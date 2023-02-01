Британский журналист: Сафонов — хороший вратарь, он способен заиграть в АПЛ

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Британский журналист Daily Mail Пол Браун высоко оценил уровень игры Матвея Сафонова. По его словам, голкиперу «Краснодара» было бы по силам выступать в Англии.

«В России мало хороших футболистов, но Матвей Сафонов — один из них. Это очень хороший вратарь, который способен заиграть в АПЛ. У него отличные данные и возраст для перехода в английскую Премьер-лигу. Только сейчас никого из российских игроков покупать не станут из-за политической ситуации», — заявил Браун.

В текущем сезоне Мир РПЛ Матвей Сафонов провел 17 матчей, в которых пропустил 29 мячей. Шесть из них были забиты с пенальти.

В пяти играх чемпионата Сафонов оставлял свои ворота сухими. Это второй показатель среди всех вратарей турнира. Матвей делит вторую строчку вместе с Игорем Акинфеевым (ЦСКА) и Александром Селиховым («Спартак»). Лидирует в рейтинге Михаил Кержаков («Зенит») — на его счету 9 матчей на ноль.

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