Матвей Сафонов: Сегодня рады победе над «Динамо», но завтра будем разбирать ошибки
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
Матвей Сафонов прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо». «Быки» выиграли со счетом 3:1.
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ — 3:1.
«Не лучшая наша игра. Можем добавить во всех компонентах, в агрессии, в борьбе. Сегодня не хватило немного самоотдачи. Было бы ее больше, допустили бы меньше моментов. Сегодня была неоднозначная игра. При 1:1 нам попали в штангу. Сегодня радуемся победе, завтра будет разбирать ошибки»
Комментарии