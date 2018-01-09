Элфрид Пэйтон: «В день трэйд-дэдлайн мне сказали, что я остаюсь в Орландо»

Перед обменом, Элфрид Пэйтон в этом сезоне в составе Мэджик имел показатели: 13 очка, 6,3 ассиста, 4 подбора и 1,5 перехвата. Количество очков было лучшим за его карьеру, и с наиболее высоким процентом реализации бросков с игры (52%). К тому же, его почитали одноклубники, и Элфрид был лидером этого молодого состава.

По словам президента по баскетбольным операциям Джеффа Уэлтмана, основной причиной продажи Пэйтона послужило следующее - команда от своего разыгрывающего ждала большую результативность и постоянное участие в защите. Стоит также отметить, что этим летом Пэйтон становится ограниченно свободным агентом и Орландо до поры тянули с предложением нового контракта. "Следует ли нам себя ограничивать в финансовом плане, вложив в команду, которая в последние годы терпела неудачи?" Уэлтман задал риторический вопрос после совершенного обмена.

Перед перерывом на Матч Всех Звезд, Элфрид Пэйтон, новый игрок Финикс Санс, рассказал HoopsHype о своем последнем дне с Орландо Мэджик и первых впечатлениях в Финиксе.

По мере приближения последнего дня обменов, ты ожидал обмена или тебя застали врасплох?

Ну, на протяжении всего сезона я настроил себя на мысль - быть готовым к чему угодно. Я знал, что обмен возможен, и, даже более вероятен по той причине, что (перед сезоном-прим. блоггера) в Орландо поменялись генеральный менеджер и директор по баскетбольным операциям. Они не выбирали меня на драфте и я понимал, быть может, они захотят привлечь «своего парня». Так что, я был готов к любому сценарию.

Как ты отреагировал на то, что тебя обменяли на пик второго раунда? Ты чувствовал, что к тебе проявили неуважение?

Как сказать… Немножко. Мне кажется, что некоторые негодовали и придали этому больше значения, чем я сам. Наверное, я принадлежу к такому типу людей, я довольно беспечный и не обратил на это особого внимания. У меня всегда было ощущение, что меня недооценивают. Я из тех игроков, который чувствует, что каждый день должен доказывать, на что способен, былые заслуги или имя – не имеют значения, в этой лиге у всех на уме: «Какая польза мне от тебя в последнее время?». Так что меня это не очень взволновало.

(долгая пауза) Все-таки во всем этом было что-то ненормальное. Многие говорят, что Финикс меня получил почти задаром и в таком роде. Думаю, время покажет. Я слышал, что были еще команды, которые за меня предлагали гораздо больше, чем пик второго раунда, но они (Мэджик – прим. блоггера) не могли решиться не на один из этих трэйдов... Не знаю все подробности, но точно знаю, что были предложения из команды Восточной конференции и другой команды с Запада.

Интересно. А насколько ты сам был посвящён во все, что происходило непосредственно в тот день?

Честно говоря, я не был сильно вовлечен. Мои агенты узнавали о разных вариантах и старались держать меня в курсе событий. Вообще-то минут 30-40 перед тем, как случилась сделка, мой агент сказал: «Похоже, разговоры прекратились, и ты остаешься в Орландо, по крайней мере, до конца сезона». Он услышал это от Джона (Хэммонда) или Джима (Уэлтмана), не знаю конкретно, от кого. Они попросту говорили, что разговоры окончены и трэйд маловероятен. Тогда, минут семь-восемь до окончательного срока, обмен совершился.

Какой была твоя первая реакция на новость об обмене? Наверное, тяжело, когда тебе говорят, что обмена не будет, а потом это все-таки происходит?

Да, это жесть. Я подумал: «Блин, дурдом какой-то». Конечно, я был немного шокирован. Но когда сказали, что я обменян в Финикс, даже обрадовался предоставленной возможности.

У тебя были хорошие отношения с одноклубниками по Орландо. Как другие игроки среагировали на известие о трэйде?

Многие парни были расстроены. Выбранное для обмена время было неподходящим по нескольким причинам. Многие из ребят высказали свое разочарование, но они и подбадривали меня при этом. Кажется, почти каждый игрок команды прислал мне СМС или позвонил, чтобы меня поддержать или сказать, что им нравилось играть вместе со мной, это многого значит. У них были раздвоенные эмоции – они были расстроены трэйдом, но рады за меня, что я получил хороший шанс в продолжении своей карьеры. Также много звонков и сообщений было от людей, работающих в организации, членов тренерского штаба и других работников. Они тоже хотели пожелать всего наилучшего. Я очень благодарен за эту поддержку.

Санс несколько раз просматривали тебя в тренировках перед драфтом, и ГМ Райян МакДона недавно сказал, что был разочарован, когда в 2014-ом тебя выбрали на четыре пика раньше, чем пришел их черед. Как тебе по душе ситуация, когда знаешь, что тебе дадут кучу времени на площадке и бразды правления в руки?

Это очень здорово. Каждый игрок в НБА мечтает об этом. Чего большего можно желать: тебе рады и ты играешь в клубе, которому важно, чтобы ты преуспевал, быть в организации, где тебе доверяют. Теперь лишь остается воспользоваться этой возможностью.

В первых двух играх за Санс ты набрал 24 очка, 7 результативных передач, и 7 подборов в среднем, реализовывая 61% бросков с игры. Ты хотел показать Мэджик, что они прогадали с обменом или эта статистика является результатом того, что ты отлично вписываешься в систему нападения Финикса?

Думаю, это комбинация обоих этих факторов (смеется). Я всегда старался играть с чувством собственного достоинства, и этот обмен только добавил масла в огонь. Но, действительно, во многом результаты связаны с этой системой, моими новыми одноклубниками и тем, что тренеры доверяют мне мяч в руки, ожидая, что я создам что-нибудь толковое.

Ты прежде всего пасующий разыгрывающий и в среднем за сезон набирал не меньше 6 передач. Глядя на состав Санс, можно сказать, что в твоем распоряжении будет много орудий.

Потенциал команды захватывающий. У них много талантливых, многообещающих игроков, Девин Букер, Ти Джей Уоррэн, Джош Джексон, Драган Бендер и Маркиз Крисс, плюс прекрасные ветераны в лице Джареда Дадли и Тайсона Чендлера. Я очень рад возможности сотрудничать с ними и подавать им мячи. Понятное дело, мне еще предстоит изучить любимые точки каждого из них на площадке и так далее, и очень хорошо, что за время перерыва на матч Всех Звезд у нас будут несколько совместных тренировок. Мы сможем привыкнуть друг к другу и начать наращивать обороты.

Знаю, у тебя в НБА очень много друзей. Ты был близко знаком с кем-то из игроков Финикса до обмена?

Да, нас с Ти Джеем Уоррэном представляет одно агентство, и мы вместе проходили преддрафтовый процесс. Перед драфтом мы много тренировались вместе в Лос-Анжелесе, он очень талантливый парень. В преддверии драфта, у нас, в частности, был разговор, как было бы круто когда-нибудь играть в одной команде. Поэтому, когда узнал, что отправляюсь в Финикс, я вспомнил об этом и обрадовался. Нескольких других игроков я тоже чуточку знал и беседовал с ними, но с Ти Джеем я знаком дольше всех.

Тебе еще не представилась возможность сыграть с Девином Букером, поскольку он отправляется от травмы бедра (интервью проходило 13 февраля), но известно, что болельщики Финикса ждут с нетерпением, когда вы сыграете вместе. Что ты думаешь о партнерстве с Девином, и насколько хороши вы могли бы быть как пара защитников?

Очень рад возможности играть с ним. Он огромный талант – исключительно хороший снайпер и может забрасывать в кольцо фактически с любого места на поле. Мне хочется насколько возможно, облегчить его задачу. Попутно, я смогу получить пользу от его присутствия на площадке и в ином плане, так как он привлекает все внимание обороны соперника. Это откроет возможности для меня, и я должен их реализовать. Думаю, мы можем стать хорошим тандемом, возможно, даже чем-то особенным. Девин и Ти Джей реально могут набирать груду очков. Не могу дождаться момента, когда мы все выйдем вместе на площадку.

Тебе всего 23 года. Для того, чтобы игрок раскрыл свой потенциал, иногда требуется лишь смена обстановки и чуточка терпения. Такое мы видим на примере твоего друга и бывшего одноклубника по (Университету) Индианы – Виктора Оладипо. Как думаешь, каков твой потолок роста?

Чувствую, что он все еще очень высок. Конечно, в этом году мой бросок улучшился, но уверен, что могу стать еще лучшим снайпером. И есть еще очень много аспектов игры, которые я изучаю и где могу добиться большего. Например, я стал прибегать к маленьким хитростям, чтобы чаще отправляться на линию штрафных, таким образом, приносить команде дополнительные очки. Также, усердно работаю над защитой. Думаю, я способен прогрессировать еще и еще.

Ты упомянул о своем броске. О нем было много дискуссий с тех пор, как ты пришел в НБА. В этом сезоне ты добился лучшего процента попадания с игры (52,6%) и трёхочковых бросков (38%). Уверен ли ты теперь в своем броске и что изменилось в этом году?

Думаю, главным образом разница в том, что я начал исполнять трехочковые как таковые. Я уверен в технике своего броска, поэтому и бросаю чаще. Осознаю, как много работы я вложил летом и продолжаю это делать каждый день, поэтому бросаю без колебаний. Мою работу видят и партнеры по команде, и они поддерживают то, что я должен бросать чаще. Доверие одноклубников очень помогает.

Какое у тебя сложилось представление об организации Санс?

В этой организации полно людей, с которыми приятно работать. Все ко мне прекрасно относятся и заботятся, чтобы мне было комфортно. Меня повели на осмотр города и (пока я искал место, где жить) поселили в хороший отель. Все впечатления очень позитивные.

Трэйд состоялся совсем недавно, но, глядя на состав, организацию и сам город, можешь себе представить, что остаешься здесь на долгое время?

Да, конечно. Разумеется, это зависит не только от меня, и я понимаю, что НБА, помимо прочего, еще и бизнес, но определенно представляю, что здесь я бы мог остаться надолго.

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Фото: Kelley L Cox-USA TODAY Sports