Второй дивизион «А» - обзор 25-го тура

«К7» сохраняет главную интригу чемпионата, «Торпедо-М» терпит два подряд поражения, а «Запад-5» всё ближе подбирается к призовой тройке. Об этом и многом другом читайте в обзоре 25-го тура во втором дивизионе «А».

«Атлант» – «Запад-5» 0:8 (0:3)

Голы: Мельников(2), Маношкин(2), Павлов, Канеев, Иванушкин, Логиш.

На прошлой неделе «Запад-5» расправился с «К7», и учитывая неплохие последние результаты, команда практически вплотную приблизилась к первой четверке. Поэтому победа над переживающим не лучшие времена «Атлантом» была достаточно предсказуема. Так и получилось, хотя поначалу не всё было так очевидно. В первые 15 минут на поле шла равная борьба, но после того, как Алексей Логиш открыл счёт, «Атлант» просто рассыпался. К перерыву гости добились крупного преимущества, которое смогли приумножить во второй половине, одержав восьмую победу в девяти последних матчах.

«Фортуна-Климовск» – «Креатив» 4:2 (1:1)

Голы: Шарипов(2), Гульков, Лебедев – Пушкин, Гришин.

Неподалеку от «Запад-5» расположилась «Фортуна» из Климовска, и для продолжения борьбы за место в пятерке команде нужно было сломить сопротивление «Креатива». Который перед этим в пятницу обыграл «Торпедо-М». На этот раз результат получился зеркальным, и команда Александра Шевелёва проиграла с тем же счётом, с которым выиграла у одного из претендентов на медали. «Фортуна» приехала без замен, открыла счёт в середине первого тайма, но пропустила перед свистком на перерыв и достаточно быстро после него. Однако затем своё слово сказал один из лидеров команды Джахонгир Шарипов, оформивший дубль, плюс на последней минуте хозяева поймали своего соперника ещё раз, и в итоге непростые три очка уехали в Климовск.

«Экскорт» – «Колхоз» 7:5 (2:4)

Голы: Лешенок(4), Тимохин(2), Ласточкин – Дурнов(2), Киселёв, Рутман, Орешкин.

Четыре подряд победы давали право «Колхозу» как минимум считать свои шансы не ниже «Экскорта». Команды разделяло 7 очков, и в случае победы, гости приближались к своему оппоненту практически вплотную. И после первого тайма всё шло к этому результату – даже без своего лучшего бомбардира Александра Жукова «Колхоз» достаточно уверенно вёл. А в начале второй половины в одной из атак гостей мяч попал сначала в одну штангу, затем в другую, и остановился на линии ворот, где его зафиксировал Александр Филиппов. Однако главный судья в этом моменте принял решение засчитать гол, чем вызывал закономерную гневную реакцию. Однако эта несправедливость только раззадорила «Экскорт». Тут же команда заработала пенальти, реализованный Степаном Лешенком, через минуту забила ещё один гол, а ещё через минуту и вовсе сравняла счёт. Такого удара «Колхоз» не выдержал, и спустя некоторое время хозяева ещё раз выстрелили дуплетом, окончательно добив соперника. В концовке «Колхоз» мог сократить отставание до минимума, однако Евгений Дурнов с точки не сумел переиграть Филиппова.

«Торпедо-М»– «Керамик Чувашия» 2:3 (1:2)

Голы: Полухин(2) – Каморник, Брагин, Фомин.

Просто катастрофически сложились выходные для «Торпедо-М». О пятничном поражении от «Креатива» я уже упомянул, а в воскресенье команда проиграла ещё и «Керамику». Хотя начиналось для торпедовцев всё очень хорошо – Евгений Полухин открыл счёт, затем хозяева получили право на пенальти, но всё тот же Полухин его не реализовал. Наказание последовало в середине тайма, когда Дмитрий Каморник дальним ударом восстановил паритет. Незадолго до свистка на перерыв «Керамик» и вовсе вышел вперёд. Второй тайм долгое время не радовал голами, но в конце концов Полухин оформил дубль и сравнял счёт. И всё же, три очка достались гостям. За несколько минут до конца быстрая контратака «Керамика» завершилась точным ударом Антона Фомина.

«Страсть» – «Союз» 2:2 (0:1)

Голы: Денисенко(2) – Остахов(2).

В пятницу «Страсть» в принципиальнейшем для себя матче встречалась с «Ситроеном». Игра получилась достаточно равной, но лучше своими моментами воспользовалась «Страсть», в составе которой вновь феерил Дмитрий Кашковский.

Однако почивать на лаврах было некогда, и в воскресенье предстояло встретиться с набравшим отличный ход «Союзом», имевшим в своём активе четыре победы подряд. Несомненно, команда прибавила с приходом Александра Денисенко, и именно новичок «Союза» достаточно быстро открыл счёт. Этот гол стал единственным в первом тайме, а во втором полузащитник гостей оформил дубль, и положение «Страсти» стало совсем неприятным. При этом команда играла без замен, и резерв черпать было неоткуда. Да и Кашковский в этот день был не так заметен. Однако в составе «Страсти» нашёлся другой герой. Капитан Александр Остахов в трудный момент вспомнил, что он также умеет забивать голы, и отметился дублем за пару минут. До конца встречи оставалось ещё немало времени, но ничейный счёт остался неизменным.

«Красная Звезда» – «СитроенСервис+» 2:8 (1:3)

Голы: Короткевич, Данилин – Оракбаев(3), Арнаутов(2), Шагиев, Шишов, Бабич(аг).

Реабилитироваться за разгром от «Страсти» сумел «Ситроен». Команда принимала «Красную Звезду», которая после своего дебюта в «2А» никак не может одержать первую победу. Не получилось и сейчас. Гости с самого начала встречи захватили инициативу, и ещё по ходу первого тайма многое стало понятно. Во второй половине преимущество «Ситроена» вопросов также не вызывало, и в итоге команда на один мяч увеличила собственный рекорд результативности, установленный пару недель назад в игре с «Атлантом» (7:1).

«К7» – «Иверия» 7:3 (2:1)

Голы: Янин(2), Семилётов(2), Данилков, Загоровский, Красильников.

Главным для «К7» в эти выходные был вовсе не матч с «Иверией». Перед этой игрой предстояло встретиться с основным претендентом на чемпионство в лице «Вайлдберриз». В случае поражения «К7» преимущество последних увеличивалось бы до 13 очков, и в такой ситуации можно было бы заранее вручать золотые медали команде Владимира Бакина. Однако «К7» даже после 0:2 не расклеился, ещё до перерыва счёт сравнял, а во второй половине просто смял своего оппонента.

Что касается матча с «Иверией», то он получился далеко не самым простым. Тут уже «К7» вёл 2:0, но позволил сопернику отыграться. Лишь в середине второго тайма, при счёте 3:3 хозяева включили дополнительную скорость, и всё же сломили сопротивление последней команды чемпионата.

«ХФК» – «Коррида» 1:13 (1:5)

Голы: Ярунин – Калинкин(3), Ульянов(3), Щебляков(2), Лепёшкин(2), Овчинников, Шибалев, Баринов.

Всё глубже и глубже засасывает в трясину «ХФК». Если остальные команды из подвала таблицы достаточно регулярно разживаются очками, то в случае с «ХФК» этого не случалось уже больше пятнадцати матчей. Похоже, и сама команда уже смирилась. Во всяком случае на матч с основным конкурентом, где именно «ХФК» являлся хозяином, и мог поставить удобное для себя время, приехало всего шесть человек. Неудивительно, что для «Корриды» эти три очка стали приятным подарком, который всего лишь нужно было развернуть из упаковки. Заодно команда прервала серию из шести матчей без побед, что также подняло настроение.

Все результаты 25-го тура:

Турнирная таблица:

Список бомбардиров:

Список ассистентов:

Иджилов Олег

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