Мусаев высказался о новичке «Краснодара» Кади Боржесе

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Ряды «Краснодар» пополнил бразильский полузащитник Карди Боржес. О нем высказался бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

«По моему мнению, Кади Боржес — самый сильный футболист азербайджанской лиги на данный момент. Он ярко проявил себя в прошедшей еврокубковой компании»

Сейчас «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 25 очков. Также «быки» сыграют в 1/4 финала Фонбет Кубка страны. Их соперником станет ЦСКА.

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