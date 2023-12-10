Последние замены в группе ЛЧ. Кого брать в фэнтези

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Главное перед развязкой группового этапа в фэнтези ЛЧ.

Кто идеальный капитан на тур?

Традиционный ключевой вопрос.

10 сезонов на Sports.ru и пять попаданий в топ-100 АПЛ. Автор телеграм-канала Fantasy Blocknote

– Очень сложно выделить надежного капитана: «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «РБ Лейпциг», «Атлетико» уже гарантировали себе выход в плей-офф. Последний тур – тур самых рискованых шагов. Нужно искать команды, у которых осталась мотивация показывать лучший футбол. Это «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Наполи» и «Фейеноорд».

Мехди Тареми, Бруну Фернандеш, Александер Исак, Киллиан Мбаппе, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Сантьяго Хименес — надо выбирать из этих вариантов. Если вам нужно удержать позиции, определенно Харри Кейн (если будет доступен), Хулиан Альварес (в отсутствии Эрлинга Холанда), Джуд Беллингем (забивает всегда и везде) или Лои Опенда (будут играть перед домашними трибунами).

Антон Анисимов (The Avengers), 475-е место

Опытный игрок и автор телеграм-канала Fantasy Gazzetta.

– С капитаном неочевидно, идеального нет. На бумаге самый легкий матч у «Сити», но, во-первых, они без мотивации, во-вторых, в последней игре чемпионата Холанда не было в заявке. Тут я бы в первую очередь отталкивался от новостей по «Манчестер Сити». Если Холанда будут уверенно ставить, его надо капитанить.

А вот если Холанда не будут ставить, все сложнее. Из тех, кто с мотивацией – Килиан Мбаппе. У них все решается в этом туре, атака «ПСЖ» сильно завязана на него.

Montafly («Орден Красной Звезды»), 182-е место

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist

– Дефолтных вариантов на первый взгляд достаточно, но все они с подковыркой. «Реал» уже решил все вопросы с Лигой чемпионов. «Лейпциг» будет также без мотивации против «Янг Бойз».

«Сити» во временном кризисе и также решил все вопросы, поэтому «Црвена Звезда» как соперник не должен сильно возбуждать, так как ресурсы на этот ничего не значащий матч Пеп Гвардиола точно тратить не захочет. «Антверпен» дома – не так прост, а у «Барселоны» тоже явные проблемы с голами.

«Бавария» провела ужасающий матч в чемпионате (1:5 от «Айнтрахта»), но на фоне грядущего соперника в Лиге чемпионов – «Ман Юнайтед» – они все равно в более уверенном состоянии. Харри Кейн очень хорош, ему вменяемых альтернатив как будто даже с учетом того, что «Бавария» не потеряет первое место. Среди тех, для кого последний матч формальность, Кейн единственный, на кого я все равно обратил бы внимание. Можно подумать об Антуане Гризманне, он в очень хорошей форме: играет против «Лацио», не безгрешного в защите, особенно в гостях.

Где ждете больше всего голов, а где – низовой матч?

Тоже всегда важно выяснить.

St.Louis: Однозначно жду рубку между «Юнайтед» и «Баварией». Когда, если не сейчас? И не забываем, как «Ньюкасл» здорово играет именно дома.

Низ будет у «Антверпена», «Порту», «Милана» и «Мадрида».

Антон Анисимов: Больше всего голов жду в матчах «Унион» – «Реал», «Порту» – «Шахтер» и «Антверпен» – «Барселона». «Унион» и «Антверпен» много пропускают, топ-соперники им могут накидать. Правда, оба матча выездные для фаворитов, и они без мотивации. А вот «Порту» будет биться за место в плей-офф. Играют дома, сверхмотивация, соперник удобный. Так что тоже ждем много голов.

Самый низовой матч, вероятно, будет у ПСВ с «Арсеналом». Обе команды решили задачу и будут играть без мотивации в эконом-режиме. Так что тут вряд ли будет много голов. Но с заменами в туре дефицит, поэтому, возможно, не получится скинуть «Арсенал», придется оставить. Montafly: «Юнайтед» – «Бавария» похожа на матч с кучей голов. Как и «Боруссия» – «ПСЖ». Низовых матчей ожидаю очень много, не вижу смысла перечислять их все.

Три топ-полузащитника на последний тур – кто это?

Линия, где можно добиться ключевой разницы.

St.Louis: Очевидные: Хави Симонс, Джуд Беллингем, Фил Фоден. Менее очевидные: Хвича, Пепе, Бруну Фернандеш.

Антон Анисимов: Тир-1 в полузащите: Фоден, Симонс, Беллингем и Вендерсон Галено. Особенно если не будет Холанда, Фоден мастхэв. Беллингем в принципе проводит отличный сезон и участвует в большинстве голов «Реала». А у Галено битва за плей-офф. Получается, если выбирать, от кого из четверки можно отказаться, я бы убрал Симонса. Но выбор очень сложный. Montafly: В последнем туре почти всегда нужно рисковать, только если вы уже не находитесь на самых высоких позициях. Если Джамал Мусиала будет готов, я бы обратил внимание на него: восстановился после травмы и уже вышел на замену с «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии.

Родриго из «Реала» я бы не взялся капитанить, но если будет уверенный прогноз на его старт, его пик – неплохое решение. Как, собственно, и Беллингем, про которого знают все. Из «Арсенала» в зависимости от старта рассмотрел бы вариант с Леандро Троссардом. В «Ньюкасле» сейчас очень хорош Энтони Гордон.

Дедлайн на 6-й тур Лиги чемпионов – 20:45 мск 12 декабря, во вторник . Первыми сыграют «Ланс» – «Севилья» и «ПСВ» – «Арсенал».

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun,Maja Hitij, David Ramos, Alex Grimm