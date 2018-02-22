Малага - Севилья

Малага - беспросветный аутсайдер, последнее место, много пропускает и мало забивает. В общем все как положено в таких ситуациях. У Севильи в этом месяце были два дичайших поражения. По пять пропущенных мячей от Эйбара и Атлетико, но, в принципе, команда играет неплохо, моменты создаются с завидной регулярностью. В Лиге Чемпионов была очень качественная домашняя игра с Манчестером. Думается с Малагой должны справится.

Севилья Ф(0) за 1,59 +++++

Ставка: 226 р.

Банк 11 075