе «Мадрида» – это лучший результат в истории клуба среди тренеров, проработавших в команде более 100 официальных игр. Ближе всего к Карло результат Моуринью – 71,9% побед во главе мадридцев, но португалец провел у руля «Реала» 178 игр, Анчелотти – 260.

У Зидана 65,4% побед (172 в 263 матчах), у Дель Боске всего 54,7% (133 в 246 матчах).

Недавно Анчелотти стал лучшим тренером в истории «Реала» по количеству побед в матчах Лиги чемпионов – победа над «Унионом» оказалась для команды 42-й из 56 в ЛЧ под руководством Карло, что позволило итальянцу обойти Мигеля Муньоса, выигравшего 41 матч из 71 в главном европейском турнире.

Карло еще и единственный тренер «Мадрида» в этом веке, кому удалось выиграть все шесть возможных трофеев (Зидану не хватило Кубка Короля).

По количеству трофеев во главе «Реала» Анчелотти (10) уступает только Зидану (11) и Муньосу (14), но теперь у него достаточно времени, чтобы обойти их.

Недостаточно? Вот еще несколько фактов, подчеркивающих великолепную работу Анчелотти

● Анчелотти стал лишь вторым тренером в истории «Реала», под руководством которого команда забила более 600 мячей. Рекорд у Мигеля Муньоса – его «Мадрид» забил 1225 мячей в 605 матчах.

● Анчелотти выиграл 10 трофеев в 260 играх во главе команды – один титул в среднем каждые 26 матчей.

● Анчелотти занимает третье место по количеству встреч (260) во главе «Мадрида», сразу после Муньоса (605) и Зидана (263).

● Анчелотти – второй тренер в истории клуба после Муньоса (1963-й год), которому удалось одержать выездную победу в Класико с разницей в 4+ мячей.

● Под руководством Анчелотти «Мадрид» одержал две крупнейшие победы в своей истории над «Баварией» (4:0, 2014 год) и «Ливерпулем» (5:2, 2023).

● При Анчелотти «Реал» доходил до полуфинала Лиги чемпионов четыре раза из четырех возможных.

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

Анчелотти остается в «Реале». А как же Бразилия?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey; Gustavo Valiente/XinHua/Global Look Press

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Забавно, что у Анчелотти был период в карьере, в который казалось, что она пошла на спад - когда Карло возглавил Эвертон
+10
0
+10
Забавно, во времена моей юности Анчелотти плотно ассоциировался с Миланом, но в историю войдет как тренер Реала, скорее всего.
+4
0
+4
Ответ Никита Давыдкин
Так она и была на спаде. В Баварии он вообще ничего толкового не построил, на решающие матчи ЛЧ деда Хайнкеса с пенсии вытаскивали. Работу в Эвертона если и можно занести в актив, то только с жирным знаком "минус". В том году реал слил ла лигу самой кризисной барсе со времён ухода Райкарда. Анчелотти - великий тренер, но сейчас его в другой топ-клуб не позовёт никто
Как показало время, работа в Эвертоне была не такая уж и плохая. Середина таблицы > граница зоны вылета, из которой Эвертон не вылазит после его ухода.
+4
0
+4
Лучшее, что могло произойти с Реалом в этом году,это подписание Карло Анчеллоти на два года!
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Забавно, во времена моей юности Анчелотти плотно ассоциировался с Миланом, но в историю войдет как тренер Реала, скорее всего.
Думаю, два великих клуба поровну разделят в своей истории успехи Карло. )
+1
0
+1
Папа Карло по достижениям лучший безусловно. Задал планку для остальных, Пеп и Клопп в числе ближайших преследователей
+2
-2
0
Велик красавчик, вопросов 0.
0
0
0
Вамос Реал, Хала Мадрид, здоровья папе Карло!
+1
-1
0
Папа Карло конечно крут, держит уровень.
0
0
0
Удивляет, что Ла Лигу с Реалом всего один раз выигрывал.
0
0
0
Ответ Николай Бойко
Забавно, во времена моей юности Анчелотти плотно ассоциировался с Миланом, но в историю войдет как тренер Реала, скорее всего.
Еще бы ему не ассоциироваться с Миланом: 2 КЕЧ как игрок Милана. ТОГО Милана!
0
0
0
Ответ yurich09
Еще бы ему не ассоциироваться с Миланом: 2 КЕЧ как игрок Милана. ТОГО Милана!
И 2 в качестве тренера
0
0
0
Ответ ts_vlad
Как показало время, работа в Эвертоне была не такая уж и плохая. Середина таблицы > граница зоны вылета, из которой Эвертон не вылазит после его ухода.
всё же звали в эвертон его не за этим. Это сейчас прекрасно видно, как клуб скатился, а тогда казалось, что нужен последний штрих, вишенка на торте для качественного рывка на олимп топ-6 Англии
0
0
0
Ответ Гроссмейстер Д
Удивляет, что Ла Лигу с Реалом всего один раз выигрывал.
За 9 лет в Италии, возглавляя Ювентус и Милан, всего один раз скудетто выиграл. Ну, понятно, кальчополи было, но всё равно маловато.
0
0
0
Ответ Я люблю картошку
За 9 лет в Италии, возглавляя Ювентус и Милан, всего один раз скудетто выиграл. Ну, понятно, кальчополи было, но всё равно маловато.
у него другой подход: копает в ширину)
Серия А, Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Лига 1
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий