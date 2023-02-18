Как играл молодой Роналдо. Сейчас нет даже его плохих аналогов

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Вадим Лукомский – о величайшем.

Насколько крутым был молодой Роналдо

Талант Роналдо был настолько очевидным, что Роберто Гаглиаоне, тренер «Сан-Кристована», в декабре 1992-го сказал: «Мы отдали «Крузейро» мальчика, который станет следующим великим нападающим сборной Бразилии. Он обязательно сыграет на ЧМ-1998. Его зовут Роналдо».

Получилось даже круче. Роналдо так мощно начал взрослую карьеру, что попал в заявку на ЧМ-1994, а к 1998-му считался лучшим игроком мира. После ЧМ в США Роналдо по совету Ромарио перешел в «ПСВ». «Он был с другой планеты. Я пересекался с ним в Голландии. Он двигался со скоростью 3000 километров в час. Даже к концу карьеры и после травм он видел происходящее на поле в 10 раз быстрее любого другого игрока», – восхищался Кларенс Зеедорф.

Лучший матч за «ПСВ» Роналдо провел в Кубке УЕФА против «Байера». «Никогда еще не видел, чтобы 18-летний парень так играл», – сказал после матча шокированный Руди Феллер. Итоговый счет – 5:4 в пользу «Байера», Роналдо сделал хет-трик.

«Матч стал сольным шоу Роналдо. Он забил три, но дело было даже не в голах. Например, был один эпизод , в котором правый защитник соперника опасно подкатился под него сзади. Роналдо поднял мяч внешней стороной левой ноги, прокинул его мимо защитника, обежал его с другой стороны и начал сольный проход. Думаю, тогда вся Европа узнала имя Роналдо», – вспоминал Франк Арнесен, работавший тогда техническим директором «ПСВ».

За два сезона в Голландии Роналдо забил 54 гола в 58 матчах. «Я смотрел его матчи за «ПСВ» по телевизору и периодически кричал: «Вау». А потом он перешел в «Барсу», и мы вместе играли. Роналдо – точно самый невероятный игрок из всех, кого я видел. Он вытворял вещи, который никто не делал до него», – рассказывал Луис Энрике.

Сезон 1996/97 в «Барселоне», возможно, получился рекордным по количеству «вау», вызванных игрой одного футболиста. Главное из них – гол в ворота «Компостелы». Его Роналдо называет любимым за всю карьеру (обязательно смотреть до конца, ради повтора с реакцией Бобби Робсона).

«Нигде в мире вы не найдете еще одного футболиста, способного забивать такие мячи», – восторгался после матча тренировавший «Барсу» Робсон. Рядом с английским тренером в тот день на скамейке был Жозе Моуринью. Возможно, именно поэтому он до сих пор считает Роналдо «сильнейшим из всех, кого видел собственными глазами». Испанская AS на утро после матча вышла с заголовком: «Пеле вернулся».

Робсон видел Пеле и считал, что тот Роналдо был даже круче. «Я играл в сборной Англии с Билли Райтом, Джонни Хейнсом и Бобби Чарльтоном, пока меня не вытеснил из основы парнишка по имени Бобби Мур. Я тренировал великих игроков – Терри Бутчера, Брайана Робсона, Пола Гаскойна, Ромарио, Гари Линекера и Алана Ширера. В моих командах играли молодые Руд ван Нистелрой и Луиш Фигу, я регулярно тягался с Клафом и Фергюсоном, вылетал со сборной с ЧМ из-за руки Диего Марадоны. Конкуренция за лучшего игрока, которого я когда-либо видел, невероятно суровая. Этот игрок – бразилец Роналдо», – сказал сэр Бобби в 2007-м.

Игравший в той «Барсе» Оскар Гарсия рассказывал, что партнеры подкалывали Роналдо: «Ты хотя бы, когда празднуешь голы, замедляйся». Однажды после гола бразильца Гарсии пришлось в прямом смысле кричать: «Притормози, дружище!». Альберт Селадес рассказывал, что однажды на тренировке Роналдо в прямом смысле обыграл 10 соперников (некоторых больше чем по разу) и забил.

Тренер «Лас-Пальмаса» Анхель Каппа после матча с «Барсой» назвал Роналдо «мощным носорогом с невероятным талантом». Хорхе Вальдано говорил: «Когда атакует Роналдо, кажется, что атакует целое стадо».

Тот сезон Ла Лиги получился одним из самых странных: в чемпионате участвовало 22 клуба, так как решение отправить «Севилью» и «Сельту» во второй дивизион из-за финансовых проблем отменили перед стартом кампании. Из этого родился хаотичный календарь с последними турами в середине июня. Из-за вызова в сборную Роналдо пропускал последние 3 матча и финал Кубка. «Барса» невероятно зависела от бразильца и проиграла чемпионскую гонку.

«Если бы в тех матчах играл Роналдо, мы бы выиграли их – и выиграли бы чемпионат», – уверен Робсон. Заменивший тогда Роналдо Хуан Антонио Пицци согласен: «Я просто футболист, а он точно не с нашей планеты».

За сезон-1996/97 Роналдо забил 45 голов в 48 матчах за «Барселону». Космические цифры для той эпохи. Тогда результативность в полгола за игру считалась топовой, а к голу за матч на дистанции сезона никто не подбирался. ФИФА только начинала преобразовывать правила в пользу атакующих игроков, центральные защитники были менее техничными, но лучше оборонялись, а составы команд были намного более ровными. Результативность Роналдо без этих бонусов, которые охотно используют современные звезды, – действительно уникальное явление.

Следующий сезон бразилец провел в «Интере» – в лучшей на тот моменте лиге планеты, уничтожая самых обученных в мире защитников.

«Я начинал карьеру в одном клубе с Диего Марадоной. Он оказал на меня огромное влияние, но в Роналдо я увидел игрока, который кажется еще более великим», – вспоминал Фабио Каннаваро. «Роналдо творил на поле магию. Я никогда не видел никого, кто контролирует мяч на такой высокой скорости. Для меня он лучший в истории», – восхищался Марсель Десайи. «Мы с Мальдини опекали многих включая Марадону, но с Роналдо было труднее всего. Он лучший нападающий в истории. Даже лучше Пеле и ван Бастена. Опекать его было просто невозможно», – жаловался Алессандро Костакурта.

К середине сезона уже никто не задавался вопросом, лучший ли Роналдо игрок планеты. Новый вопрос сформулировала обложка World Soccer с его изображением и заголовком: «Лучший в истории?».

Один из мощнейших перфомансов бразилец оставил на финал Кубка УЕФА с «Лацио». Против Роналдо был Неста. «Тот финал в Париже против Роналдо – худшее, что я пережил за всю карьеру. Он выдающийся игрок. Я много раз пересматривал тот матч, пытаясь понять свои ошибки. Мы проиграли 0:3, но постепенно я осознал, что тут нет моей вины. Роналдо было просто невозможно остановить. Он был настолько быстрым, что казалось, будто все остальные стоят на поле», – вспоминал Неста.

Зинедин Зидан смотрел тот финал по ТВ, но есть момент, который он никогда не забудет: «Я многое обожаю в Роналдо, но один эпизод выделяется. Финал Кубка УЕФА-1998. Он на левом фланге против Алессандро Несты. Финт, о котором я говорю, отлично характеризует его уникальность. Немногие вообще способны на такое, никто, кроме Роналдо, не смог бы исполнить это на такой скорости».

«И он сделал это против Несты! А не против моей бабушки», – с улыбкой добавил Зизу. Тренер «Интера» Луиджи Симони постепенно привык к таким выходкам: «Роналдо – сумасшедший талант. Он был как машина, у которой на одну передачу больше, чем у других. На тренировках он был даже круче. Иногда вытворял такое, что я не верил глазам. Для него это было нормой, но только для него».

Во время ЧМ-1998 Вальдано писал: «Роналдо приехал во Францию не для того, чтобы соперничать с игроками своего поколения, а для того, чтобы бороться за звание лучшего игрока тысячелетия, а, возможно, даже двух – этого и следующего». Перед финалом французы обсуждали нападающего в восторженных тонах, понимая, что если Роналдо будет в порядке, то ничто не поможет.

«Он проделывал со мной такое, когда я играл за «Милан». Я даже не видел мяча. Неважно, в какую сторону он обводит, ты даже не увидишь мяча. Где мяч? Нет мяча. Магия!» – выдал Десайи после тренерской установки. «Вроде он около тебя, но стоит тебе посмотреть вниз, рядом уже нет ни его, ни мяча», – добавлял Лилиан Тюрам.

К счастью для Франции, Роналдо был не в порядке. Его участие в финале стало одной из главных конспирологических теорий в истории футбола. Вопрос даже обсуждали в бразильском парламенте. Тренер Марио Загалло тогда сказал: «Представьте, что было бы, если бы я не дал ему сыграть, а Бразилия проиграла? Мне бы пришлось паковать вещи и уезжать на Северный полюс».

Точнее всех место Роналдо в истории определил Джанлуиджи Буффон: «Роналдо выигрывал матчи в одиночку – иногда с легкостью. Его запомнят как одного из великих, но он вполне мог стать лучшим в истории – даже лучше Пеле и Марадоны. Мне посчастливилось играть против него до травм, которые повлияли на его карьеру. Тот Роналдо был инопланетянином, который мог сделать абсолютно все. То, что такой футболист не стал лучшим в истории – великая трагедия. Его таланта было достаточно для этого».

«Не думаю, что в истории футбола был 20-летний игрок, способный на такие вещи», – говорил о молодом Роналдо Робсон. В современной истории точно не было никого круче. Это легко подтверждается цифрами.

Результативность молодых игроков (до 20 лет) в элитных турнирах (топ-лиги, ЛЧ, Евро и ЧМ)

Тут только результативность, но даже она подчеркивает пропасть между молодым Роналдо и любым талантом современности. Сейчас в футболе нет даже плохих аналогов молодого Роналдо. Во время ЧМ Килиан Мбаппе сделал пару трюков, которые напомнили о бразильце, но это другой уровень. По обращению с мячом на скорости Мбаппе и Мо Салах иногда приближаются к нему, но их роль намного более узкая, частота магии – и близко не такая.

«Роналдо – лучший из всех, с кем и против кого я играл. У него была необъяснимая легкость в обращении с мячом. На каждой тренировке он показывал нечто новое, невозможное и прекрасное. В этом и заключается разница между очень хорошим игроком и исключительным. Роналдо – исключительный», – объяснял Зидан.

Точные слова. Талант Роналдо их заслуживает. В молодости его уровень был настолько космическим, что относительно него даже Лео Месси просто очень хороший игрок. «Роналдо – лучший в истории. Он невероятен. Он волшебник. Я всегда задавался вопросом, как он это делает. До сих пор не знаю, но то, что делал он, никто не способен повторить», – говорил поигравший с Лео Самюэль Это’О.

Как именно играл Роналдо

Личный физиотерапевт Роналдо Нилтор Питроне рассказывал: «В те годы он пробегал 100 метров за 10,2 или 10,3 секунды. Он не был просто быстрым. Он сочетал это с техникой и мощью». Рекорд Болта – 9,58 сек. Один из самых быстрых футболистов эпохи Роналдо Майкл Оуэн признавался, что его рекорд – 10,8.

Сочетание мощи и космической скорости с бразильской техникой делало Роналдо неуязвимым в эпизодах, когда он бежит на защитников на скорости из опорной зоны. Гол в ворота «Валенсии» в 1996-м лучше всего воплощает манеру Роналдо.

В этом голе Роналдо всех обыграл после отбора на чужой половине поля, но похожие эпизоды случались, даже когда он просто опускался за мячом в полузащиту. Хавьер Дзанетти шутил, что единственным планом «Интера» в сезоне-1997/98 было «отдать мяч Роналдо и смотреть, как на него оглядываются защитники соперника». Зидан говорил, что Роналдо не могла остановить ни одна система или тактика.

«Роналдо создает шансы из ничего. Ему не нужны партнеры, чтобы забивать. Большинству нападающих нужны полузащитники, но не ему. Он просто подбирает мяч и забивает. Он великолепно обращается с мячом на скорости. Он феномен», – восторгался Эмилио Бутрагеньо.

Футбол Роналдо почти не зависел от схем и партнеров. В Бразилии и «Интере» он играл в паре, в «Барселоне» часто оказывался единственным нападающим. В любой системе его роль сохранялась и сводилась к созданию ситуаций, в которых удобно применять описанный выше суперприем. «Я обожал забивать после того, как обводил всех защитников и вратаря. Это не было моей фишкой – это было привычкой», – подчеркивал бразилец.

Самый простой метод создания таких ситуаций – постоянные смещения в опорную зону соперника. Если защитник следует за Роналдо, он использует разрыв в линии защиты, открывается за спину и выигрывает забег.

Если защитник остается на месте, Роналдо свободно разворачивается и бежит с мячом. Это и есть любимый сценарий бразильца, но только уникальный Роналдо мог использовать этот прием. Для большинства форвардов отход в глубь поля означал самоликвидацию. Роль нападающего сводилась к прямой дуэли с защитником. Почти всегда действовало правило: «Если нападающего нет в штрафной – его нет на поле».

Сейчас в похожей манере действуют «ложные девятки». Тоже опускаются за мячом в опорную зону, а затем используют свободу. Но в современных системах такого игрока поддерживают рывками партнеры. Тогда этой концепции еще не было, а схожее движение было бы глупым и неоправданным в исполнении большинства игроков. Роналдо был исключением: ему не нужно было движение партнеров, его магия делала маневр эффективным.

Движение делало бразильца настолько уникальным, что люди терялись при описании его роли. Из-за стартовой позиции и количества голов его неизбежно записывали в нападающие, но показательно, что когда он только начинал, в Бразилии его часто называли «десяткой». Понимающие люди видели огромную разницу между ролью Роналдо и ролью обычных форвардов. В конце 90-х Вальдано выдал удивительно точный прогноз: «Ромарио – предшественник Роналдо. Его средой обитания была штрафная площадь, где он был великолепен. Средой обитания Роналдо стала вся чужая половина поля. Ромарио – это прошлое. Манера Роналдо – это будущее».

Почти все решения о выборе маневра и открывания Роналдо совершал без тренерской помощи. «Если ты много забиваешь, тренер разрешит тебе все что угодно. Не имеет значения, как именно забиваются голы», – хвастался бразилец. Но его самостоятельность была полностью оправданной. Роналдо либо обладал невероятной интуицией, либо был очень умным игроком. «Роналдо завершает атаки с хирургической точностью, но не менее восхитительны позиции, которые он занимает в начальной стадии. Он всегда правильно выбирает позицию или момент для рывка», – объяснял Вальдано.

«Его движение без мяча было невероятным. Я никогда не видел игрока, который настолько бы хорошо двигался. Он располагался так, что любому было бы легко с ним играть. Я бы хотел с ним сыграть. Уверен, тогда он забил бы 2000 голов, потому что я бы всегда отдавал ему мяч», – восторгался Зико. «Мне совсем не требовалось время, чтобы сыграться с Роналдо. Я знал, как он играет и где любит получать мяч. Играть с ним было легко, потому что он всегда находился в правильной позиции – как в штрафной, так и за ее пределами. Как только я получал мяч, Роналдо знал, что я собираюсь делать», – вспоминал Ривалдо.

Постепенно тренеры осознали, что единственный способ ограничить его – персональная опека дополнительным игроком (а не выдвигающимся защитником). Логичный ход: Роналдо не дают разворачиваться, а линия защиты сохраняет цельность. Но из-за гениальности Роналдо это работало лишь относительно других менее эффективных тактик.

Одним из первых прием попробовал тренировавший «Тенерифе» Юпп Хайнкес. Немец доверил опеку Роналдо Сесару Гомесу. Сыграли 1:1 – Роналдо не забил. С долей везения Гомес справился. Позже он здорово разъяснил все трудности такой роли: «Опека Роналдо – самая трудная задача в футболе. Моя роль сводилась к двум вещам – усердно молиться и очень много бегать за ним. Мне сильно повезло, что он нечасто от меня ускользал, а когда ускользал, то не использовал моменты. К концу матча я был никаким. У меня было ощущение, что я только что сыграл пять матчей, а не один».

«Нужно всегда быть сфокусированным не только на Роналдо, но и на его следующем действии после обработки мяча. Если он обрабатывает мяч и получает хотя бы метр пространства, ты проиграл. Он начнет обводить защитников как во дворе. Его уже не получится остановить», – добавил Гомес.

Этот прием работал не у всех. В отчаянии тренер «Атлетико» Радомир Антич тоже пришел к такому ходу. Опекуном выбрали Куинтона Форчуна. «После финального свистка я наконец-то подошел и рассмотрел Роналдо. Во время игры так близко к нему я не подбирался, – вспоминал Форчун. – Я люблю Месси, я играл с Криштиану и восхищаюсь им, Неймар тоже великолепный игрок, Роналдиньо был прекрасен – но только если соединить их всех в одного футболиста, то получится нечто близкое к Роналдо-1996/97».

«Есть техничные игроки, есть быстрые, есть мощные, есть умные – Роналдо сочетал все эти качества. Он был зверем. Он был несправедливо хорош относительно любого другого игрока. Быть маленькой частью его великого сезона в «Барсе» – честь для меня. Я прикоснулся к истинной красоте. Поэзия, живопись, музыка – то, что творил Роналдо, должно находиться в этом ряду», – говорил Форчун.

Постепенно Роналдо научился уходить от такой опеки. Игроков, способных сыграть в такой трудной роли, было немного, а Роналдо был слишком умен и находил все новые способы выигрывать дуэли. Робсон говорил, что бразилец справляется с любой тактикой.

«Тренеры шутили, что надо выстраивать против него вторую линию обороны, потому что все были уверены, что от прямого опекуна он уйдет – через забег на скорости, либо обыграв его на дриблинге», – рассказывал Липпи после переезда Роналдо в Италию.

Совсем неуязвимым бразильца делала другая его особенность: он почти никогда не играл против центрального защитника. Если он не опускался к полузащитникам за мячом, то располагался ближе к крайнему защитнику или вообще уходил на фланг. Это было чудовищно эффективно, нетипично для эпохи и пугающе для защитников.

Роналдо был так хорош, что иногда комбинировал все эти аспекты в одном эпизоде. 1-я стадия: он опустился в опорную и попытался использовать ее. 2-я стадия: защитник выдвинулся на него, Роналдо открывается ему за спину и уходит от него. 3-я стадия: Роналдо ускользает от центральных защитников, открываясь между левым и центральным. Результат – гол:

У молодого Роналдо вообще были недостатки?

Игровых почти не было. Была лишь легкая критика. Марио Загалло на правах любимого тренера замечал, что Роналдо мог бы прибавить в игре в пас. Жозе Моуринью на правах Жозе Моуринью замечал: «Нельзя 89 минут спать на поле, потом забить фантастический гол и ждать восхищений». Несмотря на редкие претензии, оба тренера считали Роналдо лучшим игроком мира.

Почти все реальные претензии касаются тренировок и соблюдения режима. Тут кроется величайшее «что если…» карьеры Роналдо. Насколько стабильнее он мог быть? Мог ли строгий режим уберечь его от тяжелых травм?

«Мы тусили с Роналдо почти каждую ночь. Напивались, хотя утром была тренировка. По утрам я еле двигался и цеплялся за каждый вздох, а он улыбался и пил кофе на базе. На самом деле тренировки ему были не нужны – он был лучшим футболистом мира», – вспоминал Кристиан Вьери.

Тренер Роналдо в «Интере» Симони по-особенному относился к бразильцу: «Я никогда не считал, что все игроки равны. Есть особенные – Роналдо был таким. Бегать за него должны другие. Вся команда это понимала и с радостью выполняла, потому что игроки знали, насколько команда сильнее, когда в ней есть гений».

В январе 1998-го перед матчем с «Ювентусом» Роналдо презентовали «Золотой мяч». «Интер» выиграл 1:0, бразилец отдал голевую, но после матча так спешил на вечеринку, что забыл награду в раздевалке.

В «Барсе» была похожая ситуация. У Роналдо были привилегии. За два месяца он 9 раз летал в Бразилию, иногда заглядывая в Нью-Йорк. Официально – на прием к доверенному доктору. Реально все понимали, что большую часть времени Роналдо тусит.

Наследие Роналдо

«Роналдо – выдающийся игрок. Феномен. Я не смею сравнивать себя с ним», – сказал Эрнан Креспо на первой пресс-конференции в «Интере». Формально именно аргентинец заменил Роналдо в клубе. «Он самый совершенный футболист в истории. Думаю, игрока лучше него не было и не будет», – говорил Златан Ибрагимович. «Без травм у Роналдо было бы все, чтобы стать величайшим футболистом в истории», – замечал Робсон. Ранний Роналдо разбил все представления о позиции форварда.

Во-первых, скорость. Раньше быстрых игроков чаще ставили на фланг. Роналдо был из первой волны суперскоростных топ-нападающих. Леонардо говорил, что Роналдо изменил скорость футбола.

Во-вторых, движение. «До Роналдо никто так не играл нападающего. Он заново изобрел эту позицию. Он опускался из штрафной к полузащитникам, чтобы подобрать мяч, открывался на флангах, выманивал центральных защитников, открывался им за спину и обводил защитников, врываясь из глубины», – объяснял Тьерри Анри.

В-третьих, Роналдо – прообраз «ложной девятки». Он создал защитникам дилемму, которая заложила основы концепции.

В-четвертых, бразилец вдохновил кучу ребят, которые не способны на игру в его манере, но выжимают максимум из таланта. О восхищении Роналдо говорили Харри Кейн, Гонсало Игуаин, Карим Бензема и даже Руд ван Нистелрой (удивительно, учитывая, что они из одного поколения и даже пересекались). «Он вдохновил меня на тот самый гол против «Фулхэма». Для меня тот мяч – выдающийся, а для него был бы обычным», – вспоминал голландец.

«Я работал в «Барселоне», когда Лео Месси был на пике, но все равно не видел никого лучше Роналдо. Он вытворял невероятные вещи на «Камп Ноу», но еще более невозможные приемы мы видели на каждой тренировке. Никто не мог его остановить. Если бы он продолжил играть как в единственном сезоне в «Барселоне», он с легкостью мог войти в четверку или пятерку лучших футболистов в истории. Его прозвище очень точное. Он феномен», – подытожил Оскар Гарсия.

Точная оценка самого уникального таланта современности. Ранний Роналдо – претендент на звание лучшего в истории, если судить по яркости пика, а не по стабильности карьеры. Роналдо после травмы в апреле 2000-го – суперзвезда и один из 3 лучших нападающих начала десятилетия.

Такого игрока сейчас нет – и вряд ли скоро появится.