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Два вопроса про Овечкина от легенды Sports.ru, на которые не ответил сам Овечкин

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НХЛ НХЛ
Александр Овечкин Александр Овечкин
Вашингтон Вашингтон
Хоккей Хоккей

Застали врасплох.

Легенда комментов Sports.ru Дух Хлебонасущенского провел квиз для Александра Овечкина по его же карьере. Андрей (настоящее имя Духа) подготовил пять вопросов о карьере – некоторые из них поставили Ови в тупик. 

Какие именно?

1. Сколько победных шайб осталось забить Овечкину в регулярке для рекорда НХЛ?

Александр долго думал, Дух ему даже задал наводящий вопрос: «Кто лидирует по заброшенным победным шайбам в НХЛ?» Овечкин правильно ответил, что это Ягр. Но с количеством ошибся – назвал 6 или 7.

На самом деле, Овечкину до рекорда Ягра не хватает 11 победных шайб. В пятерке лидеров по победным шайбам из действующих хоккеистов – только Ови. Так что в ближайшее время кроме него никто не подберется к рекорду.

2. Какой месяц у Овечкина самый результативный в НХЛ?

Александр ответил, что это декабрь, хотя правильно – март. 

Андрей уточнил, что в марте Ови догнал Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Для Уэйна это тоже был самый урожайный месяц в карьере.

Как проходил сам квиз, вы можете посмотреть в специальном видео, которое мы сняли во время встречи Андрея Хлебонасущенского и Ови на «FONFEST КХЛ: хоккей в городе».

Фото: East News/AP Photo/Nick Wass

13 комментариев

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krokodilych
Это напоминает историю о том, как актер Анатолий Кузнецов, прославившийся ролью красноармейца Сухова, приезжал в Звёздный городок к космонавтам, и они перечисляли жен Абдуллы без ошибок и без малейшей запинки, в отличие от самого Кузнецова.

Что, в общем, вполне закономерно :)
+27
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+27
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Serge Vendino
"Александр уверенно ответил, что это декабрь"
Александр на видео: нуу... давайте возьмем декабрь))
+26
0
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Безин Чук
Это просто космос, Андрей! Желаю всем нам дождаться побития рекорда Уэйна Гретцки!
+4
-1
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Ноябрьский Набат
Андрей молодец!!!!
Если бы Ови увидел всю статистику от Духа, которую он выкладывает по утрам😂
Он бы наверное очень удивился👌
+3
-1
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Папа Маши
Пожелаем Андрею почаще выходить в эфир в следующем сезоне - с обновлениями статистики.
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Sebastian Debussy
Крутяк!))
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Klaim
Дух молодец!
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e1ther - e1ther
нормально)
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Tima_Milan
1) Кого из политиков вы уважаете
2) Чем будете заниматься после окончания карьеры
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-1
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Ivan Vladyko
Оба красавцы. Ошибся там, где и любой другой тоже ошибся бы. Ну собственно, и я сам
Упс, сорри, ну кроме Духа, конечно
0
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R
Сталин-тим или Гитлер-тим- куда Саша поставит знак равно либо больше-меньше?
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Kuryanin
Ответ Tima_Milan
1) Кого из политиков вы уважаете 2) Чем будете заниматься после окончания карьеры
3) Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?
+1
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