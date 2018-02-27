Вот вам «ФИ»

<<Бобби - особенный игрок>> такими, достаточно простыми и правильными словами отзывается молодой Трент Александр-Арнольд об игре Роберто фирмино. С этим не поспоришь! Бразильский форфард отметил свой шестой (6) гол в последних восьми (8) матчах. 22(г)+12(п) в 38 играх в 2017-2018 по наст.вр. показывает,что сезон уже является самым плодовитым в его, пока короткой, Ливерпульской карьере. Понятно,что обычному "смотрителю" футбола гораздно интересней следить за игроком когда тот забивает "не глядя" и спонсирует Салаха и Мане, но залезем поглубже:) На первый взгляд кажется ,что Фирмино игрок только чистых мячей( и так действительно казалось по его первым матчам в Премьер- Лиге), но статистика нам на то и придумана, чтоб разрушать домыслы! Начнем с того, что 23% выиграных верховых дуэлей отличных показатель не только для Фирмино,но и в принцепе для линии нападения "красных". Перехваты - 14. За 27 игр тоже достойно, если учесть, что 10 из них превращались в голы! Что касается борьбы внизу, то Роберто тут отмечается 33.5% выигранных единоборств(для игрока который в прошлом сезоне побоялся подставиться под мяч лишний раз) тоже достойно. По созданию моментов у ворот противника бразилец уступает лишь египтянину( Бразилия-46,Египет-53)- на двоих 99, уровень!

Роберто ,в меру вспыльчивый персонаж, но не грубый, разве что любит побазарить с судьями. Фолов нарушено 41 из них 1 желтая карточно,за разговоры,если я не ошибаюсь!

К чему я все это! 3 предложения! Клопп- действительно хорош, и к нему тянутся футболисты (отбирает у боготых раздает бедным,это про очки:0). Уход Фила в барсу уже протёртая тема, просто хотелось сказать ,что именно Ливерпуль сделал из него БОЛЬШОГО футболиста. Посмотрите первый сезон его выступлений на лавке запасных! Удачи! Ну и выступления в ЛЧ должны проверить силы "красных", особенно забивную тройку впереди.