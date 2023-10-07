Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде

Джуд Беллингем буквально разрывает Ла Лигу! Теперь вот оформил дубль в матче против «Осасуны» и помог «Реалу» набрать очередные три очка (4:0). Англичанин забил уже в восьми матчах «Мадрида» из 10.

Всего у Беллингема 10 голов за новый клуб! Джуд повторил грандиозный старт Криштиану Роналду, который тоже выбил десятку в 10 стартовых играх за «Реал» в 2009-м.

И все-таки старт Джуда чуть-чуть мощнее, если добавить голевые передачи: Криштиану на старте сезоне-2009/10 отдал один голевой пас, Беллингем ассистировал уже три раза.

Кому забивали Криштиану и Беллингем на старте?

Разберем 10 стартовых матчей Роналду за «Реал». Забил в семи – спаслись «Барселона», «Тенерифе» и «Цюрих». Зато у Криша сразу три дубля: огорчил все тот же «Цюрих», а еще «Херес» и «Марсель». По «Альмерии» пальнул еще и ассистом.

● «Депортиво» – ⚽️

● «Эспаньол» – ⚽️

● «Херес» – ⚽️⚽️

● «Цюрих» – ⚽️⚽️

● «Вильярреал» – ⚽️

● «Тенерифе» – ❌

● «Марсель» – ⚽️⚽️

● «Цюрих» – ❌

● «Барселона» – ❌

● «Альмерия» – ⚽️🅰️

Посмотрим поближе на 10 матчей Джуда. Сразу отмечаем – дублей меньше, только «Альмерии» и «Осасуне». Зато больше результативных матчей: Беллингем промолчал только в двух: повезло «Сосьедаду» и «Атлетико». И напоминаем про три ассиста.

● «Атлетик» – ⚽️

● «Альмерия» – ⚽️⚽️🅰️

● «Сельта» – ⚽️

● «Хетафе» – ⚽️

● «Сосьедад» – ❌

● «Унион» – ⚽️

● «Атлетико» – ❌

● «Жирона» – ⚽️🅰️

● «Наполи» – ⚽️🅰️

● «Осасуна» – ⚽️⚽️

«Он рожден играть за «Мадрид». Что говорят о старте Беллингема

Уже после первой игры Джуда в Испании Оскар Де Маркос из «Атлетика» предупредил всех об уровне молодой звезды: «Он очень мощный. Настоящий тайфун в единоборствах и игре на мяче. Желаю удачи его соперникам по Ла Лиге, она им понадобится».

Главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль говорил, что именно из-за качеств Джуда его команда не сыграла так, как хотела: «Наш прессинг работал не лучшим образом, потому что Беллингем отлично принимал мяч спиной к воротам и тащил его вперед под давлением. Против такого игрока трудно подобрать противоядие».

Партнеры тоже в восторге: Винисиус после матча с «Осасуной» сказал, что «Беллингем рожден играть за «Реал Мадрид» , а Вальверде уверен, что Джуд имеет все шансы однажды стать капитаном и легендой клуба: «Он сотворит великую эпоху в клубе, у меня нет сомнений».

Карло Анчелотти больше всего поражает зрелость игрока: «Ему всего 20 лет, но он слишком выделяется характером и общей готовностью. Он очень зрелый и умный футболист. Мы наслаждаемся Джудом. То, что у него нет фиксированной позиции на поле, помогает ему проявлять лучшие качества еще ярче».

Фото: Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Jasper Juinen