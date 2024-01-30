Новейший суперкар из России впервые показали болельщикам. Это гоночный автомобиль от самого титулованного пилота страны

Заглянули в будущее.

В автоспорте зимнее межсезонье – традиционное время премьер, когда команды показывают публике свои новые болиды. Не стал делать исключение и лидер команды G-Drive Racing Роман Русинов – чемпион мира по гонкам на выносливость, двукратный чемпион Российской серии гонок на выносливость REC и серебряный призер прошлогоднего ралли-рейда «Шелковый путь» в классе мотовездеходов.

В свободное от тренировок и гонок время Роман решил собрать новый автомобиль. Так появился проект отечественного суперкара Rossa (акроним от «Российские спортивные автомобили»). Первые новости об этой разработке появились еще прошлым летом, после чего состоялся эксклюзивный показ концепта спортивного автомобиля в камерной обстановке. А 27 января увидеть прототип и пообщаться с его создателем смогли уже все желающие – в рамках большой премьеры на московском ВДНХ.

Суперкарами принято называть самую разную гоночную технику – от ралли-кросса до машин из чемпионата Австралии. Однако большинство фанатов автоспорта понимает под этим термином люксовые болиды для дорог общего пользования – очень быстрые и еще более дорогие. Прообразы суперкаров появились на рубеже 1950-1960 годов, когда рынок наводнили небольшие производители из Италии и Англии, выпускавшие «гражданские» версии своих гоночных машин. Пожалуй, больше других в этом бизнесе преуспело одно семейное предприятие из Модены, сейчас известное во всем мире как «Феррари».

Что касается современных моделей суперкаров, то их нынешний облик с низкими силуэтами и футуристичной аэродинамикой сложился во многом благодаря гонкам «Ле-Ман» – вотчине Русинова и G-Drive Racing. Еще в середине 90-х, когда из марафонов ушли монструозные прототипы группы С, организаторы переключились на развитие популярной категории GT. За основу этих машин до сих пор берутся дорожные спорткары, поэтому достижения в гонках напрямую влияют на продажи. Как говорил фордовский дилер Боб Таска – «Побеждай по воскресеньям, продавай по понедельникам».

По схожему пути планирует развиваться и проект Rossa, поэтому Русинов выбрал в качестве платформы для гоночной машины именно суперкар класса GT.

«Нужно отталкиваться от того, чтобы на выходе иметь цельный продукт. Серии класса GT очень популярны, к тому же болиды для них получаются похожи на автомобили для дорог общего пользования. На мой взгляд это более интересная и перспективная история. В такую машину может поместиться два человека, а значит теоретически в будущем можно собрать дорожную версию», – объясняет концепцию Rossa ее создатель и многократный чемпион по гонкам на выносливость Роман Русинов.

При этом новейший российский автомобиль дебютирует исключительно как гоночный. О его «гражданском» будущем Роман пока говорит немного.

«Мы пошли по другому пути, как в случае с «Мазерати» МС12. Там тоже сначала построили гоночную машину, а потом подумали: «Так, а что нам нужно сделать, чтобы получилась еще и обычная? Руль поменять? Сиденья поставить?». Наверное, нашей команде было бы проще собрать спортпрототип (класса LMP), но их делают исключительно для «Ле-Мана» без каких-то других перспектив».

В итоге Русинов остановился на промежуточном варианте GT2/GT3 – дело в том, что для омологации по стандарту GT3 действуют довольно строгие правила Международной автомобильной федерации ФИА, требующие от производителя выпустить серию от нескольких десятков до сотен машин. Недавно воссозданный класс GT2, напротив, более открыт к участникам и допускает к соревнованиям даже в процессе получения нужного сертификата омологации. К тому же машины GT2 при более простой аэродинамике отличаются самыми мощными моторами в своем классе.

Следующим шагом стало создание команды из лучших специалистов, которые смогли бы решить не самую простую задачу в сжатые сроки. Приоритет отдавался инженерам и дизайнерам из России, поэтому над машиной работали такие мастера своего дела, как проектировавший «Аурус» Иван Борисов и Владимир Плеханов, в чьем портфолио почти весь модельный ряд обновленной «Лады». Оба до этого работали над первым российским суперкаром Marussia, однако все параллели между своей новой машиной и автомобилем давно исчезнувшей марки Русинов категорически отрицает.

«По сути у нас в России ничего заметного после «Маруси» не было, поэтому некоторые сразу начали сравнивать с ней Rossa, спорить насколько похожи диски, какой у них низкий силуэт. У «Мазерати» и «Кенигсегга» тоже низкий нос, как у большинства суперкаров, поэтому можно сравнивать с чем угодно. У меня есть автомобиль «Маруся» – это неплохая машина. Но та история – уже пройденный этап. Мы строили совершенно новую вещь».

Роман Русинов во время испытаний Rossa

Rossa – это по-настоящему современная машина с углепластиковым обвесом и карбоновым монококом, чего не было на созданной почти 20 лет назад «Марусе», где применялись еще стальные конструкции и клепка. Однако, по-хорошему «олдскульный» налет в автомобиле Русинова все же есть и речь прежде всего о задних колесах, полуприкрытых обтекателями. Одним наблюдателям такой дизайн напомнил легендарные прототипы «Ле-Мана» 70-х, но вкупе с брутальным, будто стремящимся вперед корпусом Rossa также похожа на какую-то новую версию «Бэтмобиля» из будущего фильма о супергероях. Судите сами.

Концепт-кар Rossa, Porsche 917 и «Бэтмобиль» – найдите сходства

Пока Rossa существует в виде концепт-кара, который является полностью готовым автомобилем. Чтобы вместе с гоночными возможностями показать возможный внешний вид дорожной версии, в прототипе присутствуют кожаные элементы отделки салона и несколько тачскрин-экранов. В строящейся под гонки второй модели всего этого ожидаемо не будет.

Кроме того, место нынешнего мотора V10 объемом 5,2-литра займет более компактная установка на 5 литров, но с тем же объемом цилиндров, ранее применявшаяся на спортпрототипах закрытого топ-класса «Ле-Мана» LMP1. Расчетная скорость в новой компоновке будет достигать 380 километров в час, разгон до сотни – за 3,2 секунды.

Кроме того, у машины поменяются размеры – исходя из параметров категории GT2. При этом нынешний концепт-кар, который демонстрируется прессе и болельщикам – не просто «подвижная тележка» для маркетинговых целей. В сети можно посмотреть видео, на которых эта машина лихо проезжает трамплин на Дмитровском полигоне НАМИ, а также словно в ралли мчится по снежной колее. Со слов Романа Русинова, испытания в экстремальных условиях были частью доводки машины и помогли собрать много важной информации, которую уже применят на новом прототипе.

«Во время заездов по снегу, например, выяснилось, что радиатор должен выдувать тепло в колеса, потому что в тормозах скапливалась вода, диск прилипал к колодке и они начинали греться», – рассказывает про испытания Русинов.

Финальная сборка Rossa производится в России, поэтому придуманный нашим звездным гонщиком и разработанный отечественными конструкторами автомобиль по праву называется российским. «Машина полностью построена здесь – в России. Ее аэродинамику моделировали в CFD (компьютерная программа для расчета аэродинамики – прим. Sports.ru), потому что сейчас очень мало машин продувают в трубе, в основном это делают в «Формуле-1». В принципе многие автомобили строят по данным CFD, и это очень хорошо работает, не вижу тут проблем. Гоночная версия будет полностью отличаться от концепт-кара и собирается на основе полученной информации с испытаний», – объясняет Роман.

Также известно, что Rossa будет ехать на отечественном топливе и масле. «Команда G-Drive Racing регулярно испытывает на своей технике бензин G-Drive. В прошлом году на этом топливе мы выиграли российский чемпионат Russian Endurance Challenge. Когда Rossa будет участвовать в соревнованиях, она тоже будет заправляться им. Что касается масел, то мы доверяем свои автомобили моторным маслам G-Energy», – говорит Роман. Оба продукта обеспечивают надежную работу двигателя при повышенных нагрузках и доступны не только гонщикам, но и обычным автомобилистам – клиентам сети АЗС «Газпромнефть».

Премьера Rossa стала частью Дня энергетики – масштабного тематического мероприятия, которое прошло на ВДНХ 27 января в рамках выставки «Россия». Фанаты гонок любого возраста получили возможность рассмотреть эффектную машину, сфотографироваться и взять автограф у Романа Русинова, а также сконструировать свой первый электромобиль на инженерных мастер-классах от Министерства энергетики.

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