«Его продали за 2 комплекта формы и 20 мячей». Неизвестный Криштиану Роналду

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Денис Романцов – о гении, который порвал всех в Лиге чемпионов.

«Я не хочу, чтобы однажды ты сказал, что не стал футболистом из-за меня», – говорила Долореш Авейру, провожая двенадцатилетнего сына в Лиссабон.

В пять лет Долореш осталась без матери, сраженной сердечным приступом. Отец отдал дочь в религиозный детский дом, ни разу не навестил и завел новую семью. Долореш несколько раз сбегала, ее жестоко наказывали, и в итоге монахини вернули девочку отцу. Долореш сбежала и из отцовского дома – и дело не только в том, что там не было электричества и воды. Мачеха избивала ее и привязывала к ножке стола, а отец пытался сдать дочь в психиатрическую клинику – ее не приняли, сочли нормальной. С тринадцати лет – шесть дней в неделю с половины шестого утра – Долореш плела корзины для сбора урожая, а в восемнадцать вышла замуж за Жозе Диниша Авейру, двадцатилетнего рыботорговца. Когда Долореш забеременела во второй раз, Диниша призвали в армию и заслали в Африку, где португальские колонии бились за независимость. С войны он вернулся поседевшим и подавленным, бросил работу и запил, а Долореш оставила Мадейру и устроилась домработницей в Париже. В своей книге о Роналду испанский журналист Гильем Балаге привел телефонный разговор Диниша с женой: «Если мы рождены, чтобы быть бедными, мы будем бедными... Но мы хотя бы будем рядом с детьми», – сказал Диниш.

Долореш вернулась на Мадейру незадолго до падения диктатуры Салазара и ей удалось занять один из брошенных домов. Ее отец иммигрировал в Австралию, Долореш попросилась с ним, но услышала холодное: нет места. Диниш заливал тоску фуншальским пойлом (подогретый спирт с медом, лимоном и маракуей), слонялся без работы, а Долореш в тридцать лет забеременела четвертым ребенком – у нее уже было две дочери и сын, которых она кормила, работая поваром и уборщицей в отеле Фуншала. Врач отказался делать аборт, а совет соседки – пить кипяченое темное пиво – как ни странно, не помог прервать беременность. 5 февраля 1985 года родился Криштиану Роналду.

Диниш устроился администратором в местный клуб «Андоринья», уговорил капитана команды Фернанду Соузу стать крестным отцом Криштиану, но из-за очередной игры и тот, и другой на полчаса опоздали на крещение. В «Андоринье», команде пятой португальской лиги, отец Роналду косил траву, чистил туалеты, стирал форму и собирал мячи, а вечерами томился в баре. Криштиану не мог заснуть без него и тянул старших сестер в бар, возвращать отца. Диниш упорствовал. И когда сын звал его домой, и когда – в Англию, лечить почки. Диниш умер в лондонской клинике 7 сентября 2005 года. Криштиану в тот день был в Москве, готовился к отборочному матчу чемпионата мира-2006 против России.

«Диниша погубила тяга к алкоголю, – призналась его жена в интервью Sunday Mirror, – В молодости он был высоким красивым мужчиной, но из-за выпивки стал таять на глазах». Узнав о смерти отца за несколько часов до игры на «Локомотиве», Роналду попросил тренера Сколари: «Не убирайте меня из состава».

В той же «Андоринье», где Диниш чистил туалеты, его младший сын играл в нападении. Когда Криштиану исполнилось десять лет, его продали в «Насьонал» за два комплекта формы и двадцать мячей. В новой команде физическое развитие Роналду немного замедлилось, и детский тренер попросил Долореш давать сыну побольше рыбы и мяса, и поменьше йогурта. «Криштиану был уличным футболистом с прекрасной техникой, – говорил в интервью Daily Express Педру Тальиньяш, тренер «Насьонала». – И дело не только в том, что он гонял мяч по мощенным дорогам. Он еще лазил по деревьям, прыгал через препятствия, бегал по пляжу и много времени проводил без родителей – и это сделало его более самостоятельным и инициативным. Люди из более прочных семей вряд ли могут стать такими же, как он». «Обычный парень из нормальный семьи, который проводит много времени дома и не пропускает школу, тренируется полтора-два часа в день, – рассказал Гильему Балаге другой тренер «Насьонала» Давид Гомиш. – Криштиану же проводил с мячом от десяти до двенадцати часов».

В двенадцать лет Криштиану свалился с гриппом, но упросил маму отпустить его на финал турнира U13, пообещав, что попросит замену, если станет совсем плохо. Мама и школу-то ему разрешала пропускать, увидев, что из него получается неплохой футболист, так что уступила и тогда. В финале Роналду забил и сделал «Насьонал» чемпионом, а его крестный отец Фернанду Соуза устроил ему недельный просмотр в лиссабонском «Спортинге». Но зачем нужна неделя, когда уже в первый день Криштиану поразил тренеров дриблингом, скоростью и дерзостью, а на второй – стал лидером команды четырнадцатилетних. «Спортинг» заплатил «Насьоналу» двадцать пять тысяч евро за переход Роналду, а с Долореш заключил контракт, по которому на счет семьи Криштиану ежемесячно поступало пятьдесят евро (через два года – двести пятьдесят). Еще по пять евро Роналду получал, подавая мячи на матчах основы «Спортинга» – один из игроков, которым он кидал мяч, Габриэль Хайнце, перешел в «МЮ» через год после Криштиану. Пять евро Криштиану тратил на телефонные карточки, чтобы два-три раза в неделю поговорить с родителями, сестрами и братом.

В шестнадцать лет Роналду начал оплачивать лечение своего старшего брата Угу от наркозависимости: «Его деньги помогли спасти Угу, – говорила Долореш в интервью Sunday Mirror. – Если бы Криштиану не был футболистом, все закончилось бы куда грустнее». Другому своему биографу, журналисту Cadena SER Марио Торрехону, Роналду признался, что начал содержать семью через пару лет после того, как перестал верить в Санта Клауса.

В лиссабонской школе ему мешал акцент жителя Майдеры – учителя его плохо понимали, одноклассники дразнили. Одним из ближайших друзей Криштиану стал другой приезжий, опорный полузащитник Угу Пина, за которого «Спортинг» отдал «Белененсишу» в двендацать раз больше, чем за Роналду – триста тысяч евро. Незадолго до перехода в «Спортинг» Пину звала «Барселона», но он был капитаном команды и не решился покинуть ее перед важным турниром в Лиссабоне. Пина рассказывал Гильему Балаге, что в пятнадцать лет Роналду был сильнее всех семнадцатилетних в академии «Спортинга», но все равно не унимался: посмотрев матчи сборной Франции на Евро-2000, он ставил себе цель стать таким же быстрым, как Тьерри Анри, и носился в одиночку до и после тренировок, а, увидев, как бразильский защитник «Спортинга» Андре Круз поднимает девяносто килограмм, начал среди ночи лазить через забор и через крышу забираться в тренажерный зал основной команды. Его ловили, называли психом, но он возвращался. «Он мечтал, что, когда у него появится свой дом, первым делом он оборудует там тренажерный зал», – говорил Пина, так и не сыгравший за основу «Спортинга» и выступающий сейчас за «Лейрию».

В сезоне-2000/01 Криштиану предстояла первая игра на Мадейре в статусе игрока «Спортинга». В еще одной книге о нем Los Secretos de La Máquina журналисты Луис Перейра и Хуан Гальярдо цитируют докладную тренера «Спортинга» Луиша Мартинша, написанную незадолго до поездки на Мадейру: «Игрок Криштиану Роналду украл у партнера банку холодного чая на тренировке и два йогурта у повара Эмилии. Кроме того, он без разрешения присвоил обед игрока Руи Лопеша, который заболел и не мог прийти в столовую. У этого мальчика проблемы с эмоциональной устойчивостью». После этого Роналду вычеркнули из состава на матч с «Маритиму» и на родину он не полетел. В одной из следующих игр Криштиану выдохся уже на шестой минуте и попросил замену. Врачи обнаружили у него учащенное сердцебиение и сделали лазерную операцию. В академию он вернулся на следующий день, но играть продолжил только через три месяца.

Когда Роналду забил первый мяч за «Спортинг» в товарищеской игре с «Бетисом», на испанском ТВ его назвали Куштодиу (другой игрок «Спортинга», уехавший потом в московское «Динамо»), а когда забил в чемпионате «Морейренсе», удрав от четырех защитников и пробежав пол-поля, его мама упала в обморок на трибуне. Первые игры Роналду за основу «Спортинга» очаровали Луиса Суареса Мирамонтеса, советника президента «Интера» Массимо Моратти. «Мы должны подписать его, он будет одним из лучших игроков мира», – говорил Суарес. – «Сколько ему?» – «Шестнадцать». – «Фу. Мы берем только готовых игроков», – ответил Моратти. – «Но он стоит всего два миллиона евро!» В 2013 году в эфире Nova Stadio Луис Суарес сказал, что готов был заплатить миллион из своего кармана, но Моратти отказался и от этого.

Агент Жорже Мендеш, отбивший Роналду у своего коллеги Жозе Вейги, через год договорился о продаже Криштиану в «Ювентус», но «Юве» хотел дать «Спортингу» не деньги, а форварда Саласа, который от Лиссабона отказался. В книге Мигеля Рубио и Хонатана Моры о Жорже Мендеше описывается поездка Криштиану с матерью в Лондон – на встречу с Арсеном Венгером. Мендеш каждые пять минут звонил Криштиану и просил того скрывать лицо – чтобы журналисты не заметили. Арсен Венгер уже подготовил для Роналду майку с девятым номером, под которым раньше выступал Фрэнсис Джефферс, но из-за строительства стадиона «Арсенал» не смог потянуть трансферную стоимость Роналду. «Барселона» же из четырех игроков, предложенных Мендешем, – Куарежма, Роналду, Деку и Тиагу – выбрала первого.

А потом на стадионе «Жозе Алваладе» случилась товарищеская игра «Спортинга» и «МЮ» в рамках договора о сотрудничестве между клубами. В своей автобиографии Рой Кин написал, что после первого тайма правому защитнику Джону О’Ши, противостоявшему Роналду, из-за головокружения понадобилась помощь врача. В раздевалке Батт, Скоулз и Рио Фердинанд сказали Фергюсону, что неплохо бы купить этого пацана, раз упустили Роналдиньо, на что Фергюсон ухмыльнулся: «Да, я в курсе». Это была последняя игра Роналду за «Спортинг» – тем же вечером он улетел с «Манчестером» в Англию.

Двумя годами ранее, вскоре после дебюта в основе «Спортинга» он признался в интервью SporTV, что зарабатывает триста евро и еще столько же – в виде премиальных.

В «МЮ» Криштиану перешел за двенадцать миллионов фунтов, попросил там двадцать восьмой номер, под которым играл в «Спортинге», но получил седьмой, раньше принадлежавший Джорджу Бесту, Эрику Кантона и Дэвиду Бекхэму.