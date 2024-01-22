Дворник из Нижнего Новгорода рисует снегом огромные картины на футбольном поле. Смотрим на эту красоту вместе с ним ❄️

Любовь Курчавова – об искусстве, которое можно найти во дворе.

В начале декабря о дворнике Максиме Печенкине узнали в Нижнем Новгороде – группа жилого комплекса, рядом с которым он работает, выложила его рисунки на футбольном поле.

Весь декабрь появлялись новые картинки: человек под одеялом, дракон, профиль девушки, глаз, цветок. К концу месяца известность вышла на новый уровень – на федеральных каналах вышли сюжеты о дворнике, который создает искусство из рутины.

Любовь Курчавова поговорила с Максимом.

«Люди увидят рисунок, и у них настроение поднимется»

– Я, можно сказать, завхоз. Слежу за полями: летом смотрю, чтобы мусора не было, вычесываю покрытие, чтобы оно не слеживалось, а зимой убираю снег. Еще слежу за всякими коммуникациями, канализацией, сантехникой – если случится авария, я должен вызвать мастера.

Занимаюсь этим я, конечно, не всю жизнь. В основном работал экспедитором, торговым представителем. Закончил торговый техникум, потом институт. Думал, будет хорошая жизнь. А Союз рухнул, и все.

Идея рисовать на снегу пришла от простого. Как-то подумал: вот это было бы легко изобразить. Я вообще люблю черкать что-нибудь: лица, например. Обычно я рисую не конкретные лица, а те, что получатся. У них разное выражение. Думаешь: может, такие и есть где-то.

Люди идут мимо на работу. Они увидят рисунок, и у них настроение поднимется. Бывает, кто-то подходит: «Смотрим на ваши рисунки, нравится». Спрашивают, что нарисую сегодня. Приятно.

«Когда ведешь линию по полю, ты в этот момент просто карандаш. Потом надо отойти и стать глазами»

– Я начал рисовать не этой зимой. Два года назад, например, написал HELP, когда в апреле повалил сильный снег. Он тогда уже сходить стал, я расслабился, убрал все скребки. А он повалил так, будто Господь Бог где-то последнюю коробку со снегом забыл и с пинка ее вытряхнул. Я убираю первое поле, а второе уже заснежено. Думаешь: «Да что ты будешь делать?» Тогда я заметил, что скребок очень хорошо по снегу пишет. Снег был тяжелый, не толстый. И подумал: дай-ка напишу.

Как-то раз я очистил половину поля, и пришла мысль попробовать. Торопиться-то некуда, игра только в шесть вечера – эти поля арендуют и для любительских матчей, и для детских тренировок. Нарисовал половину лица: глаз, профиль, кончик носа, губы. Удобно – не будет ошибок с симметрией. Что-то нарисовал, позвонил напарнику, попросил посмотреть сверху. Но для него картинка была перевернутая, поэтому он ничего не понял. Сказал: «Чего дурака валяешь?» Я ответил: «Открой тогда, я сам схожу посмотрю». Поднялся на 17-й этаж, посмотрел. Потом спустился, овал лица еще немного поправил. Готово. Сделал перерыв, попил чаю и счистил весь снег до конца.

Оказалось, что после этого рисунка началось целое обсуждение. Знакомая написала где-то в комментариях, что это я нарисовал. И все стали мне звонить: всякие газеты, местное телевидение, потом и центральное. Они прямо с коптером пришли. Это непросто: просят процесс показать, а я-то хожу работать, не рисовать. Выжимаю из себя. Что я могу сделать? Ну, елку. Ладно, ее можно быстро нарисовать.

Когда картинка простая – дракон, например, – все получается быстро. Если хочется покрасивее, с тенями, то можно долго все это делать. Потом подумаешь: вот это я забыл нарисовать, приходишь исправить и видишь, что картинку уже в предыдущем виде выложили.

Человечек под одеялом – самый удачный в лаконичности рисунок. Идеальный сюжет: одеялко, голова лысенькая, два глаза, и все. Все, что находится вокруг, отлично вписалось: ограда стадиона – будто у кроватки.

Глаз я рисовал подольше. Метлой разметал реснички, чтобы он пообъемнее выглядел. Но все равно он пока какой-то технический получился, а не живой. С другой стороны – хотя бы объемный.

Какие-то рисунки удаются, но вопрос: до какой степени? Профиль девушки вот можно было получше сделать – получился длиннющий нос. Нехорошо – то ли Пушкин, то ли Гоголь. А хотелось красивое лицо. Но я этот сюжет рисовал впервые, поэтому раз что-то читается – уже хорошо.

Для хорошего рисунка нужно стечение обстоятельств: хорошее состояние, когда ты не шибко уставший, хорошее настроение. Еще чтобы на поле не было игр и огромных сугробов. Нужен небольшой иней, который в любом месте можно размести метлой. Тогда, может, что-то и получится. Планировать трудно.

Когда ведешь какую-то линию по полю, ты в этот момент просто карандаш, который ничего не видит. Потом надо отойти и стать глазами – посмотреть, что ты сделал. Как на бумажке: ты взял карандаш, закрыл глаза, нарисовал что-то. Открываешь глаза, смотришь, что получилось. Если надо – исправляешь.

Максим не рисует на заказ: «Реклама изменит впечатление от рисунков»

– Бывает, просят что-то нарисовать, но я отказываюсь. Это же не мои поля, распоряжаться ими я не собираюсь. А спрашивать разрешения тоже странно. Рекламой не хочется заниматься, ведь у людей сразу будет другое впечатление от рисунков.

Если бы я ходил на работу рисовать, можно было бы о чем-то таком говорить. А я хожу на работу убирать снег. И проблем тут дофигища. Сегодня сломался снегоуборщик, например. Я просто в шоке. Не знаю, что делать. Не знаю, как осилить сегодняшние сугробы. А наемных рабочих сразу не найдешь – только на следующий день.

Еще Максим занимается музыкой – у них с другом есть группа

– С детства мне нравились The Beatles. Потом народился русский рок: Цой, БГ (Борис Гребенщиков признан иноагентом в России), «Крематорий». Стал их слушать и понял, что там довольно свободно можно обращаться со словами. Потом расковался и тоже начал песни сочинять. Записывал их под гитарку.

У друга была группа «Саквояж». Мы вместе играли, записывались, ездили выступать. Постоянные участники там только мы с ним, а басист и барабанщик все время приглашенные, так что выхлопа никакого. Сейчас вот записали песни, которые играли, теперь сводим, записываем альбом – пока у нас их парочка.

Наш стиль трудно определить, но песни хорошие. Вообще не люблю привязываться к стилю – зачем загонять себя в рамки? Мы любим рок 60-х и 70-х, нас уже не переделать.

«Мечта – чтобы снегоуборщик починили. Тогда уже можно будет расслабиться и мечтать о возвышенном»

– Даже не задумывался, зачем я рисую. Просто подумал: попробую. Решил похулиганить, получается. Пришел на работу, а от нечего делать стал рисовать. Подумал: никто же меня не заругает за это. Начальник потом позвонил, сказал: «Ну ничего».

Моя мечта сейчас – чтобы снегоуборщик починили поскорее. Тогда уже можно будет расслабиться и мечтать о возвышенном. Вообще хочу, чтобы все были здоровы, а плохих сюрпризов в жизни не было. Остальное – живи да радуйся: слушай музыку, гуляй.

Фото: Максим Печенкин; vk.com/nebozhitely; vk.com/saquevoyage; 1tv.ru