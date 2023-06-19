35 комментариев

3:1 с Голландией на Евро-2008 – наше общее счастье. А как вы смотрели великий матч? И как праздновали?
Вспоминаем вместе.
21 июня – большая дата для российского футбола. В этот день 15 лет назад сборная Хиддинка повалила Нидерланды (3:1) на Евро-2008 и подарила нам эйфорию.
Все было невероятно: команда играла ярко, много атаковала, красиво забивала, а Георгий Черданцев провел репортаж, который навсегда остался частью фольклора («Колодин – пушка страшная!», «Я сейчас закончу вообще все» и другие реплики). Но главное – исторический результат, благодаря которому Россия вышла в полуфинал Евро.
Уверены, этот матч видел каждый. И убеждены, что каждый отмечал победу.
Расскажите в комментариях, как вы провели вечер и ночь 21 июня 2008 года: где смотрели, при каких обстоятельствах, с кем, как праздновали – чем детальнее, тем лучше. Самые фактурные истории мы добавим в большой текст с воспоминаниями о том прекрасном моменте.
Вперед!
«Перед овертаймом я сказал: «Не могу не то что бежать – стоять». Аршавин вспомнил все о матче с Голландией на Евро-2008
Жирков – наш Роберто Карлос. Его игра на Евро-2008 – величие
Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths / Staff
Мы приехали в Санкт-Петербург на экскурсию с классом, остановились в общежитии на окраине города. Всем по 15-16 лет, почти с каждым было по 1 родителю (в основном - мамы). И вот мы с пацанами и жителями общаги смотрим 1 тайм на большом старом плазменном толстом ТВ, рассевшись по коврам/подушкам. И тут в перерыв нам говорят - ну что, собирайтесь, у нас начинается ночная экскурсия по Санкт-Петербургу. Пацаны подняли бунт, какая экскурсия, тут матч, на что большинство родителей-мам заявили "ой да чего там смотреть, наши все равно продуют, а за экскурсию уплочено". Всех принудительно загнали в автобус и повезли смотреть Питер. Мобильного интернета для просмотра нет, и одна из девченок (Вика, спасибо тебе за это) перед отправлением отдала нам пацанам радиоприемник портативный, с которого мы в автобусе слушали трансляцию. На каждой остановке возле достопримечательностей мы толпой убегали до ближайшего бара, где через дверь/стекло смотрели матч, загоняемые потом мамами обратно в автобус. Помню бешеный ор, когда забил Павлюченко. Потом грустный матерок, за который даже мамы не осуждали, когда наши пустили за 5 минут до конца. Каким-то образом ко мне первому пришла СМС от друга, когда забил Торбинский. Я просто орал и бегал по едущему автобусу, девочки недоумевали, пацаны давали пятюни. Около 110 минуты мы вышли в центре, где-то возле Инженерного замка. Радио было у меня, и мы услышали гол Аршавина. Я уверен, что в тот момент был самым громким на 5 км вокруг - я просто бегал, обнимал прохожих (и они радостно обнимались в ответ), кидал сандали в воздух, как и друзья по радионесчастью в автобусе. После финального свистка нас не смогли загнать в автобус, да и ехать он почти не мог из-за количества народа вокруг на улицах. Тут я понял, что отключаюсь. Очнулся в общежитии через 2 часа, где мне сказали, что я от танцев, криков и радости упал в обморок, и был доставлен в автобус силами друзей пацанов. Сам матч в итоге я целиком смог посмотреть только 31 декабря 2008 года - когда его показывали на НГ по каналу спорт (потому что интернета у нас быстрого для скачивания матча тогда не было). Вот так вот я не видел, но слышал лучший и самый эмоциональный матч в жизни, который подарил мне счастье, обморок и 2 часа крепкого довольного сна.
От себя - я всегда верил в сборную Гуса Ивановича, с первой игры против Латвии - видно было, что у команды была игра, но никто тогда в проход сборной не верил. Рублей 500 выиграл на спорах с друзьями после победы над греками, а уж сколько я унес от дружеских пари после прохода шведов - не помню)
В прямом эфире с того Евро видел только первые два матча. Как только вернулся, где-то на рынке купил DVD с записью лучших игр Евро-08. Посмотрел игры со Швецией и с Голландией + полуфинал таким образом. Было круто, что на DVD мне досталась запись с НТВ-плюс, где Черданцев орал. А со Швецией был классный комментарий Розанова и Уткина. Они же комментировали финал (тоже был на диске), помню как они незадолго до стартового свистка говорили, что мы могли бы быть здесь, вплотную подошли к этому, но пришлось отступить.
Ну сколько раз еще можно писать про страшную пушку Колодина, сколько выпил Черданцев перед матчем, и что Аршавин съел на завтрак?
Никаких комментариев Черданцева не было, в прямом эфире показывал только Первый канал, с комментариями Орлова. Откуда возник Черданцев, кто может объяснить? В повторе на другом канале? Так он мог запись комментировать
Я, конечно, понимаю что нам сейчас гордиться особо нечем, но вспомнить тем и приятнее, когда «пластинка не заезжена».
вообще 2008-й - это нечто, столько событий, эмоций.
Потом на пляже в Айя-Напе в июле...
впрочем, это уже совсем другая история...
Ех, прекрасное время...родители молодые, я перехожу в 10 класс, соседи братья, кто же знал, что было лучшее время.
Да, незабываемые впечатления... По качеству игры, пожалуй, матч со Швецией был не ниже, а то и выше, но это совсем другое... Аршавин, конечно, блеснул тогда, очень радостно, что смог достойно проявить себя не только в России, но и в европейских масштабах.
Смотрел матч в кафе в Малоярославце, где была тогда дача. Мы как раз тогда пристройку к дому соорудили и из всех обрезков, строительного мусора и прочего хлама разожгли гигантский костёр во дворе - долго не получалось (ветер что ли дул сильный или дождик моросил?), наконец, мой тогда одиннадцатилетний сын всё-таки разжёг. Дача была в низине, в город в кафе пришлось подыматься в гору, так что я, даже отойдя на приличное расстояние, сверху мог видеть грандиозное пламя и даже перепугался - не устроим ли пожара?
Кафе с летней верандой было заполнено под завязку народом, был такой галдёж, что комментарий ГСО был совершенно не слышен, но он особо и не нужен был никому (уже после просмотрел запись с комментарием Черданцева). По ходу игры, помню, переживал совершенно особые ощущения - как говорится, дух захватило. Когда Колодин нанёс один из своих ударов, слышу - сердце поёт...
Потом было незабываемое единение с народом...
Когда уже в полной темноте возвращался, вспомнил про костёр и думаю - ну, что, обошлось без беды? Смотрю - чернота, тишина, всё спокойно.
Пятнадцать лет прошло - теперь всё другое...
P.S Давайте лучше тему с рассказами о том, кто что делал во время игры Таджикистан - Россия.