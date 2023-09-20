7 комментариев

Любовь Курчавова – об игроке не одного сезона.

5 февраля 2023 года Кейн забил «Манчестер Сити» на 15-й минуте (этот гол окажется победным) и стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» с 267 мячами.

После игры он выложил короткий твит: «Чудо одного сезона 😉»

Вы точно помните, откуда взялся этот ярлык. Так о Кейне писали, когда он замолчал на шесть туров АПЛ после 31 гола в сезоне-2014/15. Болельщики соперников подхватили и распевали: «Игрок одного сезона». Но Харри воспрял: забрал две «Золотые бутсы» подряд, побил рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ за календарный год и забил 56 мячей в 2017-м – больше, чем Лео Месси. Тогда чанты соперников подхватили уже фанаты «Тоттенхэма», они заряжали «Игрок одного сезона» как бы издеваясь. А Кейн все забивал и забивал.

Девять лет у него было не меньше 17 голов в АПЛ за сезон (в шести из них – 20+). Дважды он добрался до отметки в 30 голов.

Перед переходом Кейна в «Баварию», кажется, никто не сомневался, что он разорвет Бундеслигу. Начало не разочаровывает: 4+1 в 4 матчах чемпионата.

Как Кейн стал голевой машиной? В чем его секрет? Попытаемся ответить в этом тексте.

Кейн попал в «Тоттенхэм» после отчисления из «Арсенала» и отказа «Уотфорда». Его главной чертой считали… веру в себя

Северо-восток Лондона, осень 1999-го. Детская команда «Риджвей Роверс», где когда-то начинал Дэвид Бекхэм, проводит ежегодный отбор. Процессом руководит Дэйв Брикнелл – давний болельщик «Тоттенхэма», который потом станет скаутом в любимом клубе.

«Шестилетние парни приходят, мы наносим несколько ударов, и я спрашиваю: «Кто готов встать в ворота?» – вспоминает Брикнелл. – И этот маленький парень поднимает руку и говорит: «Я». Мы выдали ему перчатки, и он сыграл просто героически, сделал несколько невероятных сэйвов. Я подумал: «Да, отлично, теперь у нас есть вратарь». Обычно же вратарей очень сложно найти, особенно в случае с 6-летними ребятами, которые после пяти минут в воротах просятся в центр нападения. Потом мне говорят, что этот парень – не вратарь, он должен играть в поле. Я думаю: «Окей, попробуем». Он выходит, забивает кучу голов и становится нашим нападающим – видит, как лучше отдать пас, понимает игру. Уже в детстве он был очень, очень хорош.

Но главное качество Харри – его огромная вера в себя. Кейн много забивал, но не расстраивался, если его переводили на фланг и он оставался без голов, а просто полагался на следующий шанс».

Игра 8-летнего Кейна впечатлила «Арсенал»: его взяли в академию, но отчислили через два года, посчитав бесперспективным. Харри вернулся в «Риджвей Роверс», а потом попробовался в «Уотфорде», где ему тоже отказали.

В 11 Кейн получил последний шанс на карьеру профессионала – его взяли в «Тоттенхэм». Возможность провала даже не допускалась: все-таки за клуб, в 15 минутах от стадиона которого он вырос, болела вся семья. «Сильнее всего Харри помогла его решимость добиться успеха, – говорит Марк Лидон, который вел у Кейна физкультуру. – Он всегда хотел отличиться. С ранних лет было видно, как он заряжен».

Но и в «Тоттенхэме» Кейн не выделялся. «Когда я стал тренером команды U18, Харри было 13, – говорит Алекс Инглеторп, работавший в академии «шпор». – Работа с командой U14 входила в мои обязанности, поэтому мы с ними встречались каждую среду. И я бы хотел сказать, что Кейн был лучшим среди них, что мы все видели, каким невероятным игроком он станет. Но если бы я это сказал, то солгал бы. Он не был даже в тройке лучших. У него были чудесная техника, отличный пас, хорошие прием и удар, но, если выделять главную черту, то сильнее всего он привлекал тем, что с ним было очень просто и приятно работать».

Недостатки Кейн компенсировал трудолюбием – оно сводило партнеров по академии с ума

Кейн родился в середине июля, поэтому всегда был одним из самых маленьких. Небольшие габариты он компенсировал трудолюбием, которое выделяло Кейна среди сверстников еще в подростковом возрасте. «Этот 13-летний парень умел далеко не все, – говорит Инглеторп. – Но за последующие пять лет научил себя куда большему. Он очень хорошо понимал, чего ему не хватает, и чувствовал, что может его остановить. И он был нацелен на то, чтобы это исправить. Кейн был невероятно требовательным к тренерам и всегда хотел остаться после занятия и сделать что-то дополнительно. И постоянно: «Еще пять раз» или «Еще несколько ударов». Мне было очень легко: я должен был просто доставать мяч из кустов и разрешать ему начать заново. Постоянное желание самосовершенствоваться – несомненно, одна из самых сильных его черт».

Одержимость Кейна сводила с ума партнеров по молодежке «Тоттенхэма». «Я так и знал, что у него все получится, – говорил вратарь Лоуренс Вигуру, игравший с Харри в академии. – Каждый день он на полтора-два часа задерживался после тренировок, чтобы поработать над завершением. Просто безумие. Иногда я оставался с ним в воротах. Я опаздывал на обед на два часа, потому что Харри хотел забить около 150 ударов!»

«Кейн доказал, что тяжелый труд всегда дает плоды, – сказал экс-вратарь «Тоттенхэма» Брэд Фридель, который после завершения карьеры работал в клубе тренером. – Он по-прежнему работает усерднее, чем кто-либо. Вот почему он так хорош. Ну и, конечно, у него есть талант».

«Харри часами остается на базе после тренировок и занимается дополнительно, – рассказывал воспитанник академии «Тоттенхэма» Рио Гриффитс. – Если он упускает момент в игре, то воссоздает ситуацию на тренировке и бьет до тех пор, пока не будет удовлетворен результатом».

«Тоттенхэм» не верил в Кейна, а он вдохновлялся историей Тома Брэди

В октябре 2009-го Кейн впервые попал в заявку «Тоттенхэма» – на матч Кубка лиги против «Эвертона». В феврале 2010-го его включили в состав еще раз – на переигровку 4-го раунда Кубка Англии против «Болтона».

А потом начались аренды: сезон-2010/11 – «Лейтон Ориент» из 3-го дивизиона (5 голов за 18 матчей), сезон-2011/12 – «Миллуолл» из Чемпионшипа (7 голов в 22 матчах), сезон-2012/13 – «Норвич» (3 матча, 0 голов) и «Лестер» (2 гола в 15 матчах).

«Все тренеры, отправлявшие Харри в аренды, говорили, что у него ничего не получится, – писал Тим Шервуд, работавший в «Тоттенхэме», в колонке для Daily Mail. – Не было никого, кто считал бы иначе. Если они скажут, что это было не так, то соврут. Когда Харри вернулся после аренд, я посоветовал ему остаться и бороться за место в составе. Андре Виллаш-Боаш, работавший до меня, даже не собирался ставить Кейна в состав. Франко Бальдини, работавший спортивным директором, списал Харри, сказав, что он недостаточно хорош для АПЛ. «Тоттенхэм» хотел, чтобы я от него избавился (Шервуд стал тренером «Тоттенхэма» в декабре 2013-го – Sports.ru). Были клубы, которые хотели подписать Харри, но я не мог на это пойти. Я просто не слушал никого и говорил: «Этот парень достаточно хорош».

«Неудачи случались, их было много, но я всегда верил, что окажусь там, где хочу, – в основе «Тоттенхэма» и сборной Англии, – говорил Кейн в 2017-м. – Уходя в аренды, я хотел вернуться и заиграть в «Тоттенхэме». Аренды в «Лейтон Ориент» и «Миллуолле» были хорошими, в «Норвич» и «Лестер» – не очень. Все это часть обучения. В любой карьере бывают неудачные периоды, это часть футбола. Все зависит от того, как ты с ними справишься. Думаю, я справился неплохо. Уверен, впереди еще много сложных моментов. Важно уметь двигаться вперед после них.

Думаю, вера в себя – важнейшая вещь. Если ты не веришь в себя, то мало кто поверит. Упорный труд и вера в себя помогут зайти так далеко, насколько это только возможно».

И Кейн никогда в себе не сомневался?

«Думаю, такой момент наступил во время аренд в «Норвич» и «Лестер», – говорит Харри. – Когда я был в «Лестере», то сидел на скамейке. И я помню мысли: «Если я не могу играть за «Лестер» в Чемпионшипе, то как я буду играть за «Тоттенхэм» в АПЛ?» Это был худший момент карьеры. Но тогда я понял, что теперь надо верить сильнее, чем когда-либо, и работать усерднее, чем когда-либо».

В момент сомнений Кейн узнал историю Тома Брэди. «Когда все было сложно, мне попалась документалка про него, – рассказывал Харри. – И я увидел, как он пробивался к вершине, как сильно в себя верил».

В 2000-м Брэди выбрали на драфте под 199-м номером. Отчеты скаутов НФЛ не впечатляли никого: «плохое телосложение», «худощавый», «не обладает хорошей физикой и силой». «Помню, смотрел этот фильм и думал: «Окей, это не невозможно. Есть люди, у которых все получилось», – говорит Кейн. – Мне просто нужно было делать то же, что и он: больше трудиться, сильнее верить в себя. И надеяться, что однажды у меня получится стать одним из лучших. Звучит глупо, но это очень важный момент в моей жизни».

В честь Брэди, который изменил его жизнь, не зная об этом, Кейн назвал одного из своих лабрадоров.

При Почеттино Кейн решил проблемы с весом и ворвался в элиту. 4 сезона подряд забивал больше 20 голов в АПЛ

В мае 2014-го в истории «Тоттенхэма» начался новый этап – пришел Маурисио Почеттино. Новый тренер ввел жестокие тренировки и подтянул к основе Кейна и других молодых игроков из академии.

Но для Харри все началось непросто. «Приехав на первую предсезонку с Почеттино после отпуска, я думал, что нахожусь в нормальной форме, – вспоминал Кейн. – Потом мы прошли тесты, и оказалось, что у меня самый высокий процент жира в команде – что-то около 18. Я не хотел в это верить и такой: «Это ошибка!»

Почеттино использовал все фирменные методы: проводил тест Гакона, много работал над тактикой и физикой, тренировал нападающих индивидуально и учил их двигаться около штрафной, забегать за спину. Молодые получали все больше шансов, но Кейн выходил с первых минут только в Лиге Европы.

«Меня это расстраивало, и я пошел поговорить с ним, – говорил Кейн. – И Почеттино сказал, что я делаю недостаточно. Он сказал, что у меня высокий процент жира, что я недостаточно стараюсь. И все! Возможно, другой тренер стал бы ходить вокруг да около, но Почеттино обо всем говорил прямо. Он сказал: «Тебе нужно делать это и вот это. Из-за этого ты не в составе». И это словно ударило мне по голове. Я принял все это к сведению. С тех пор у нас все было нормально».

Почеттино и Кейна стало невозможно представить друг без друга: тренер мог даже в 11 вечера скинуть видео с хорошим голом или розыгрышем в вотсаппе. Они друг друга поняли, и Кейн разогнался. Сезон-2014/15 стал прорывным: 21+6 в 34 матчах АПЛ. Дальше результативность только росла: в последующих сезонах АПЛ Кейн выбил 25, 29 и 30 голов.

В 2017-м Кейн наладил питание: нанял нутрициолога, отказался от алкоголя и стал серьезно относиться к восстановлению

В марте 2017-го Харри раскрыл секрет: оказывается, так много забивать помог новый подход к питанию. Нутрициолог приходил к Кейну шесть дней в неделю и готовил подходящую еду. «Я начал это с 1 января – в качестве новогоднего обещания, – рассказывал Кейн. – Мы с ним познакомились в декабре. Даже не знаю, что побудило меня заняться этим. Скоро у нас родится ребенок, и мы понимаем, что на него будет уходить много времени. Раньше мы готовили вместе с женой, еда становилась однообразной. И тут появился этот парень. Он рассказал, что изменится, если я начну есть в подходящее время. Меня это поразило. Я никогда особо об этом не думал. Он объяснил, как работает тело, и рассказал, как это поможет восстанавливаться. Изменение режима питания помогло мне [быстрее] восстановиться от травмы».

12 марта Кейн повредил голеностоп. Ожидалось, что он пропустит 6-8 недель, но Харри вернулся уже через четыре.

«Нутрициолог приходит к нам каждый день с понедельника по субботу, еду на воскресенье он оставляет в холодильнике, – делился Кейн. – Я почти не вижусь с ним, потому что он приезжает, когда я на тренировке, готовит еду и оставляет ее в холодильнике. У нас хороший план, и, кажется, он работает.

Можно всю неделю придерживаться принципов здорового питания, а перед игрой наесться углеводов. Это может повергнуть тело в шок, потому что оно к такому не привыкло. Поэтому иногда стоит есть больше углеводов, иногда – меньше, выстраивая план вокруг тренировок».

Тогда «Тоттенхэм» регулярно играл дважды в неделю, поэтому Кейн все внимательнее относился к себе. «Когда ты играешь в субботу, среду и в субботу, времени на тренировки не так много, – рассуждал Харри. – Поэтому нужно создавать для себя небольшое преимущество иными способами: ледяные ванны, растяжка, питание. Это позволяет оставаться максимально свежим. Теперь это важнейшая часть футбола». А еще, чтобы лучше восстанавливаться, Кейн полностью отказался от алкоголя на время сезона.

«Теперь весь мой график выстроен вокруг восстановления», – говорил Харри в 2021-м. Если он не в ванной со льдом, не на массаже и не на растяжке, то отдыхает дома. Ничего серьезнее гольфа, прогулки с лабрадорами или похода с женой в ресторан. И лишь изредка Кейн позволял себе любимый яблочный крамбл. «Просто я осознал, как коротка карьера футболиста, – объяснял он. – Поэтому нужно сделать так, чтобы ни один день не прошел зря».

Почеттино считает Кейна лучшим в мире по заряженности. Вот как его мотивировал ярлык «игрок одного сезона»

Почеттино восхищался Кейном не только из-за голов, но и из-за менталитета.

«Если игрок теряет страсть к игре, любовь к мячу или использует футбол, чтобы достичь чего-то другого (деньги, упоминания в прессе, привилегии, миллионы подписчиков в твиттере…), если все это нравится ему больше тренировок или моментов, которые можно разделить с партнерами по команде, если бег или поход в зал наводят на него скуку, если необходимость следить за питанием тяготит, то нужно пересмотреть свои цели, – писал Почеттино в книге Brave New World, которая вышла в 2017-м. – Считаю, Харри Кейн – лучший игрок мира с точки зрения ментальной силы, силы воли и старания. Он полностью сконцентрирован на футболе. У него дом в Эссексе (около часа езды от центра Лондона – Sports.ru), но всю неделю он проводит в другом доме, который ближе к базе. Кейн первым приезжает на тренировки и последним уходит с них».

Как вы поняли, проблем с мотивацией у Кейна не было никогда. Но было то, что заводило его по-особенному. С крепко прицепившегося прозвища начался этот текст. Только оцените, как Кейн воспринимал ярлык «игрока одного сезона»:

● апрель 2015-го: «Знаю, что я не просто игрок одного сезона. Результат прошлого сезона не был везением. Думаю, про меня будут так говорить, ведь я так неожиданно ворвался на сцену. Люди всегда будут спрашивать: «А получится ли у него еще раз?» Но никто не должен думать: «Забьет ли он 10 голов в 4 стартовых матчах сезона?» Даже если я не забью столько же, как в прошлом году, я играю каждую неделю. Такое случилось впервые в моей жизни. В прошлом году до ноября я даже не попадал в заявку».

● апрель 2016-го: «На старте сезона было много разговоров, и они зажгли во мне огонь. Я хотел доказать, что они все ошибаются, и сделал это. Но это еще не конец. Нет такого, что я думаю: «Окей, я доволен тем, что имею». Я хочу забить еще больше голов, создать еще больше моментов для команды и сделать максимум для «Тоттенхэма».

● июль 2016-го: «Когда в тебе сомневаются, это нужно использовать как преимущество. От тебя зависит, докажешь ли ты неправоту этих людей. После девяти матчей сезона у меня был один гол, и во мне сомневались. Люди говорили, что я игрок одного сезона, но я ожидал чего-то подобного. Я всегда знал, что продолжу забивать. Так и вышло. Я выиграл «Золотую бутсу», и это доказало, что многие ошибались».

● декабрь 2017-го: «Эти чанты – всегда у меня в голове. Я хочу доказывать, что те, кто во мне сомневались, ошиблись. Таков мой склад ума, я был таким с юных лет».

Психология Кейна: не показывает эмоции, даже если закипает, и правильно реагирует на упущенные моменты

На поле Кейн делает все, чтобы держать эмоции под контролем. За 514 матчей в клубной карьере у него 47 желтых и всего одна красная, которую Харри воспринял максимально серьезно. «Это был большой урок, – говорил Кейн. – Я играл за «Ориент» против «Хаддерсфилда» и быстро получил желтую. А потом парень из их команды пнул в меня мяч, упал и начал валяться. Их фанаты вмешались, и меня удалили. Он четко знал, что делает, и сыграл умно. А я – нет. Худшее в этой ситуации – то, что я пропустил следующий матч – переигровку Кубка против «Арсенала». Я был опустошен и извлек из этой ситуации урок».

С тех пор Кейна очень непросто вывести из себя. «Я говорил: «Харри, если ты подойдешь к мячу, я уничтожу тебя», – вспоминал Алан Данн, игравший за «Миллуолл» против «Лестера» с Кейном в составе. – А он даже на меня не смотрел. Я вообще не мог заставить его отреагировать».

«Такое часто случалось, когда я был в арендах, – рассказывал Кейн с улыбкой. – Конкретно в том матче другой защитник «Миллуолла» угрожал мне даже больше. Он говорил: «У меня еще нет желтой, потрачу ее на тебя». Смешно, но через две минуты мы столкнулись при верховом единоборстве, и он рухнул на газон. Тогда меня это очень позабавило.

В футболе я не люблю демонстрировать слабость. Я не хочу показывать сопернику, что злюсь, даже если внутри закипаю. Когда ты видишь чью-то злость, то уже знаешь, что смог забраться в его голову. Поэтому я никогда не показываю эмоции. Я страстный человек, который хочет побеждать во всем. Но эту страсть нужно контролировать. Ты побеждаешь, только когда расслаблен».

В детстве Кейн плакал после каждого упущенного момента. Теперь все иначе.

В феврале 2018-го «Тоттенхэм» играл с «Ливерпулем» на «Энфилде», и Кейн смазал пенальти на 87-й минуте при счете 1:1. На 91-й забил Мо Салах, и режиссер трансляции крупным планом дал разочарованное лицо Кейна. А на 94-й «Тоттенхэм» заработал еще один пенальти. Несмотря на неудачу за несколько минут до этого, Кейн взял мяч и уверенно забил. После матча он с ухмылкой сказал в камеру: «Не стоит давать мне две попытки».

«Не забив, [Джермейн] Дефо всегда знал, что шансы на второй промах очень малы, – объяснял Кейн. – Я стараюсь подражать этому. Любой игрок может не реализовать шанс. Важно лишь то, как ты реагируешь на это. Ты готов к следующему моменту? А к тому, который будет после него? Так я и стараюсь смотреть на вещи».

Кейн нанял личного физиотерапевта. И уже больше двух лет играет без травм!

В январе 2020-го Кейн порвал мышцы задней поверхности бедра и выбыл на два месяца. Эта травма стала еще одним важным моментом в его карьере – Харри беспокоило, что он часто вылетает на важных отрезках сезона, поэтому он нанял личного физиотерапевта.

«Я не волновался, но чувствовал разочарование, – признавался Кейн. – Ты пытаешься провести хороший сезон, набираешь неплохую форму, но постоянно получаешь травмы примерно одного типа. У меня постоянно были проблемы с голеностопами, которые потом приводили к более серьезным травмам задней поверхности бедра. С возрастом больше узнаешь о теле, понимаешь, как оно адаптируется к разным ситуациям, где можно поднажать, а когда этого делать не стоит. За последние годы я многое узнал о теле и себе. Это помогло мне играть так стабильно. В моей карьере был этап, когда я просто не мог играть стабильно весь сезон. Конечно, травмироваться можно когда угодно – жесткий отбор, неудачное движение. Но когда ты не думаешь об этом слишком много и знаешь, что уже какое-то время провел без травм, то формируется правильное восприятие».

Кейн не называл имя своего физиотерапевта, но говорил, что он испанец. «Я нашел его после травмы задней в матче с «Саутгемптоном» в 2020-м, – объяснял Кейн в сентябре 2022-го. – С тех пор мы и работаем вместе, уже три года. Он отлично мне подходит. На протяжении этих трех лет мы часами работали вместе и выстроили очень хорошие отношения. Чувствую, что он очень помог мне понять мое тело. Мы проводим вместе, наверное, одну неделю за месяц. Он живет не в Великобритании, так что приезжает на неделю и остается со мной. Я почувствовал изменения – какими были мои голеностопы, какими они стали. Все совершенно иначе. Это очень приятно».

С тех пор у него не было серьезных травм, а последнее повреждение (из-за него Кейн пропустил 6 дней) датируется апрелем 2021-го. Просто шок для современного футбола с его безумным графиком.

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«Кейн – совершенный игрок, хоть и не выглядит таким, – сказал Зинедин Зидан. – Он всегда появляется там, где нужен».

И разве тут можно поспорить?

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Pete Norton, Julian Finney, Michael Regan, Clive Brunskill