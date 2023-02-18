Переход в ПСЖ не сделал Неймара лучшим в мире. Вместо трофеев бразилец плодит злость и конфликты

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В августе 2017-го Жозе Моуринью ликовал: португальца неистово радовал факт того, что он купил Ромелу Лукаку и Неманью Матича раньше, чем ПСЖ провернул сделку с Неймаром:

«Мы поступили умно. Прогнозировалось, что произойдет событие, которое всколыхнет рынок. Это трансфер Неймара. Думаю, Лукаку в конце лета стоил бы не меньше 150 миллионов фунтов стерлингов, а Матич – 60-70. Рад, что удалось подписать их раньше», — хвастался Жозе.

Рекордный трансфер легализовал неразумные аппетиты клубов — переходы за 100 миллионов стали нормой. Неймар превратился в точку невозврата и зафиксировал новую эпоху, в которой трансферные рекорды бьются чаще, чем бутылки на дне ВДВ.

Мотивация самого бразильца выглядела очевидной: на момент перехода бразильцу стукнуло 25, с «Барсой» он уже выиграл все, но оставаясь за спиной Месси, не претендовал на титул фронтмена. Зрелый и жаждущий первых ролей, Неймар решил, что подходящий вариант — уйти туда, где лидерство станет неоспоримым и очевидным.

Потянуть жирную зарплату и кучу нулей в пункте об отступных смог только ПСЖ. В августе Неймар примерил джерси парижан, выставив идиотом Жерара Пике и его Twitter-прогнозы.

«Я очень счастлив присоединиться к «Пари Сен-Жермен». С тех пор, как я приехал в Европу, этот клуб всегда был одним из самых конкурентоспособных и амбициозных. И самый большой вызов, который побудил меня присоединиться к моим новым одноклубникам – помочь завоевать титулы, которые хотят поклонники команды.

Я играл четыре сезона в Европе и готов принять вызов», — говорил Неймар сразу после переезда во Францию. Скучно и шаблонно, но ожидать от страйкера оглашения действительных мотивов было бы глупо.

Карьеру футболиста в «Барсе» можно разделить на два отрезка. Первый — сезон 13/14: Ней привыкает к Европе и попадает в слабую «Барсу» Тато Мартино. Чемпионство уплывает к «Атлетико», в ЛЧ каталонцы вновь спотыкаются о Симеоне.

Отрезок No2 — годы с 2014 по 2017-ый. Бразилец с «Барсой» делает требл, а затем золотой дубль. Связка Месси-Суарес-Неймар разносит в щепки рекорды результативности, 11-ый номер тоннами генерирует хайлайты с финтами, голами и ассистами.

За два непохожих друг на друга этапа в испанской карьере у Нея ни с кем не возникало конфликтов. Он не ставил ультиматумов тренеру, не цапался с одноклубниками и не дрался с болельщиками. За два года в ПСЖ упущенное Неймар наверстал, причем отрицательные и нефутбольные инфоповоды он создает регулярно.

В конце апреля Неймар врезал фанату, снимавшему форварда на телефон. Это случилось после поражения в финале Кубка Франции. Поведение крайне абсурдное: футболист заявил о провокации со стороны болельщика, но видео позволяет нам говорить об обратном.

Игроки ПСЖ, проходившие мимо того болельщика до Неймара, сделали это спокойно. Никаких провокаций и оскорблений не было. В кадр попали еще минимум три человека, которые тоже снимали Неймара, — футболист сорвался на того, кто стоял ближе.

Истерия Неймара продолжилась в раздевалке — страйкер читал нотации и учил жизни партнеров:

«В раздевалке нам нужно больше быть похожими на мужчин, мы должны быть более сплоченными. В нашей команде много молодых игроков, которые говорят больше, чем думают. Они должны больше слушать.

Иногда они начинают перебивать или возражать более опытным футболистам. Такое случается даже тогда, когда говорит тренер. Так мы далеко не уйдем. Мы более опытные игроки, поэтому молодые должны больше уважать нас и слушать», — рассказывал Неймар журналистам. О подобных проблемах не заявлял Тухель, но бразилец, считающий себя силой, властью и авторитетом Парижа, рассудил иначе.

Высказывания Неймара — результат моральной агонии, а оскорбления и агрессия — неразумная реакция для 27-летнего мужчины. В УЕФА не оценили тезисы бразильца — Нею впаяли три матча дисквалификации. В планах форварда подать жалобу, но шансов на то, что ПСЖ начнет групповой этап следующего года без бразильца, заметно больше.

В числе главных фейлов парижского менеджмента — провальный подбор тренеров. Подписание авторитетного и харизматичного коуча было очевидно еще после увольнения Блана. Но вместо этого шейхи сначала подписали гика Эмери, а затем Томаса Тухеля, который повернут на тактике еще сильнее предшественника.

В отрыве от ситуаций с Неймаром, и Эмери, и Тухель — сильные тренеры, а тяга к тактике — скорее плюс. Но если в планах клуба была постройка системы под Неймара, то боссам стоило подыскать другого коуча.

«Однажды Хорхе Вальдано сказал мне: лидер «Барселоны» – Лионель Месси, лидер «Реала» – Флорентино Перес, лидер «Атлетико» – Диего Симеоне. Я знал, что не буду лидером в «ПСЖ», я знал, что им будет Неймар. Если в «Сити» первого номера исполняет Гвардиола, то в «Париже» – именно Неймар», – жаловался тренер Унаи Эмери после увольнения. Фраза бывшего босса «Парижа» лучше всего описывает нынешнее положение дел в клубе.

Вред от селебрити статуса Неймара не сводится только к словесным перепалкам. Еще Эмери отмечал, что бразилец не отрабатывает в обороне, от чего левый фланг ПСЖ становится уязвимым. Соперники ожидаемо перегружали фланг Неймара и разрывали левого защитника в контратаках — доставалось даже от середняков и андердогов.

Приход Тухеля встряхнул бразильца. В глазах Неймара Томас виделся сильным тренером, а потому в начале сезона форвард с удовольствием участвовал в тактических экспериментах. Немец требовал от Нея меньше возиться мячом и чаще вступать в отборы и прессинг — так соперник не получает численного преимущества.

Еще одна сильная сторона Неймара, которая так интересовала Тухеля, — созидание. Опуская бразильца в глубь (на позицию десятки, а иногда и бокс-ту-бокса), Томас получал и техничного плеймейкера, и игрока, способного обострять из глубины и атаковать штрафную вторым темпом.

Неймара-альтруиста не хватило даже на полгода. В конце осени задумки Тухеля стали бразильцу неинтересны, и он вновь взялся за старое. Лучший пример — матч Лиги Чемпионов против «Наполи». Тогда Ней 69 раз принял мяч и совершил 22 попытки дриблинга — после каждого третьего паса бразилец шел в обводку. Вряд ли эти сольные выступления впечатлили Тухеля.

За подобный отход от игровой установки, дерзость и своенравность, условный Моуриньо прописал бы еще во время игры. Но Тухель — ни разу не Жозе. Если португалец возвёл в культ и сделал фишкой публичное распятие игроков, то Томас вряд ли заикнётся о проблемах.

Попытки немца трансформировать Неймара и дать ему новую роль провалились — капризный страйкер не тянется к прогрессу. В голове бразильца четко сформировалась собственная вселенная, в центре которой — он сам.

Когда Неймар только высадился в Париже, он говорил, что поможет клубу взять «титулы, которые хотят поклонники команды», — речь шла о Лиге чемпионов. Для побед во внутренних турнирах «Париж» мог и не тратить 222 миллиона.

Комично то, что и в ПСЖ футболист не превратился в однозначного лидера. Пока у Неймара срастался перелом, Киллиан Мбаппе пачками заваливал голы. Еще задолго до травмы Нея, среди фанатов было проведено голосование — выбирали самого популярного игрока в клубе. Конкуренции и борьбы не случилось — 61% болельщиков справедливо проголосовал за Мбаппе.

Француз молод, продуктивен и не токсичен. Он отшучивался от прошлогодней ситуации с пенальти, адекватно реагирует на подколы одноклубников и не кичится статусом Чемпиона Мира. Логично, что болельщикам больше нравится позитивный Киллиан, нежели капризный южноамериканец.

Биться за титул с пустотой (минимум конкуренции ведет к регрессу) и оказаться в тени 20-летнего француза — вряд ли Неймар мечтал об этом, когда покупал билет до Парижа. Форварду уже 27, а шансов взять «Золотой мяч» и Лигу чемпионов все меньше. Даже возможный побег в «Реал» преграждает все тот же Мбаппе. Зидана больше интересует юный и развивающийся Киллиан, нежели Неймар, который погряз в собственной злобе и эгоизме.