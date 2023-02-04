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Известный российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо». Москвичи были недовольны тем, что в эпизоде со вторым голом соперника перед голкипером Антоном Шуниным находился футболист соперника.

Игроки «Динамо» настаивали, что футболист «Краснодара» закрывал обзор вратарю, поэтому гол был забит с нарушением правил. Но Артем Любимов посчитал офсайд пассивным.

Напомним, что встреча закончилась победой южан со счетом 3:1.

«Второй гол «Краснодара» в ворота «Динамо» засчитан верно. Да, игрок хозяев Мозес находился в офсайде в момент удара, но обзор Шунину перекрывал не он, а два защитника «Динамо»

«Краснодар» после этой победы поднялся на 7-е место. Южане набрали 29 очков. «Динамо» с 32 очками находится на 4-м месте.

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