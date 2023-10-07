Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде
Джуд Беллингем буквально разрывает Ла Лигу! Теперь вот оформил дубль в матче против «Осасуны» и помог «Реалу» набрать очередные три очка (4:0). Англичанин забил уже в восьми матчах «Мадрида» из 10.
Всего у Беллингема 10 голов за новый клуб! Джуд повторил грандиозный старт Криштиану Роналду, который тоже выбил десятку в 10 стартовых играх за «Реал» в 2009-м.
И все-таки старт Джуда чуть-чуть мощнее, если добавить голевые передачи: Криштиану на старте сезоне-2009/10 отдал один голевой пас, Беллингем ассистировал уже три раза.
Кому забивали Криштиану и Беллингем на старте?
Разберем 10 стартовых матчей Роналду за «Реал». Забил в семи – спаслись «Барселона», «Тенерифе» и «Цюрих». Зато у Криша сразу три дубля: огорчил все тот же «Цюрих», а еще «Херес» и «Марсель». По «Альмерии» пальнул еще и ассистом.
● «Депортиво» – ⚽️
● «Эспаньол» – ⚽️
● «Херес» – ⚽️⚽️
● «Цюрих» – ⚽️⚽️
● «Вильярреал» – ⚽️
● «Тенерифе» – ❌
● «Марсель» – ⚽️⚽️
● «Цюрих» – ❌
● «Барселона» – ❌
● «Альмерия» – ⚽️🅰️
Посмотрим поближе на 10 матчей Джуда. Сразу отмечаем – дублей меньше, только «Альмерии» и «Осасуне». Зато больше результативных матчей: Беллингем промолчал только в двух: повезло «Сосьедаду» и «Атлетико». И напоминаем про три ассиста.
● «Атлетик» – ⚽️
● «Альмерия» – ⚽️⚽️🅰️
● «Сельта» – ⚽️
● «Хетафе» – ⚽️
● «Сосьедад» – ❌
● «Унион» – ⚽️
● «Атлетико» – ❌
● «Жирона» – ⚽️🅰️
● «Наполи» – ⚽️🅰️
● «Осасуна» – ⚽️⚽️
«Он рожден играть за «Мадрид». Что говорят о старте Беллингема
Уже после первой игры Джуда в Испании Оскар Де Маркос из «Атлетика» предупредил всех об уровне молодой звезды: «Он очень мощный. Настоящий тайфун в единоборствах и игре на мяче. Желаю удачи его соперникам по Ла Лиге, она им понадобится».
Главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль говорил, что именно из-за качеств Джуда его команда не сыграла так, как хотела: «Наш прессинг работал не лучшим образом, потому что Беллингем отлично принимал мяч спиной к воротам и тащил его вперед под давлением. Против такого игрока трудно подобрать противоядие».
Партнеры тоже в восторге: Винисиус после матча с «Осасуной» сказал, что «Беллингем рожден играть за «Реал Мадрид», а Вальверде уверен, что Джуд имеет все шансы однажды стать капитаном и легендой клуба: «Он сотворит великую эпоху в клубе, у меня нет сомнений».
Карло Анчелотти больше всего поражает зрелость игрока: «Ему всего 20 лет, но он слишком выделяется характером и общей готовностью. Он очень зрелый и умный футболист. Мы наслаждаемся Джудом. То, что у него нет фиксированной позиции на поле, помогает ему проявлять лучшие качества еще ярче».
- Дата проведения
- 7 октября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 9 Беллингем, 2:0 – 54 Беллингем, 3:0 – 65 Винисиус Жуниор, 4:0 – 70 Хоселу.
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Реал Мадрид –
Аррисабалага, Карвахаль (Васкес, 79), Рюдигер, Тчуамени, Менди, Модрич (Браим Диас, 79), Вальверде, Камавинга (Кроос, 67), Беллингем (Себальос, 72), Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Хоселу.
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Осасуна –
Эррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Хуан Крус, Торро, Монкайола (Ибаньес, 80), Орос (Рауль Гарсия, 80), Пенья (Барха, 80), Рубен Гарсия (Арнаис, 70), Будимир (Чими Авила, 70).
Празднование Джуда – уже в истории «Реала». Винисиус тут фотограф, фиксирующий величие!
Фото: Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Jasper Juinen
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