👨⚖️ Реакция Бенжамена Менди, когда судья огласил приговор по двум оставшимся случаям сексуального насилия
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Не сдержал эмоции 😳
С Бенжамена Менди сняли обвинения еще по двум случаям сексуального насилия.
Бывший защитник «Манчестер Сити» признан невиновным по одному эпизоду изнасилования (в октябре 2018 года) и одной попытке изнасилования (в октябре 2020 года).
Сообщается, что Бенжамен Менди не сдержал эмоции и заплакал в зале суда после оглашения приговора.
Напомним, что в январе с игрока были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.
Сейчас присяжные рассматривали два оставшихся случая и также признали футболиста невиновным.
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