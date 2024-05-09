Главный урок Анчелотти всем нам
Любовь Курчавова – с восхищением.
Глядя на Карло Анчелотти, я вдохновляюсь.
Вспомним одну неделю из 2021-го.
23 мая: 0:5 от «Манчестер Сити» – крупнейшее поражение за 1167 матчей в карьере Анчелотти. Последний тур АПЛ, «Эвертон» финиширует десятым.
31 мая: первые инсайды о возможном возвращении в «Реал». Под новостью много приятных воспоминаний о десиме, но есть и такие:
1 июня: Анчелотти подписывает с «Реалом» контракт на три года.
Вспомните, о чем думали в тот момент. Неужели верили, что Анчелотти даст клубу нечто яркое и новое?
Я – нет. Казалось, что Анчелотти устарел. Все-таки возвращение на элитный уровень после сомнительных отрезков в «Наполи» и «Эвертоне» – не то, чего ждешь от 61-летнего тренера.
Но последние годы Карло словно вжал педаль газа в пол. Его история создана, чтобы напомнить: возраст – лишь цифра, если ты открыт новому.
Вот Анчелотти празднует чемпионство «Реала» в стильных очках, держа сигару.
Вот танцует с Винисиусом, Камавинга, Вальверде и Родриго так, словно не годится им в отцы.
Вот зажигает с пацанами.
Вот помогает команде точнейшими заменами в сложные моменты.
Не замыкается в привычном, а все время выдумывает. Взять хотя бы этот сезон: шикарная новая роль Винисиуса, классная адаптация под Беллингема.
На второй неделе июня Карло исполнится 65. И мы обязаны проникнуться ключевой идеей его жизни и карьеры: друзья, все цифры только в нашей голове.
В июне 2020-го Анчелотти составил плейлист из любимых песен. На первом месте там хит Queen – Bohemian Rhapsody.
И, глядя на Анчелотти, «Реал» и их тандем, хочется спросить первой строчкой: «Is this the real life? Is this just fantasy?»
Да, это реальность. Судьба Анчелотти, так неожиданно устремившаяся от 10-го места в АПЛ к победе и финалу Лиги чемпионов за три года, напоминает: никогда не поздно.
Никогда не поздно начать, перезагрузиться, посмотреть шире.
Такими жизненными уроками и прекрасен футбол.
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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Peter Powell – Pool; East News/Europa Press via AP; twitter.com/vinijr