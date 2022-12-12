Впервые в истории три хоккейные сборные Казахстана сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира

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В Будапеште завершился молодежный чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IA. Сборная Казахстана завоевала золотые медали первенства, этот результат стал известен еще до заключительного матча команды на турнире. В первых четырех встречах против команд Венгрии, Франции, Дании и Японии наша «молодежка» одержала четыре победы подряд, а после победы Франции над Австрией заняла безоговорочное первое место в турнирной таблице. В последнем матче наша команда уступила Австрии по буллитам, набрав в итоге 13 очков. Вторыми стали хоккеисты Франции, а датчане заняли третье место.

Голкипер Владимир Никитин признан лучшим вратарем турнира.

Таким образом, благодаря этой победе Казахстан добился исторического достижения – в 2024 году сразу три сборные – юношеская, молодежная и национальная выступят в топ-дивизионе чемпионата мира.

Напомним, в апреле этого года наши юноши заняли первое месте на чемпионате мира в дивизионе IA и поднялись в элиту, также под руководством Сергея Старыгина. А взрослая мужская сборная, одержав три победы на групповом этапе сохранила прописку в элите и сыграет в топ-дивизионе уже четвертый год подряд.

Генеральный партнер Казахстанской федерации хоккея – АО «ФНБ «Самрук Казына»,

Партнёр Казахстанской федерации хоккея – Фонд поддержки спорта Sport Qory