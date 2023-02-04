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Матвей Сафонов прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо». «Быки» выиграли со счетом 3:1.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ — 3:1.

«Не лучшая наша игра. Можем добавить во всех компонентах, в агрессии, в борьбе. Сегодня не хватило немного самоотдачи. Было бы ее больше, допустили бы меньше моментов. Сегодня была неоднозначная игра. При 1:1 нам попали в штангу. Сегодня радуемся победе, завтра будет разбирать ошибки»

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