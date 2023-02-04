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Кристиан Рамирес может покинуть «Краснодар»

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Эквадорский защитник «быков» Кристиан Рамирес может покинуть клуб. К 28-летнему футболисту есть интерес из Турции и Венгрии.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. У футболиста есть российское гражданство.

По данным, к Рамиресу есть интерес со стороны турецких команд, а также одного из венгерских клубов. Летом «Краснодар» и игрок намерены провести переговоры по будущему футболиста. Сам игрок хотел бы остаться в России.

Соглашение Рамиреса с кубанским клубом рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 26 матчах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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