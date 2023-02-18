Касильяс прошел сквозь хейт Моуринью, свист «Барнабеу» и предательство «Реала». Он победил все и остался великим

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1988 год. Хосе Касильяс набросал на листке бумаги список прогнозов на футбольные матчи вечера. Чтобы не тащиться в букмекерскую контору самостоятельно, лист со ставками вручается семилетнему Икеру. О просьбе отца тот, разумеется, забудет — весь день мальчишка проведет на стадионе. На следующий день Хосе узнает, что «экспресс» зашел полностью и забывчивость сына оставила мужчину без миллиона евро.

Отец Икера очень любил футбол и хотел передать страсть к игре сыну. Хосе, работавший школьным учителем, не мог покупать юному вратарю новую форму, а потому приходилось прибегать к хитростям:

«В 1994 или 1995 году мы увидели пару бутс «Адидас» в секонд-хэнде по хорошей цене, около 1000 песет (в 2002 году Испания заменила песеты на евро. По данным последнего курса, 1000 песет равнялись 169 рублям). Конечно, они уже были ношеными, но в хорошем состоянии, и мы купили их, потому что те, которые он носил, уже практически разваливались.

Проблема была в том, что они были 45-го размера, в то время как Икер носил 43-й. Он очень хотел их, конечно, они были ему очень велики, и я сказал, чтобы он одевал две-три пары носков. Он так и делал».

Но бутсы — это лишь полбеды. Не меньше проблем доставляли и перчатки, которые очень быстро изнашивались:

«Он все их (перчатки) износил, что вполне естественно, потому что он играл на очень грязных полях. Мне приходилось относить их в ремонт обуви, где мастер пришивал к перчаткам кожаные накладки, чтобы они выглядели как новые».

На свою первую зарплату в «Реале» Касильяс купит родителям дом, а отец шутя припомнил не выигранный миллион. Кстати, история со ставками — не последняя подобная оплошность в жизни Касильяса. Уже будучи взрослым, Икер полюбил лотереи.

Несмотря на стабильный доход и солидный контракт в «Реале», желание заработать легких денег не покидало голкипера. Однажды мужчина приобрёл счастливый билет, который сулил выигрыш в миллион евро. Билет оказался выигрышным, но кейса с деньгами вратарь так и не получил — футболист неправильно заполнил бланк лотереи, и тем самым второй раз в жизни оставил себя без миллиона.

1996 год. Пятнадцатилетний Касильяс в составе юношеской сборной выходит на матч против англичан. В молодости вратарь был очень восприимчив к поражениям и собственным ошибкам. Спустя годы он вспоминает предматчевый мандраж с улыбкой, но тогда, в 95-ом, все было гораздо серьезнее:

«Каждый день перед сном я вспоминаю, как прожил день. Не могу спать, когда мы пропускаем голы. С детства приучили выигрывать: даже если победили 5:1, тот единственный гол соперников меня убивает.

Возможно, это пошло с «Уэмбли». Мы, 15-летние, играли с Англией. Это был первым мой международный матч. Я был очень доволен собой, но тренер так раскритиковал мою игру, что я даже заявил, что больше никогда не буду играть за сборную».

Когда Касильясу исполнится 30 лет, его мнение касательно ошибок несколько поменяется. Об этом футболист рассказывал в фильме Вячеслава Малафеева «Вся жизнь в перчатках»:

«Мое мнение таково: к ошибкам стоит относиться философски. Мы — люди, и мы не идеальны. Со временем я понял, что ошибки заложены в человеческой природе. Пытаясь все сделать как можно лучше, рано или поздно — ты допустишь промах.

Я — не машина. Я не безупречен, но отношусь к этому абсолютно спокойно. Я знаю, что играю хорошо, и стараюсь делать это еще лучше, но никто не застрахован от ошибок».

2010 год. Четвертьфинал чемпионата мира в ЮАР. 58-ая минута — Пике сносит в штрафной Оскара Кардосо, а темпераментный арбитр Карлос Бартес тут же назначает пенальти. Исполнять удар берется сам пострадавший форвард, однако цифры на табло не меняются. Кардосо сильно бьет низом в левый от вратаря угол, но Касильяс не просто отбивает, а ловит удар с точки.

Икер всегда относил себя к тем вратарям, которые гадают во время пенальти. «Я мысленно выбираю угол, и прыгаю туда», — рассказывал испанец. Возможно, он сделал бы то же самое и в моменте с ударом Кардосо, но тогда на помощь Касильясу пришел его коллега — Хосе Рейна.

В сезоне 09/10 «Ливерпуль» Рейны дважды играл против «Бенфики» Кардосо. В обоих матчах парагваец бил пенальти и забивал. Тогда Рейна и обратил внимание на манеру исполнения Оскара — он бил на силу в левый нижний угол. Рейна предусмотрительно поделился с Касильясом данным наблюдением, и тем самым помог испанцам выйти в полуфинал.

Портал Transfermarkt имеет одну из самых обширных картотек по отраженным пенальти. Единственный минус — сайт учитывает только удары, отбитые в основное время матча. С этой поправкой в карьере Касильяса было 23 сейва после удара с пенальти. Первый случился в далеком 2000-ом — тогда еще молодой Икер справился с ударом Сергея Реброва из киевского «Динамо».

25 апреля 2012 года. Основное и дополнительное время матча «Реала» и «Баварии» не выявляет победителя — билет в финал получит победитель серии пенальти. Нойер под копирку сэйвит выстрелы Криштиану и Кака, тем самым фактически убивая интригу. Досрочное ликование мюнхенцев прерывает Касильяс — Икер отражает удары Крооса и Лама, вытаскивая почти проигранную серию.

Умножение на ноль произведет Серхио Рамос — промах испанца оставит «Реал» без полуфинала.

В середине сезона 11/12 на тренировочной базе мадридцев все чаще стал мелькать Жорже Мендеш — португальский агент, ведущий дела Моуринью, Роналду, Марсело и еще кучи других суперстаров.

«Вы бы знали, сколько у него денег», — восхищенно говорил футболистам Моуринью. Сначала игроков это раздражало, но потом над репликами Жозе просто стали смеяться. Португалец постарался и выбил для Мендеша офис на базе клуба — там агент принимал гостей, вел переговоры и беседовал с Моуринью.

С Жорже португальский коуч вел себя вежливо и покладисто; с игроками, персоналом и даже президентом — дерзко и хамовато. Моуринью настолько возвел Мендеша в культ, что ввел в правила клуба обязательное рукопожатие с агентом. Это не нравилось почти всем игрокам — нормально к данной процедуре относились лишь Пепе, Марсело и Криш (по понятным причинам).

Единственным, кто никогда не жал руку Мендешу был Касильяс. «После победы на чемпионате мира я завоевал право говорить «нет», – объяснил испанец. Неудивительно, что голкипер бесил Жозе сильнее всех.

Сезон 2012/2013. Икер Касильяс — безальтернативный первый номер «Реала». Позиции чемпиона мира и Европы выглядят нерушимыми, но с началом сезона обстановка в Мадриде меняется не в пользу капитана.

Фанаты один за другим начинают выдвигать теории в духе конспирологии: Икера обвиняют в том, что он сливает состав «Реала» и новости раздевалки своей девушке — журналистке Саре Карбонеро. Трибуны скандируют «Крот, вали отсюда!», а Жозе Моуринью окончательно определяется с объектом будущей травли.

Здесь необходимо понимать, что до травмы (о ней чуть дальше) Касильяс был едва ли не сильнейшим кипером Европы. В 24 играх он пропустил всего 12 мячей. В 13-ти играх испанец сыграл на ноль, сделал 61 сейв и имел просто нереальный процент отраженных ударов — 83. Любой результат выше 70% отраженных — уже топ-уровень. Осенью 2012-го посостязаться с Касильясом в крутости мог разве что Мануэль Нойер.

Декабрьский матч против «Реал Сосьедада» Икер впервые за многие годы начнет на лавке. Решение выпустить Адана с первых минут Жозе Моуринью назовет «техническим»:

«Я проанализировал ситуацию и выбрал состав. Вы можете выдумывать всё, что хотите, но это действительно техническое решение. Адан сейчас лучше, а наши проблемы – гораздо глобальнее», — объяснял Моуринью после игры.

Зимой португалец подписал Диего Лопеса — еще одна совершенно очевидная отсылка к конфликту с капитаном. Здоровый Касильяс не рассматривался тренером как игрок основы, а после январской травмы Икера появление Лопеса выглядело вроде бы и логично. Но причины вратарских перестановок, как известно, были совершенно не тактические. До конца сезона в рамке летал менее популярный, но, как считал Жозе, более надежный голкипер.

Когда Моуринью уже твердо осознавал приближение конца своей мадридской карьеры, хвалебные речи в адрес Лопеса участились. Весь май коуч сыпал комплименты в адрес Диего, и тем самым ментально давил Касильяса:

«Сделал бы я что-нибудь по-другому, если бы имел возможность пережить прошедшие три года снова? Мы должны были приобрести Диего Лопеса после моего дебютного сезона в «Реале». Мы не сделали достаточно для того, чтобы подписать с ним контракт. Это была большая досада», — заявил Жозе на пресс-конференции 3 мая 2013 года.

Прошло две недели, и на точно такой же пресс-конференции тренер уже более детально объяснил, чем же Диего лучше Икера:

«Выбирать, кого ставить в состав, – привилегия тренера. Я не с помощью монетки решаю, кто будет играть: я думаю, обсуждаю, анализирую, изучаю матчи.

Диего Лопес как вратарь мне нравится больше Икера Касильяса. Тут нет ничего личного. Предпочитаю голкипера, который хорошо играет ногами, уверенно чувствует себя на «втором этаже» и отлично действует «в рамке». Пока я тренер «Реала», будет играть Диего Лопес», — аргументы Моуринью выглядели фарсом и издевательством. Касильяс оправился от перелома еще в марте, но на поле так и не появился.

11 марта 2015 года. «Реал» со скрипом вползает в четвертьфинал Лиги чемпионов. Гостевая победа обнулила результативную перестрелку с «Шальке» (3:4), но трибуны «Барнабеу» кипели от желчи.

Первые два гола немецкого клуба — полностью на совести Икера. Сначала он крайне нелепо отразил удар Фукса прямо в ворота, затем коряво отбил перед собой, за что в упор был расстрелян Хунтеларом.

Спортивные СМИ тут же разразились гневными заголовками, а эксперты и коллеги Касильяса в течение нескольких дней обсуждали фейлы испанца. Гари Линекер зявил, что Икер являет собой лишь тень великого вратаря. Более краток был Джейми Каррагер — он сказал, что «Реалу» нужен новый кипер. Бывший напарник Касильяса — Ежи Дудек — предположил, что капитан мадридцев растерял концентрацию после того, как стал отцом.

Трибуны по-прежнему освистывали вратаря. 9 мая 2015 года Касильяс несколько раз обращался к фанатам во время игры. «Ради бога, хватит!» — кричал испанец. Толпа требовала усадить неугодного и слабого вратаря на лавку, заменив его Навасом. В февральском опросе газеты AS именно Кейлора болельщики выбрали на роль первого номера. За костариканца проголосовало 75% опрошенных.

Летом Касильяс покинул «Реал». На его прощальной пресс-конференции не было ни сотрудников клуба, ни тренеров, ни игроков — вся команда уже улетела на сборы в Австралию. С намокшими глазами Икер сказал дежурные, но очень важные для него слова:

«Надеюсь, что в памяти людей останусь хорошим человеком. Спасибо всем, тысячи благодарностей. Не скажу «прощай», потому что обязательно будет продолжение. И, где бы я ни был, всегда буду кричать: Hala Madrid!»

После перехода в «Порту» мама футболиста рассказала журналистам, что Флорентино Перес всегда недолюбливал ее сына из-за небольшого роста. По мнению президента «Реала», 186 см — совершенно несолидные цифры для королевского клуба. Отсюда и нелюбовь к коротышке Навасу (185 см) и тяга к баскетболистам вроде Де Хеа и Куртуа (192 и 199 см соответственно).

Моральный кризис и участившиеся ошибки Касильяса не повлияли на репутацию в кругу футбольных легенд. Достаточно вспомнить слова другого легендарного вратаря — Петера Шмейхеля:

«Я уже знаю, что вдохновлял Икера Касильяса, когда он был молодым. Я услышал об этом, и меня переполняла гордость. То, что я в начале его пути повлиял на его карьеру, и тот факт, что он вдохновился моей работой и техникой – большая честь для меня.

Это награда — знать, что когда-то он восхищался мной. А сейчас этот круг замкнулся, потому что Икер вдохновляет моего сына, который отслеживает его успехи и карьеру. Касильяс – идол для Каспера Шмейхеля».

В детстве он мечтал быть полицейским и обожал картофель фри, а сейчас фанатеет от кроссовок Adidas Gazelle и Instagram. Даже став мужем и дважды отцом, Икер в глубине души так и остался тем озорником из Мостолеса, которого отчитывал Висенте Дель Боске.

Несмотря на 23 трофея в клубе и сборной, главная победа Касильяса случилась именно первого мая. Даже такой страшный и совсем не футбольный оппонент как инфаркт оказался бессилен перед монолитным и великим вратарем.