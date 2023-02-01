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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что ждет полноценного возвращения Александра Черникова на поле.

Черников еще в сентябре 2022 года получил травму, после которой футболист пропустил всю первую часть сезона.

«Конечно, я скучаю по Черникову. Мне комфортнее, когда он на поле. Скучаем вообще по всем, кто травмирован. Желаю ребятам скорее вернуться на поле. Они нужны нам», — сказал Сперцян.

Краснодарцы, набрав в 17 матчах 25 очков, ушли на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

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