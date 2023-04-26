16 комментариев

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Как «Арсенал» потерял чемпионство-2003 при отрыве в 5 очков. Венгер жаловался на траты «МЮ»

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Сезон до «Непобедимых».

Мы не знаем, чем закончится вечернее столкновение «Ман Сити» и «Арсенала». Хотя похожий сюжет мы уже видели.

Сезон-2002/03, весна. Команда Венгера летела к титулу с 5-очковым отрывом от «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Все выглядело настолько очевидным, что букмекер Paddy Power рассчитал ставки на чемпионство «Арсенала» (когда отрыв был 8 очков при матче в запасе у «МЮ»). А тот взял и не стал чемпионом. 

Перенесемся в начало нулевых и вспомним, как это было.

Венгер был уверен, что «Арсенал» защитит титул и будет доминировать 

В сезон-2002/03 «Арсенал» вступил в статусе чемпиона.

Венгер был не просто уверен, что его команда защитит титул. Но и толкал пафосные речи о сезоне без поражений (неужели получится?). Венгер рассчитывал, что успех «Арсенала» положит начало «эре доминирования в английском футболе» на годы вперед. И говорил о «смене власти» в АПЛ.

«Никто не финиширует выше нас. Я не удивлюсь, если мы будем непобедимы весь сезон. Сейчас наша задача – доминировать в английском футболе много лет», – говорил француз.

Кстати, летом, уже после того как «Арсенал» упустил победу, Венгер организовал собрание, где разбирали причины провала. Защитник Мартин Киоун отметил, что не стоило публично говорить о высоких шансах на сезон без поражений. Тренер ответил, что реально так думает, так как у этой команды топовое сочетание техники, интеллекта и физики. В итоге Венгер доказал правоту, но это было потом.

***

Перед сезоном-2002/03 «Арсенал» не сильно тратился на рынке. Да и чемпионский состав выглядел грозно: голевая машина Анри, Бергкамп, Юнгберг, Пирес, Виейра, Симен и другие топ-игроки.

Трансферы диктовала необходимость. Защитники Тони Адамс и Ли Диксон завершили карьеру. Венгер назначил Виейра капитаном. В опорную зону подписали Жилберто Силву, в защиту – Паскаля Сигана. На этом все. Еще у «Арсенала» сменился титульный спонсор – O2 вместо Sega.

Слова Венгера о доминировании и защите титула поначалу подкрепляли результаты.

«Арсенал» мощно стартовал и уже в первом туре установил рекорд АПЛ – 14 побед подряд в лиге. Спустя время лондонцы побили еще один рекорд – 22 подряд игры на выезде в Премьер-лиге без поражений. Затем «Арсенал» превзошел достижение «Манчестер Юнайтед» – 29 матчей подряд без поражений в чемпионате.

Пиком стал 8-очковый отрыв в марте при матче в запасе у «МЮ». А затем что-то пошло не так.

«Арсенал» забарахлил. Венгер выглядел нервным и истощенным

Первым тревожным звонком стало заслуженное поражение от «Блэкберна» 0:2, из-за которого отрыв от «МЮ» сократился до 2 очков.  

Пожалуй, главной проблемой «Арсенала» были травмы. Не было основного вратаря Симена, важных защитников Кэмпбелла, Эшли Коула и Киоуна. Венгеру ничего не оставалось, как выпустить Жилберто в защиту и затыкать дыры запасными. 

5 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Астон Виллой», но остался на первом месте по разнице мячей. А вот 16 числа намечался ключевой матч с «МЮ» на «Хайбери».  

Венгер был уверен, что «Арсенал» психологически готов к защите титула: «Мы хотим творить историю. Вот что движет нами. Мы не слишком беспокоимся о «Юнайтед». Мы сконцентрированы на себе, хотим показать сплоченность, ментальную силу и лучшие качества. У нас достаточно футболистов, которые могут выиграть этот матч». 

Встреча завершилась 2:2, но принесла мало хорошего «Арсеналу». Кэмпбелла удалили за удар локтем Сульшера и позже дисквалифицировали до конца сезона, а Виейра получил травму. Но борьба за чемпионство продолжалась.

26 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Болтоном», хотя вел 2:0. И почти перечеркнул шансы на титул на фоне блистательного «МЮ». Бросалось в глаза поведение Венгера: он выглядел уставшим, нервным и истощенным. В матче с «Болтоном» француз даже сорвал с себя галстук. Журналист BBC Sport Фил Макналти сравнил Венгера с «уставшим биржевым маклером», который «был почти готов налить себе крепкий напиток, чтобы успокоить нервы». 

«Такие страдальческие выражения лица необычны для человека, который зачастую спокойно и с удовольствием смотрит на своих игроков, – писал Макналти в своей колонке. – Это был Венгер, которого мы никогда раньше не видели. Напряженный, истощенный, злой и, возможно, напуганный тем, что фатальная самоуверенность разрушила его стремление сохранить титул. Было ощущение, что кто-то [в уме] уже держал титул, но теперь видел, как он ускользает из его пальцев».

«Арсенал» добило поражение от «Лидса» ( а те отпраздновали десятью ящиками эля)

Перед игрой с «Лидсом» у «Арсенала» все еще оставались шансы на чемпионство, пусть и минимальные. Но и соперник остро нуждался в очках, потому что боролся за выживание. Ничьей никто не хотел. 

Защитник «Лидса» Доминик Маттео вспоминал, как тренер Питер Рид мотивировал команду в раздевалке. «Они – дерьмо. Мы их победим», – проорал Рид. Питер оказался прав, в упорном матче «Лидс» вырвал победу 3:2.

«Лидс» очень бурно праздновал, потому что победа над «Арсеналом» спасла их от вылета. В автобусе игроки много пели и пили: Маттео и Рид купили 10 ящиков эля и очень много бутылок вина. Так что хоть кому-то в тот день было весело.

Венгер жаловался на траты «МЮ»

Венгер сдержанно говорил о фиаско «Арсенала», но не упустил возможности уколоть «Манчестер Юнайтед». 

«Конечно, мы хотим выиграть АПЛ, но самое сложное для клуба – быть стабильным. И мы были удивительно стабильными. Мы вышли в финал Кубка Англии. Мы проиграли чемпионат команде, которая каждый год тратит на 50% больше денег. 

В прошлом году они купили игрока за 30 млн фунтов (вероятно, речь о Вероне – Sports.ru) и проиграли чемпионат. Они сделают то же самое в следующем году. А мы творим чудеса, просто борясь с ними», – говорил француз.  

***

Но все было не так плохо. «Арсенал» выиграл Кубок Англии-2003, топовый сезон провел Анри, забив 24 гола и поставив рекорд по ассистам (аж 20). Венгер не отпускал мечту о беспроигрышной серии в чемпионате. И все же добился своего. В сезоне-2003/04 «Арсенал» стал чемпионом, ни разу не проиграв –  26 побед и 12 ничьих. 

Может, и этот «Арсенал» с Артетой впереди ждет что-нибудь грандиозное.

Адебайор пробежал все поле, чтобы выбесить «Арсенал». Дико злился на Венгера – из-за трансфера в «Сити»

«Сити» или «Арсенал»? Тест к главному матчу АПЛ

Фото: Gettyimages.ru/Gary M. Prior, Jamie McDonald, Alex Livesey, Ben Radford, Laurence Griffiths

16 комментариев

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kaka10
Арсенал должен побеждать Сити и доказывать, что заслуживает чемпионство
а не создавать статус везунчика, который воспользовался нестабильностью Сити

видимо лузерский менталитет никуда не денешь, уж извините за правду
+26
-5
+21
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TaR
Заявить перед стартом о сезоне без поражений - это сильно, конечно.
Хотя дед видимо все же что-то знал)))
+14
0
+14
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Nurbekov.ruslan@mail.ru
Не болельщик Арсенала, но хочу чтобы именно они победили в чемпионате.
Но. Боюсь если они упустят чемпионство, в следующем году им уже это светить не будет.
Основанием припоминается история когда Ливерпуль Роджерса упустил чемпионство и потом было долгое дрейфование в зоне еврокубков.
PS. Хочу истинного возрождения сильного Арсенала, его глоры прошли очищение неудачами и остались только тру фаны. А они достойны нормально радоваться за клуб, который будет на постоянной основе бороться за трофеи.
+10
-1
+9
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abrusevshii chechen
26 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Болтоном», хотя вел 2:0 и потерял титул
Это было ровно 20 лет назад.
+5
0
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Tun
Венгер жаловался на Фергюссона, который тратил чуть больше него и те с заработанных) Знал бы он, как Челси начнет закупаться через год, а потом мс у него пол состава уведет
+6
-2
+4
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Антон Киселёв
ПСЖ и Бавария в сезоны тотального доминирования не смогли пройти сезон без поражений, Спартак в 90-е тоже не смог
У Ювентуса кажется получалось не так давно, но Серия А уже была не на уровне ЛЛ И АПЛ
Сезон без поражений в АПЛ - эпохальное достижение конечно
+4
0
+4
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ВсеБудетХорошо
Ответ Nurbekov.ruslan@mail.ru
Не болельщик Арсенала, но хочу чтобы именно они победили в чемпионате. Но. Боюсь если они упустят чемпионство, в следующем году им уже это светить не будет. Основанием припоминается история когда Ливерпуль Роджерса упустил чемпионство и потом было долгое дрейфование в зоне еврокубков. PS. Хочу истинного возрождения сильного Арсенала, его глоры прошли очищение неудачами и остались только тру фаны. А они достойны нормально радоваться за клуб, который будет на постоянной основе бороться за трофеи.
Сравнение с тем Ливерпулем не корректные, тот Ливерпуль был на кураже, этот Арсенал на оборот системно построен, скорее этот Арсенал больше похож на Ливерпуль Клоппа.
+4
0
+4
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MagicWithoutBorders
Лидс, победив Арсенал, спасся от вылета и помог МЮ (главному своем сопернику) выиграть чемпионат)
+2
0
+2
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Erakha
Ответ DolJun
прав старик венгер, чего уж тут. ведь не зря мю был первым мешком в истории английского футбола за что и получил гордое прозвище moneybag united. аккурат для того, чтобы малограмотные сочувствующие мю спустя десятилетия рассказывали сказки про "самизаработали".
Малограмотный хейтер МЮ. Великий клуб всегда зарабатывал много и тратил законно заработанные деньги на зависть таким как ты и Венгер.
А вам просто остается жаловаться и хейтить МЮ, так как они и дальше будут зарабатывать и тратить сколько хотят…ну или выколоть свои глава)))
+6
-5
+1
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S1rAlex
Венгер жаловался на траты МЮ, но в том сезоне Юнайтед совершил одну большую покупку - Рио Фердинанд за 46 млн.
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AF007
В paddy power видимо тогда работали сверхразумы. Отрыв в 5 очков отыгрывается за 2 матча. Особенно если этот отрыв принадлежит Арсеналу.
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Orxan Aliyev
Я хоть и фанат МЮ но хочется чтоб чемпионом стал Арсенал так как не люблю Сити а особенно Пепа
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Alex Green
Ответ kaka10
Арсенал должен побеждать Сити и доказывать, что заслуживает чемпионство а не создавать статус везунчика, который воспользовался нестабильностью Сити видимо лузерский менталитет никуда не денешь, уж извините за правду
Не надо натягивать сову,списывая лидерство Арса на форму Сити. Бред!
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Максим Черкашин
Ответ Nurbekov.ruslan@mail.ru
Не болельщик Арсенала, но хочу чтобы именно они победили в чемпионате. Но. Боюсь если они упустят чемпионство, в следующем году им уже это светить не будет. Основанием припоминается история когда Ливерпуль Роджерса упустил чемпионство и потом было долгое дрейфование в зоне еврокубков. PS. Хочу истинного возрождения сильного Арсенала, его глоры прошли очищение неудачами и остались только тру фаны. А они достойны нормально радоваться за клуб, который будет на постоянной основе бороться за трофеи.
Ну это понятно, другие команды летом будут уселяться. И Арсеналу будет ещё сложнее.😎
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