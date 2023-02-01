Агент Бутхейма: Выплатит ли «Краснодар» 500 тысяч евро? Спросите у них

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Джим Сольбаккен, агент экс-нападающего «Краснодара» Эрика Бутхейма, дал комментарий по поводу ситуации с выплатой его клиенту клубом Сергея Галицкого 500 тыс. евро за расторжение контракта с клубом в одностороннем порядке.

«Краснодар» ранее обратился в ФИФА по поводу того, что футболист разорвал контракт в одностороннем порядке, но в организации отменили жалобу кубанского клуба.

«Выплатит ли «Краснодар» 500 тысяч евро Эрику? Я не знаю. Спросите это у клуба», — сказал агент.

Если «Краснодар» не выплатит форварду 500 тыс. евро, команде могут запретить регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон. На обжалование данного вердикта у российского клуба есть 10 дней.

В декабре 2021 года норвежец подписал с «быками» контракт, рассчитанный до конца июня 2025 года. Бутхейм не провел за «Краснодар» ни одного матча.

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