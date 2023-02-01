Полузащитник «Краснодара» Баньяц рассказал об упражнении на тренировках Ивича, которое не любит
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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал об изменениях, которые произошли в команде при новом главном тренере. Ранее клуб возглавил Владимир Ивич.
— В команду пришел новый главный тренер Владимир Ивич. Что уже изменилось? — Как я уже сказал, мы проводим немало времени с мячом. Я сразу заметил, что наш коуч не любит проигрывать, всегда хочет побед. Мне нравится то, как он доносит до нас все нюансы, очень крутой уровень.
— На что Ивич делает основной упор — «физика» или, может, тактика? — 50 на 50. Много тактики, много «физики», но все понимают, что важно заложить базу на вторую часть сезона.
— Есть ли упражнения, которые ты не любишь? — Есть одно. (Смеется.) Нужно на максимальной скорости пробежать четыре круга. Это ужасно, но приходится терпеть. Было тяжело, — сказал Баньяц.
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