13 комментариев

Застали врасплох.

Легенда комментов Sports.ru Дух Хлебонасущенского провел квиз для Александра Овечкина по его же карьере. Андрей (настоящее имя Духа) подготовил пять вопросов о карьере – некоторые из них поставили Ови в тупик.

Какие именно?

1. Сколько победных шайб осталось забить Овечкину в регулярке для рекорда НХЛ?

Александр долго думал, Дух ему даже задал наводящий вопрос: «Кто лидирует по заброшенным победным шайбам в НХЛ?» Овечкин правильно ответил, что это Ягр. Но с количеством ошибся – назвал 6 или 7.

На самом деле, Овечкину до рекорда Ягра не хватает 11 победных шайб. В пятерке лидеров по победным шайбам из действующих хоккеистов – только Ови. Так что в ближайшее время кроме него никто не подберется к рекорду.

2. Какой месяц у Овечкина самый результативный в НХЛ?

Александр ответил, что это декабрь, хотя правильно – март.

Андрей уточнил, что в марте Ови догнал Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Для Уэйна это тоже был самый урожайный месяц в карьере.

Как проходил сам квиз, вы можете посмотреть в специальном видео, которое мы сняли во время встречи Андрея Хлебонасущенского и Ови на «FONFEST КХЛ: хоккей в городе».

Фото: East News/AP Photo/Nick Wass