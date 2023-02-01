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Сперцян пропустил матч с «Сочи» из-за небольшой травмы на тренировке

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, почему пропустил матч с «Сочи». «Быки» обыграли соперника со счетом 1:0. 

Благодаря этой победе «Краснодар» возглавил таблицу Зимнего Кубка РПЛ. Во время зимней паузы в РПЛ южане сменили главного тренера — им стал сербский специалист Владимир Ивич.

Эдуард Сперцян: «У меня небольшая травма, получил на тренировке. Ничего серьезного. Новый тренер? Очень любит играть низом, комбинационный футбол. У каждого тренера всегда есть отличия»

В сезоне-2022/23 Сперцян отыграл 16 матчей в чемпионате России. 22-летний полузащитник забил девять мячей и отдал пять голевых передач.

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