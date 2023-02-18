Бекхэм больше 20 лет хранит билет на поезд – там Виктория написала номер телефона при знакомстве

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А еще он любит Lego.

Дэвид и Виктория Бекхэмы в прошлом году отпраздновали 20-летие брака. На днях бывший футболист пришел на популярное вечернее шоу к Джимми Фэллону, где поговорил о жене, своем «Интер Майами» и покупке Роналду и Месси.

В это воскресенье «Интер Майами» дебютирует в МЛС матчем против «Лос-Анджелеса».

«Этот путь занял 7 лет, – рассказал Бекхэм. – Семь лет назад я закончил карьеру, через два дня прилетел в Майами и объявил, что мы сделаем здесь команду. Я подумал: «Два года – и у нас будет клуб». Прошло семь лет, и мы только начинаем. Очень горжусь, что стал владельцем собственной команды. Когда я играл, никогда не думал о таком. Я любил играть, но никогда не хотел становится менеджером или тренером».

Затем Бекс ответил, когда в его клуб перейдут Лео и Криш.

«У нас большие возможности. Как любой владелец, вы хотите лучших. Если у нас появится возможность пригласить Криштиану или Месси, мы воспользуемся ею.

Я восхищаюсь ими обоими как спортсменами. Но сейчас у нас отличный список игроков, молодежь и пара опытных футболистов. Они готовы играть. Это одна из тех вещей, которым я научился у сэра Алекса Фергюсона, когда играл в «МЮ». Он сказал мне: «Кого бы вам не предлагали – они должны подходить клубу». Речь не о больших именах и личностях. Все дело в игроке, который подойдет для конкретной команды лучше всего. Это то, чем мы собираемся заниматься».

Бекхэм заговорил с Викторией после пары напитков

Но главная тема интервью, разумеется, совместная жизнь с Викторией.

«Я впервые встретил Викторию, когда она с продюсером и с еще одной участницей группы Spice Girls пришла на мою игру в Лондоне, – начал Дэвид. – Мы знали о Spice Girls. Они были известными в то время. А я только зарекомендовал себя в «Манчестер Юнайтед».

У всех у нас была любимая Spice Girl. Она, очевидно, была моей любимой. Я не поговорил с ней в тот день, но через неделю она приехала в Манчестер, чтобы посмотреть другую игру. Она выпила пару напитков, поэтому я решил: «Почему бы и нет? Я постараюсь получить ее номер». Около часа мы разговаривали в комнате для отдыха игроков. Она приехала на поезде, поэтому записала номер прямо на билете. Я до сих пор храню его. У нас уже четверо детей, прошло 20 лет, но я его сохранил».

Учитывая, что вторая встреча Дэвида и Виктории произошла в марте 1997 года – прошло уже 23 года.

Виктория троллит мужа за любовь к Lego

Бекс также рассказал, что обожает Lego. «Да, я полюбил его еще до того, как у меня появились дети. Я вырос на Lego, все началось в 8-9 лет и до сих пор продолжается. Виктория всегда смеется надо мной. Она может прийти в 2 часа ночи, а я все еще пытаюсь закончить. Но я люблю Lego».

После этих слов Фэллон показал забавное видео, где Виктория троллит мужа, который с очень серьезным лицом собирает Lego.

– Сколько еще, Дэвид?

– 20 минут.

– На коробке написано, что это для 11-летних.

– Дорогая, я закончил за 9 часов.

– Но тебе 44, ты же знаешь.

– Да, а тебе 45.

В итоге Фэллон подарил Бекхэму огромный Lego из 7500 деталей. На этот раз на коробке не «11+», а «16+». «Виктория будет на седьмом небе от счастья», – пошутил Бекс.