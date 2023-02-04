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Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, высказался о переговорах с «Краснодаром».

«Вариант с «Краснодаром»? Обе стороны хотели договориться. Однако Марцел решил остаться в «Оренбурге».

«Краснодар» потом решил пригласить Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл в этой ситуации — покажет время», — сказал агент.

«Краснодар» после международной паузы в рамках 21-го тура РПЛ в гостях сыграет с «Химками». Стартовый свисток 2 апреля прозвучит в 14:00 по мск.

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