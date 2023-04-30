13 комментариев

Два вопроса про Овечкина от легенды Sports.ru, на которые не ответил сам Овечкин
Застали врасплох.
Легенда комментов Sports.ru Дух Хлебонасущенского провел квиз для Александра Овечкина по его же карьере. Андрей (настоящее имя Духа) подготовил пять вопросов о карьере – некоторые из них поставили Ови в тупик.
Какие именно?
1. Сколько победных шайб осталось забить Овечкину в регулярке для рекорда НХЛ?
Александр долго думал, Дух ему даже задал наводящий вопрос: «Кто лидирует по заброшенным победным шайбам в НХЛ?» Овечкин правильно ответил, что это Ягр. Но с количеством ошибся – назвал 6 или 7.
На самом деле, Овечкину до рекорда Ягра не хватает 11 победных шайб. В пятерке лидеров по победным шайбам из действующих хоккеистов – только Ови. Так что в ближайшее время кроме него никто не подберется к рекорду.
2. Какой месяц у Овечкина самый результативный в НХЛ?
Александр ответил, что это декабрь, хотя правильно – март.
Андрей уточнил, что в марте Ови догнал Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Для Уэйна это тоже был самый урожайный месяц в карьере.
Как проходил сам квиз, вы можете посмотреть в специальном видео, которое мы сняли во время встречи Андрея Хлебонасущенского и Ови на «FONFEST КХЛ: хоккей в городе».
Фото: East News/AP Photo/Nick Wass
Что, в общем, вполне закономерно :)
Александр на видео: нуу... давайте возьмем декабрь))
Если бы Ови увидел всю статистику от Духа, которую он выкладывает по утрам😂
Он бы наверное очень удивился👌
2) Чем будете заниматься после окончания карьеры
Упс, сорри, ну кроме Духа, конечно