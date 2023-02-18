Фигу, Луис Энрике и еще 5 предателей «Барселоны» и «Реала»

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Вековая история класико знает немало перебежчиков – если быть точным, и за "Барселону", и за "Реал" играли три десятка футболистов. Но лишь единицы были преданы болельщиками анафеме."СЭ" вспомнил семь самых резонансных переходов в истории "Барселоны" и "Реала"

Рикардо Самора

Годы в "Барселоне": 1919-1922

Годы в "Реале": 1930-1936

Один из лучших вратарей планеты первой половины XX века родился в Барселоне. Испанец по национальности, Самора всегда симпатизировал "Эспаньолу", а не "Барселоне". Хотя именно в стане сине-гранатовых голкипер снискал славу и получил прозвище Божественный. В 21 год мечта Саморы сбылась – он стал футболистом "Эспаньола", что уже не понравилось болельщикам "Барселоны". А в 29 лет голкипер совершил непоправимое – перешел в "Реал".

Угрозы Саморе посыпались не сразу. Только в 1933 году, когда сборная Испании впервые в истории приехала на домашний матч в Барселону, болельщики сине-гранатовых заявили, что Самора живым в Мадрид не вернется.

Своим необдуманным поступком вратарь навлек беду и на своего сына Рикардиньо. Перспективный вратарь на заре карьеры мог перейти в "Барселону", но руководство каталонцев побоялось реакции фанатов, которые помнили предательство отца. Именем Саморы названа улица, прилегающая к бывшему стадиону "Эспаньола" "Сарриа". Фанаты "Барселоны" здесь часто устраивают засады своим соседям-соперникам.

Хосеп Самитьер

"Барселона": 1919-1932

"Реал": 1932-1935

История Самитьера стоит особняком в этом списке хотя бы потому, что он – коренной каталонец.Самитьер был идолом "Барселоны" и всего мира. Если бы в его время вручали "Золотые мячи", то он, вне всяких сомнений, получил бы минимум пять.

Но к 30 годам Самитьер ощутимо сдал. В "Барселоне" были недовольны не только его игрой, но и поведением вне поля. Новый контракт сине-гранатовых подразумевал сокращение зарплаты Хосепа в два раза. "Реал", узнав об этом, предложил Самитьеру лучшие условия, и кумир Каталонии неожиданно согласился.

Вся Барселона была шокирована вестью о переходе любимца в стан врага. Представьте, что сегодня сине-гранатовую команду ради "Реала" покидает Месси – реакция была бы той же. В Мадриде Самитьер отыграл всего два сезона, а затем улетел в Ниццу пережидать гражданскую войну.

В 1943-м Самитьер вернулся в Барселону. Не в силах сдержать чувства, он упал на колени посреди одной из главных улиц города и, рыдая, начал молиться о прощении. Родной город принял раскаяния каталонца. Впоследствии Самитьер стал успешным тренером и техническим директором "Барселоны".

Бернд Шустер

"Барселона": 1980-1988

"Реал": 1988-1990

Непоправимое немец совершил даже не в 1988-м, а двумя годами раньше. В финале Кубка европейских чемпионов "Стяуа" – "Барселона" Шустер, недовольный своей заменой, швырнул в тренера Венейблса полотенце, футболку, сел в машину и помчался со стадиона. Сине-гранатовые проиграли по пенальти, а немец подвергся основательной обструкции.

К удивлению общественности, Шустер остался в команде. Но лишь на два года – в 1988-м немец испортил отношения с командой дракой с Гари Линекером и отказом от участия в забастовке,связанной с задержкой зарплат.

В "Реале" эпатажного Шустера тоже не любили: он заявлял о своей любви к "Барселоне" и светил на публике членской карточкой сине-гранатовых. Неудивительно, что два года спустя немецкий провокатор перешел в мадридский "Атлетико".

Микаэль ЛАУДРУП

"Барселона": 1989-1994

"Реал": 1994-1996

Датчанин был неотъемлемой частью знаменитой "команды мечты" Йохана Кройффа. На позиции "десятки" Лаудруп забил немало мячей и отдал массу голевых передач. В составе сине-гранатовых скандинав выиграл четыре чемпионата Испании и Кубок европейских чемпионов. И все это благодаря Кройффу.

Но в 1994 году Лаудруп, как он позже признался, назло Кройффу перешел в "Реал". Датчанин все чаще стал уступать место в составе молодому Хосепу Гвардьоле, поэтому был вынужден найти новую работу.

Первый визит Лаудрупа на "Ноу Камп" в белой футболке обернулся кошмаром для датчанина: свист трибун, баннеры с надписями "Иуда" и "Предатель"... Микаэль был так впечатлен таким горячим приемом, что во втором тайме попросил замену.

Мигель Солер

"Барселона": 1988-1991, 1992-1993

"Реал": 1995-1996

Испанский защитник никогда не понимал, что такое моральные принципы и почему половина страны его не переносит. Хотя ответ кроется в его трудовой книжке – Солер за 20 лет успел поиграть не только в "Реале" и "Барселоне", но и в "Эспаньоле" и мадридском "Атлетико"! В "Королевский клуб" Солер перебрался позже остальных. В "Реале" он не продержался и года. Одна из причин – драка с фанатом мадридского клуба, который настаивал на немедленной депортации Солера в Барселону. Неудивительно, что после этого инцидента карьера Солера пошла на снижение.

Луис Энрике

"Реал": 1991-1996

"Барселона": 1996-2004

Напрямую из "Реала" в "Барселону" переходили только двое – малоизвестный француз Люсьен Мюллер и астуриец Луис Энрике. В национальности нынешнего тренера сине-гранатовых кроется ключ к неприязни фанатов "Реала". Известно, что жители отдаленных от центра районов недолюбливают "Реал" и с большим пиететом относятся к "Барселоне". Вот и Энрике в 1995 году, будучи футболистом мадридцев, сказал, что "Барселона" – его любимый клуб после родного хихонского "Спортинга".

Разумеется, фанаты "Реала" уже на ближайшей тренировке освистали астурийца. И мало кто удивился, когда через год Энрике переехал в Каталонию. Спустя еще год Лучо забил "Реалу", после чего подбежал к фанатам мадридского клуба и показал им кулак. Впоследствии Энрике стал капитаном "Барселоны", а затем – ее главным тренером.

Луиш Фигу

"Барселона": 1995-2000

"Реал": 2000-2005

Если бы предательства можно было ранжировать, то поступок Фигу несомненно был бы на вершине. 23 июля 2000 года любимец "Барселоны" перед десятками камер заявил: "Я не уйду в "Реал". Как же я потом посмотрю болельщикам "Барселоны" в глаза?". Оказалось, что португальцу можно было в эти самые глаза хоть плевать – все божья роса. На следующий день подпись Фигу уже стояла под контрактом мадридского клуба.

Монеты, зажигалки, фляжки, телефоны, мяч для гольфа, нож, бутылки пива и виски и, конечно, свиная голова – всем этим фанаты "Барселоны" осыпали своего некогда кумира. Каталонцы не давали Фигу покоя даже во время финала чемпионата Европы 2004 года, когда один из болельщиков выбежал на газон и бросил в лицо предателю флаг с эмблемой "Барселоны". Сборная Португалии, к слову, в том матче уступила грекам.

В 2005-м Фигу перешел из "Реала" в "Интер". В первом же большом интервью португалец сказал:"Реал" – это цирк. А "Интер" – подлинный клуб".