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    baltika
    Блог Лафкрафтовое пиво

    Малага - Севилья

    Малага - беспросветный аутсайдер, последнее место, много пропускает и мало забивает. В общем все как положено в таких ситуациях. У Севильи в этом месяце были два дичайших поражения. По пять пропущенных мячей от Эйбара и Атлетико, но, в принципе, команда играет неплохо, моменты создаются с завидной регулярностью. В Лиге Чемпионов была очень качественная домашняя игра с Манчестером. Думается с Малагой должны справится.

     

    Севилья Ф(0) за 1,59  +++++

    Ставка: 226 р.

    Банк 11 075

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