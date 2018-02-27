Разноцветные игрушки

В медийной общественности появилась интересная для размышления новость! Компания Kick It Out выпустила мини-ролик с участием игроков из каждого клуба анг. Премьер-Лиги, который направел на содействие включения ЛГБТ в футбольный мир и подчеркнуть , что гомофобная , бифобная или трансфобная(это странно,ну ладно) дискриминация не имеет никакого места в игре. Интересненько!Хотя, основное направление этой компании и состоит в включение лгбт дружков и подруг в футбол и спорт в часности. Для отчетности компания просит сторонников сообщать о любых "злоупотреблениях" в адрес "разноцветных" в бесплатном,каком-то, приложении!!0)

В этом году Kick It Out впервые объединили 20 клубов АПЛ против дискриминации "радужных", что является абсолютным рекордом компании! Второй вектор - приучить ЛГБТшников открыто,никого не стесняясь, ходить на трибуны и быть частью основ футбола- как и любой другой фанат.

Смотря новости , и видя ,как два наших соотечественника ,мужского пола ,зарегистировали брак в Нидерландах(если я не ошибаюсь) и вернулись в Россию, испуганно жаловались в правоохранительные ограны, что поступают угрозы с расправой,я, думаю , в нашей стране подобные новости всплывать в спорте не будут долго! Или под грифом секретно!

Какие домыслы, товарищи?