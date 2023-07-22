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ЧТО. ЭТО. БЫЛО??

Полное безумие в Риме: «Лацио» до последних секунд горел 0:1 против «Атлетико», но все-таки сравнял.

Забил вратарь – Иван Проведель прибежал в чужую штрафную и головой вколотил мяч в сетку.

У Ивана русские корни: он родился в центре итальянской провинции Порденоне – четвертом по величине городе региона Фриули. Мама Елена – бывшая россиянка, а отец Пьер Паоло Проведель родом из Италии. В Россию голкипер заезжал: в детстве с мамой каждое лето навещали бабушку в Подмосковье.