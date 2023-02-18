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😮 «Мбаппе отказался от ежегодного бонуса лояльности, чтобы снова играть».Фабрицио Романо рассказал, где окажется Мбаппе

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Фабрицио Романо рассказал, что ему известно о статусе перехода Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».

Его нынешний контракт истекает следующим летом.

«Килиан Мбаппе отказался от ежегодного бонуса лояльности, чтобы снова играть за «ПСЖ».

Из того, что я знаю, его следующим клубом станет мадридский «Реал». Это случится уже следующим летом, независимо от формы перехода», – заявил Романо.

Ожидается, что «Реал» в январе попытается через окружение убедить Мбаппе подписать контракт с клубом без компенсации «ПСЖ».

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