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Не мог промолчать.

Главное событие вечера в Лиге чемпионов - гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, который принес римлянам ничью в игре с «Атлетико».

Футбольный журналист Фабрицио Романо не мог промолчать - он вышел в твиттер и запостил фото Проведеля с короткой подписью.

У Ивана русские корни: он родился в центре итальянской провинции Порденоне – четвертом по величине городе региона Фриули. Мама Елена – бывшая россиянка, а отец Пьер Паоло Проведель родом из Италии. В Россию голкипер заезжал: в детстве с мамой каждое лето навещали бабушку в Подмосковье.