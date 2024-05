Главный урок Анчелотти всем нам

Любовь Курчавова – с восхищением.

Глядя на Карло Анчелотти, я вдохновляюсь.

Вспомним одну неделю из 2021-го.

23 мая: 0:5 от «Манчестер Сити» – крупнейшее поражение за 1167 матчей в карьере Анчелотти. Последний тур АПЛ, «Эвертон» финиширует десятым.

31 мая: первые инсайды о возможном возвращении в «Реал». Под новостью много приятных воспоминаний о десиме, но есть и такие:

1 июня: Анчелотти подписывает с «Реалом» контракт на три года.

Вспомните, о чем думали в тот момент. Неужели верили, что Анчелотти даст клубу нечто яркое и новое?

Я – нет. Казалось, что Анчелотти устарел. Все-таки возвращение на элитный уровень после сомнительных отрезков в «Наполи» и «Эвертоне» – не то, чего ждешь от 61-летнего тренера.

Но последние годы Карло словно вжал педаль газа в пол. Его история создана, чтобы напомнить: возраст – лишь цифра, если ты открыт новому.

Вот Анчелотти празднует чемпионство «Реала» в стильных очках, держа сигару.

Вот танцует с Винисиусом, Камавинга, Вальверде и Родриго так, словно не годится им в отцы.

Вот зажигает с пацанами.

Вот помогает команде точнейшими заменами в сложные моменты.

Не замыкается в привычном, а все время выдумывает. Взять хотя бы этот сезон: шикарная новая роль Винисиуса, классная адаптация под Беллингема.

На второй неделе июня Карло исполнится 65. И мы обязаны проникнуться ключевой идеей его жизни и карьеры: друзья, все цифры только в нашей голове.

В июне 2020-го Анчелотти составил плейлист из любимых песен. На первом месте там хит Queen – Bohemian Rhapsody.

И, глядя на Анчелотти, «Реал» и их тандем, хочется спросить первой строчкой: «Is this the real life? Is this just fantasy?»

Да, это реальность. Судьба Анчелотти, так неожиданно устремившаяся от 10-го места в АПЛ к победе и финалу Лиги чемпионов за три года, напоминает: никогда не поздно.

Никогда не поздно начать, перезагрузиться, посмотреть шире.

Такими жизненными уроками и прекрасен футбол.

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Peter Powell – Pool; East News /Europa Press via AP; twitter.com/vinijr