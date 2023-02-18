Avril Lavigne
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👨‍⚖️ Реакция Бенжамена Менди, когда судья огласил приговор по двум оставшимся случаям сексуального насилия

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Не сдержал эмоции 😳

С Бенжамена Менди сняли обвинения еще по двум случаям сексуального насилия.

Бывший защитник «Манчестер Сити» признан невиновным по одному эпизоду изнасилования (в октябре 2018 года) и одной попытке изнасилования (в октябре 2020 года).

Сообщается, что Бенжамен Менди не сдержал эмоции и заплакал в зале суда после оглашения приговора.

Напомним, что в январе с игрока были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.

Сейчас присяжные рассматривали два оставшихся случая и также признали футболиста невиновным.

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