😮 «Мбаппе отказался от ежегодного бонуса лояльности, чтобы снова играть».Фабрицио Романо рассказал, где окажется Мбаппе
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Фабрицио Романо рассказал, что ему известно о статусе перехода Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».
Его нынешний контракт истекает следующим летом.
«Килиан Мбаппе отказался от ежегодного бонуса лояльности, чтобы снова играть за «ПСЖ».
Из того, что я знаю, его следующим клубом станет мадридский «Реал». Это случится уже следующим летом, независимо от формы перехода», – заявил Романо.
Ожидается, что «Реал» в январе попытается через окружение убедить Мбаппе подписать контракт с клубом без компенсации «ПСЖ».
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