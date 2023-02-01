Дмитрий Стоцкий: В «Краснодаре» мне не дали ни единого шанса
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий рассказал, почему он не смог проявить себя в составе «Краснодара».
С 2018 по 2021 год Стоцкий сыграл за «быков» 68 поединков и забил два гола.
В январе 2022 года игрок перешел в «Пари НН». В 15 матчах нынешнего сезона Стоцкий забил один мяч и сделал две голевые передачи.
«В «Краснодаре» мне не дали ни единого шанса. На моей позиции на фланге обороны играли центральные защитники, но не я», — говорит Стоцкий.
Комментарии