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Туктамышева растит кактусы, Хави идет по грибы, а Шиков увлекается поэзией. Правда, что у топ-спортсменов необычные хобби?

Роман Русинов
Никита Шиков
G-Drive Racing
Ду Кейрос Ду Кейрос
Вероника Куропаткина
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Василий Демченко Василий Демченко
Анастасия Нифонтова
Авто Авто

Профессиональные спортсмены живут не только спортом. Как и у нас, у них бывают хобби – и в них они тоже стремятся быть первыми.

Мы выяснили, чем увлекаются спортсмены из разных видов спорта, и сделали из этого тест, где вам нужно будет угадать: действительно ли они этим занимаются – или мы это выдумали?

23 комментария

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Sveta Arhipova
Ответ Огюст
Мы с Туктамышевой в этом хобби схожи у меня на подоконнике десять кактусов растёт - самым первым уже лет двенадцать -некоторые иногда цветут !
Поделитесь, пожалуйста, секретом: что Вы делаете с кактусами, чтобы они цвели? Моим самым первым тоже больше десяти лет, но цвести они не хотят (за всё время только один кактус несколько раз цвел мелкими жёлтыми цветочками)
+17
0
+17
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Sveta Arhipova
Ответ Назар Игорь
Рекомендую приобрести книгу "Мои кактусы" автора Хельги Мозес. Зайдите на сайт Озона, и быстро найдëте. Великолепное издание, мелованная бумага, 600 цветных фото, все рекомендации
Спасибо за рекомендацию, только что посмотрела на Озоне - понравилась книга, думаю, мне такая нужна)
+10
0
+10
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Sveta Arhipova
Ответ Назар Игорь
Это зависит от региона в котором Вы живёте. Я в Питере в этом году поставил на зимнее содержание в начале октября.
Я живу чуть южнее Москвы. Попробую на досуге изучить эту информацию поподробнее. Просто я этой весной увидела, как красиво цветут кактусы, если за ними правильно ухаживать (к сожалению, человека, который за ними ухаживает, на мероприятии не было, поэтому я просто ходила и фотографировала цветочки себе на память). Удивительно, что такие шикарные цветы растут в тех краях, где зимой дома заметает снегом до второго этажа, а кактусы я увидела на первом этаже.
+10
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Sveta Arhipova
Ответ Назар Игорь
У меня закрытый застеклëнный балкон, на зиму ставлю небольшой обогреватель 500 вт. включëнный через розетку с таймером включения и выключения (продаются в любом магазине электротоваров). Таймер легко настроить на любой удобный режим, например 15 минут включения, 2-3 часа отключения. Второй вариант проще - для кактусов заказываете из оргстекла ящик, одна сторона открыта, этой стороной ставите вплотную к оконному стеклу, внутри ящика температура будет ниже комнатной на несколько градусов. Не идеально, но всë-же выход. И главное, на зиму резко ограничить полив.
Спасибо за рекомендации, наверное, стоит подумать о втором варианте. А в каком месяце лучше убрать на зимовку? И сколько она должна длиться?
+10
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Sveta Arhipova
Ответ Serhio70
У меня их больше тысячи и почти все цветут. Нужна холодная зимовка без полива.
Больше тысячи кактусов? Это целая коллекция, наверное) У меня в детстве был набор открыток с кактусами - их так много и они все такие разные и красивые. А у меня из кактусов более-менее регулярно цветёт только декабрист (и то в феврале)
+10
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Sveta Arhipova
Ответ Огюст
Секретов нет - в основном всё на "самотёке " , но заметил, что цветут иногда те у которых нет деток ,а ещё не нужно им давать жировать подкормками частыми и они как ни странно не любят тепла, с ранней весны выношу на балкон ! Но , последнее время перестал удалять с некоторых деток - они так забавно растут на " родителях " и я их оставляют -это то же красиво ! Смотришь на кактусы - они колючи ,грубы , но ОЧЕНЬ капризны в своём развитии ,росте ,цветении ! Сейчас у меня растут две "крошечки" из семян очень медленно - сажал наверно восемь -остальные погибли !
Спасибо, я даже не знала, что кактусы ещё и семенами размножаются)
+10
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Sveta Arhipova
Ответ Назар Игорь
Кактусам необходииа холодная зимовка, порядка +10, и минимальный полив зимой.
Спасибо, я слышала, что кактусы убирают на зимовку, но в обычной квартире даже не представляю, как это сделать. А на балконе зимой бывает минусовая температура
+10
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natalado
Ответ Анастасия Прудникова
У меня 8 из 10 правильных ответов. Даже не ожидала такого неплохого результата от себя.)
У меня 7 правильных.
Три последних ответа я провалила😂
+6
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+6
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natalado
Ответ Sveta Arhipova
Я живу чуть южнее Москвы. Попробую на досуге изучить эту информацию поподробнее. Просто я этой весной увидела, как красиво цветут кактусы, если за ними правильно ухаживать (к сожалению, человека, который за ними ухаживает, на мероприятии не было, поэтому я просто ходила и фотографировала цветочки себе на память). Удивительно, что такие шикарные цветы растут в тех краях, где зимой дома заметает снегом до второго этажа, а кактусы я увидела на первом этаже.
Вот с зимовками цветов вопросы и проблемы...
Из домашних я люблю фуксии (гибридные, они очень разнообразны). Но не смогла создать им условия ((
+6
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+6
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Огюст
Мы с Туктамышевой в этом хобби схожи у меня на подоконнике десять кактусов растёт - самым первым уже лет двенадцать -некоторые иногда цветут !
+7
-1
+6
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Черный Дворник
Это Туктамышева выращивает грибы, а Хави собирает кактусы...
+6
-1
+5
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Огюст
Ответ Sveta Arhipova
Поделитесь, пожалуйста, секретом: что Вы делаете с кактусами, чтобы они цвели? Моим самым первым тоже больше десяти лет, но цвести они не хотят (за всё время только один кактус несколько раз цвел мелкими жёлтыми цветочками)
Секретов нет - в основном всё на "самотёке " , но заметил, что цветут иногда те у которых нет деток ,а ещё не нужно им давать жировать подкормками частыми и они как ни странно не любят тепла, с ранней весны выношу на балкон ! Но , последнее время перестал удалять с некоторых деток - они так забавно растут на " родителях " и я их оставляют -это то же красиво ! Смотришь на кактусы - они колючи ,грубы , но ОЧЕНЬ капризны в своём развитии ,росте ,цветении ! Сейчас у меня растут две "крошечки" из семян очень медленно - сажал наверно восемь -остальные погибли !
+4
0
+4
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Serhio70
Ответ Sveta Arhipova
Поделитесь, пожалуйста, секретом: что Вы делаете с кактусами, чтобы они цвели? Моим самым первым тоже больше десяти лет, но цвести они не хотят (за всё время только один кактус несколько раз цвел мелкими жёлтыми цветочками)
У меня их больше тысячи и почти все цветут. Нужна холодная зимовка без полива.
+3
0
+3
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Анастасия Прудникова
У меня 8 из 10 правильных ответов. Даже не ожидала такого неплохого результата от себя.)
+2
0
+2
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Denis Akhmarov
здесь не хватает кепы аррисабалаги
+1
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Главный тренер футбола...мдя...я меси-ролик видел ,15 ударов мячом и чо то сбил.круче бильярда.я запомнил месси.игра где 22 миллиардера (на рубли) носятся за мячиком,в свое удовольствие,а милиарды нищеты дихорадочно делают ставки в надежде нихрена ни делая стать миллионером,мне не оч..вот ролик Месси зашол.маьематик
0
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Назар Игорь
Ответ Sveta Arhipova
Спасибо за рекомендации, наверное, стоит подумать о втором варианте. А в каком месяце лучше убрать на зимовку? И сколько она должна длиться?
Это зависит от региона в котором Вы живёте. Я в Питере в этом году поставил на зимнее содержание в начале октября.
+1
-1
0
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Туктамышеву и кактус знаю...а это кто?с чего енто топ?
+1
-1
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Назар Игорь
Ответ Sveta Arhipova
Я живу чуть южнее Москвы. Попробую на досуге изучить эту информацию поподробнее. Просто я этой весной увидела, как красиво цветут кактусы, если за ними правильно ухаживать (к сожалению, человека, который за ними ухаживает, на мероприятии не было, поэтому я просто ходила и фотографировала цветочки себе на память). Удивительно, что такие шикарные цветы растут в тех краях, где зимой дома заметает снегом до второго этажа, а кактусы я увидела на первом этаже.
Рекомендую приобрести книгу "Мои кактусы" автора Хельги Мозес. Зайдите на сайт Озона, и быстро найдëте. Великолепное издание, мелованная бумага, 600 цветных фото, все рекомендации
+1
-1
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amur.
У богатых свои причуды...
"Каждый борется со скукой по-своему"(с)
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