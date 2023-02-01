Матвей Сафонов: Поговорили с Ивичем, сказали, что можно давать нам больше нагрузок

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о совместной работе с новым главным тренером команды Владимиром Ивичем. Сербский специалист возглавил «Краснодар» во время зимней паузы.

«Пока тренер не совсем понимал, какую нагрузку давать. Поговорили с ним и сказали, что можно давать нам больше нагрузок.

Думаю, основное, что должно было произойти при притирке, уже произошло. Полагаю, сейчас дело пойдет проще. Всегда есть момент, когда первое время непонятно, как будет играть команда при тренере. Но адаптация уже прошла»

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