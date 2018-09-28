Вы еще не знаете, но этой осенью вам надо в Казань

Путешествие во имя спорта.

Поездки по России планируют редко – многие совершают их случайно и, только окунувшись в новую атмосферу, понимают, как же все-таки здорово. Сама страна редко вдохновляет на поездки по регионам. Лучшие двигатели внутреннего туризма – это по-прежнему командировки, дальние родственники и спорт.

Мой любимый вид – выезд на футбол или хоккей. Изначально ты отправляешься ради стадиона, но к нему обязательно добавляются локальная культура, музеи, прогулки по незнакомым улицам и аутентичные бары. Если бы не выезды, многие путешественники никогда бы не узнали Саранск, Уфу, Магнитогорск и другие – спортивные, но не очевидные точки на карте.

Прошлой осенью меня поразил Калининград. Ехать туда заставил один из последних матчей на старом стадионе «Балтика». Уже подрастала арена для чемпионата мира – хотелось успеть. И я успел не только на футбол, но и на готическую осень, еще не промерзшие районы из сырого красного кирпича, Балтийское море. Да, пролетел над Прибалтикой и приблизился к Польше, но все равно остался дома, в России.

Если вам нужен похожий рычаг, не всегда надо искать матч ФНЛ, РПЛ, КХЛ или любой другой лиги. Все еще проще, когда где-то проходит спортивный фестиваль, где есть и соревнования, и праздничный концерт, и национальная ярмарка. Именно так энергично и ярко свои старты позиционирует компания TIMERMAN – она развлекла бегунов и их болельщиков на Казанском полумарафоне, который прошел в столице Татарстана 7 октября.

Если еще не были в Казани, такие мероприятия – лучшее время. Осенняя прохлада, но еще не мороз, свежее дыхание реки Казанки и главные памятники без толпы из школьников. Если уже приезжали – повод увидеть ранее не замеченные сочетания и традиционные места под новым углом. Вот я был в Казани три раза – и этого мало. Только Дворец Земледелия хочется рассматривать и рано утром, и днем, и при ночной подсветке.

Главная особенность Казанского полумарафона – его прекрасный маршрут. Стартовый городок находится прямо у «Казань Арены», где Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе еще несколько месяцев назад выбили с чемпионата мира Лионеля Месси. Бегуны на более короткие дистанции (1,3 и 10 км) издалека рассмотрели красивый мост «Миллениум», а полумарафонцы получили еще большее удовольствие, пробежав прямо по мосту с роскошным видом на Кремль.

Дальше дистанция полумарафона проходит под белыми стенами Кремля – и ехать в Казань стоит ради этого уникального момента, когда ты соревнуешься в историческом месте, в сердце одного из самых красивых и ухоженных городов России.

Кстати, а вы вообще знали про Кремлевскую набережную? Это новая пешеходная зона, которую в Казани начали строить к Универсиаде-2013, а закончили уже летом 2015-го – чистая, широкая, активная (дорожки для велосипедов и роликов – обязательны). Забеги там проводились и ночью (с яркой иллюминацией), но и днем получается целый океан приятных эмоций.

В скоростном режиме вы узнаете город по-новому. Пустые улицы, где только бегуны и их болельщики, – такую Казань вы точно не видели. Но есть еще семь причин, почему Казанский полумарафон – это отличный способ провести незабываемые выходные.

• В полумарафоне участвовали пять тысяч человек, среди них и профессионалы-рекордсмены на дистанциях 10 и 21 км, и любители, которые просто ведут здоровый образ жизни. У всех свои ориентиры, место нашлось бегуну любого уровня подготовки. С результатом 01:02:59 первое место занял российский легкоатлет Ринас Ахмадеев – он занял 33-ю позицию в общем рейтинге полумарафонов мира и 1-е место в рейтинге российских полумарафонов. Ринас побил рекорд Московского полумарафона-2018 и поднял Казанский полумарафон на 1-е место в России по лучшему времени на половинке.

А перед забегом впервые прошел Running Versus. Это похоже на взвешивания боксеров – только вместо веса у бегунов показали их лучший результат за беговую историю.

• Первый в мире массовый забег в тюбетейках – в нем поучаствовали 819 человек. Это забавное колоритное соревнование уже зафиксировано в Книге рекордов России.

• Если у вас есть ребенок, то это не препятствие для участия, а, наоборот, дополнительный стимул: на полумарафоне прошел детский старт TIMERKIDS для малышей от 4 до 10 лет. Предусмотрели даже забег «ползунков» – для самых маленьких ребят от 0 до 2 лет.

• Не скучали и волонтеры, на которых на таких массовых мероприятиях всегда ложится гора работы. Они взглянули на все со стороны участников, тоже пробежав 1 километр – настоящий дух единения. Особенно сейчас, в год Добровольчества.

• Но вокруг спорта должна быть особенная атмосфера добра и радости – и одним забегом день, конечно, не ограничился. Справившись с нагрузками, нужно и отдохнуть, поэтому в зоне стартово-финишного городка у «Казань Арены» TIMERMAN организовал полноценный фестиваль татарстанской культуры. После забега там прошел концерт, на котором выступили татарские музыканты.

• А локальный колорит дополнила ярмарка национальных товаров, где можно было купить на память все, что пропитано местным духом – от тюбетеек до чак-чака.

• При этом Казанский полумарафон – это не только спорт и развлечение, но и доброе дело. Каждый участник – вне зависимости от успеха и финишного времени – помог тем, кто в этом очень нуждается. 5% от каждого взноса пошли на благотворительность. Марафон – частный, и о результатах благотворительной миссии узнают все участники.

Теперь вы понимаете, зачем надо ездить в Казань. Бежать, заниматься благотворительностью, наслаждаться спортивным праздником и узнавать новую Россию.

P.S. Обязательно учтите, что TIMERMAN продюсирует много различных активностей на всей территории Татарстана. Зимой это лыжные марафоны и чуть более легкие гонки, в мае – большой марафон в центре Казани, летом – сложнейшие триатлонные старты и даже ночной забег по красиво подсвеченной Кремлевской набережной. На сайте компании вы точно найдете подходящий старт. В этом году дистанции серии спортивных мероприятий TIMERMAN преодолели более 27 тысяч человек – в два раза больше, чем годом ранее.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов, Максим Богодвид, Вадим Брайдов; instagram.com/timerman_org