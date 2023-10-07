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Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде

Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Джуд Беллингем буквально разрывает Ла Лигу! Теперь вот оформил дубль в матче против «Осасуны» и помог «Реалу» набрать очередные три очка (4:0). Англичанин забил уже в восьми матчах «Мадрида» из 10. 

Всего у Беллингема 10 голов за новый клуб! Джуд повторил грандиозный старт Криштиану Роналду, который тоже выбил десятку в 10 стартовых играх за «Реал» в 2009-м. 

И все-таки старт Джуда чуть-чуть мощнее, если добавить голевые передачи: Криштиану на старте сезоне-2009/10 отдал один голевой пас, Беллингем ассистировал уже три раза.

Кому забивали Криштиану и Беллингем на старте?

Разберем 10 стартовых матчей Роналду за «Реал». Забил в семи – спаслись «Барселона», «Тенерифе» и «Цюрих». Зато у Криша сразу три дубля: огорчил все тот же «Цюрих», а еще «Херес» и «Марсель». По «Альмерии» пальнул еще и ассистом.

● «Депортиво» – ⚽️

● «Эспаньол» – ⚽️

● «Херес» – ⚽️⚽️

● «Цюрих» – ⚽️⚽️

● «Вильярреал» – ⚽️

● «Тенерифе» – ❌

● «Марсель» – ⚽️⚽️

● «Цюрих» – ❌

● «Барселона» – ❌

● «Альмерия» – ⚽️🅰️

Посмотрим поближе на 10 матчей Джуда. Сразу отмечаем – дублей меньше, только «Альмерии» и «Осасуне». Зато больше результативных матчей: Беллингем промолчал только в двух: повезло «Сосьедаду» и «Атлетико». И напоминаем про три ассиста. 

● «Атлетик» – ⚽️

● «Альмерия» – ⚽️⚽️🅰️

● «Сельта» – ⚽️

● «Хетафе» – ⚽️

● «Сосьедад» – ❌

● «Унион» – ⚽️

● «Атлетико» – ❌

● «Жирона» – ⚽️🅰️

● «Наполи» – ⚽️🅰️

● «Осасуна» – ⚽️⚽️

«Он рожден играть за «Мадрид». Что говорят о старте Беллингема

Уже после первой игры Джуда в Испании Оскар Де Маркос из «Атлетика» предупредил всех об уровне молодой звезды: «Он очень мощный. Настоящий тайфун в единоборствах и игре на мяче. Желаю удачи его соперникам по Ла Лиге, она им понадобится».

Главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль говорил, что именно из-за качеств Джуда его команда не сыграла так, как хотела: «Наш прессинг работал не лучшим образом, потому что Беллингем отлично принимал мяч спиной к воротам и тащил его вперед под давлением. Против такого игрока трудно подобрать противоядие».

Партнеры тоже в восторге: Винисиус после матча с «Осасуной» сказал, что «Беллингем рожден играть за «Реал Мадрид», а Вальверде уверен, что Джуд имеет все шансы однажды стать капитаном и легендой клуба: «Он сотворит великую эпоху в клубе, у меня нет сомнений».

Карло Анчелотти больше всего поражает зрелость игрока: «Ему всего 20 лет, но он слишком выделяется характером и общей готовностью. Он очень зрелый и умный футболист. Мы наслаждаемся Джудом. То, что у него нет фиксированной позиции на поле, помогает ему проявлять лучшие качества еще ярче».

Реал Мадрид – Осасуна 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
7 октября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Беллингем, 2:0 – 54 Беллингем, 3:0 – 65 Винисиус Жуниор, 4:0 – 70 Хоселу.
Реал МадридАррисабалага, Карвахаль (Васкес, 79), Рюдигер, Тчуамени, Менди, Модрич (Браим Диас, 79), Вальверде, Камавинга (Кроос, 67), Беллингем (Себальос, 72), Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Хоселу.
ОсасунаЭррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Хуан Крус, Торро, Монкайола (Ибаньес, 80), Орос (Рауль Гарсия, 80), Пенья (Барха, 80), Рубен Гарсия (Арнаис, 70), Будимир (Чими Авила, 70).
Предупреждения:
Рюдигер (40), Тчуамени (59), Барха (83), Ибаньес (83).

Празднование Джуда – уже в истории «Реала». Винисиус тут фотограф, фиксирующий величие!

Фото: Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Jasper Juinen

11 комментариев

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Ko4etkov Nikita
Сумасшедший старт!
+16
-2
+14
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A.G
20 лет всего, черный Зидан
+9
-3
+6
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Парень со двора Шмурнова
Увы, спад его голевой серии неминуем. К тому же у Роналду едва ли не у единственного человека среди всех топ-клубов топ-лиг голов больше, чем проведенных матчей.
+2
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+2
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Инна Навская
Хорошо, что не взяли мбаппе. Думаю он уже мимо реала
+1
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wowsergio
Он ярко выраженный ЦП был в Боруссии, тут он играет ЦАПа?
+1
-1
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Alisher Buranov
Беллингем Великолепный, король испанского двора!!! Сказка продолжается!!!
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ASH11
Ответ wowsergio
Он ярко выраженный ЦП был в Боруссии, тут он играет ЦАПа?
Ну, если в Реале сейчас нет ярко выраженного топ-нападающего, то эти функции должны были делегироваться кому-то другому.
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Виктор Никитин
Ответ wowsergio
Он ярко выраженный ЦП был в Боруссии, тут он играет ЦАПа?
Он просто выполняет больше функций в целом, но и играет ближе к атаке, но выполняет всё равно огромную работу по всему полю
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