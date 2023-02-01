Дмитрий Стоцкий: В «Краснодаре» мне не дали ни единого шанса

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Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий рассказал, почему он не смог проявить себя в составе «Краснодара».

С 2018 по 2021 год Стоцкий сыграл за «быков» 68 поединков и забил два гола.

В январе 2022 года игрок перешел в «Пари НН». В 15 матчах нынешнего сезона Стоцкий забил один мяч и сделал две голевые передачи.

«В «Краснодаре» мне не дали ни единого шанса. На моей позиции на фланге обороны играли центральные защитники, но не я», — говорит Стоцкий.

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