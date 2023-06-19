кнедлики без пива
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3:1 с Голландией на Евро-2008 – наше общее счастье. А как вы смотрели великий матч? И как праздновали?

Евро-2008 Евро-2008
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Вспоминаем вместе.

21 июня – большая дата для российского футбола. В этот день 15 лет назад сборная Хиддинка повалила Нидерланды (3:1) на Евро-2008 и подарила нам эйфорию.

Все было невероятно: команда играла ярко, много атаковала, красиво забивала, а Георгий Черданцев провел репортаж, который навсегда остался частью фольклора («Колодин – пушка страшная!», «Я сейчас закончу вообще все» и другие реплики). Но главное – исторический результат, благодаря которому Россия вышла в полуфинал Евро.

Уверены, этот матч видел каждый. И убеждены, что каждый отмечал победу.

Расскажите в комментариях, как вы провели вечер и ночь 21 июня 2008 года: где смотрели, при каких обстоятельствах, с кем, как праздновали – чем детальнее, тем лучше. Самые фактурные истории мы добавим в большой текст с воспоминаниями о том прекрасном моменте.

Вперед!

«Перед овертаймом я сказал: «Не могу не то что бежать – стоять». Аршавин вспомнил все о матче с Голландией на Евро-2008

Жирков – наш Роберто Карлос. Его игра на Евро-2008 – величие

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths / Staff

35 комментариев

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Jlaw
Честно говоря, нельзя вспоминать все время одно и тоже ребят, а то вы превратитесь в Черданцева, который про этот матч говорит в каждой своей трансляции, не важно что он комментирует
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Алексей Степанюк
Это моя любимая история, как меня откачали из двухчасового обморока)
Мы приехали в Санкт-Петербург на экскурсию с классом, остановились в общежитии на окраине города. Всем по 15-16 лет, почти с каждым было по 1 родителю (в основном - мамы). И вот мы с пацанами и жителями общаги смотрим 1 тайм на большом старом плазменном толстом ТВ, рассевшись по коврам/подушкам. И тут в перерыв нам говорят - ну что, собирайтесь, у нас начинается ночная экскурсия по Санкт-Петербургу. Пацаны подняли бунт, какая экскурсия, тут матч, на что большинство родителей-мам заявили "ой да чего там смотреть, наши все равно продуют, а за экскурсию уплочено". Всех принудительно загнали в автобус и повезли смотреть Питер. Мобильного интернета для просмотра нет, и одна из девченок (Вика, спасибо тебе за это) перед отправлением отдала нам пацанам радиоприемник портативный, с которого мы в автобусе слушали трансляцию. На каждой остановке возле достопримечательностей мы толпой убегали до ближайшего бара, где через дверь/стекло смотрели матч, загоняемые потом мамами обратно в автобус. Помню бешеный ор, когда забил Павлюченко. Потом грустный матерок, за который даже мамы не осуждали, когда наши пустили за 5 минут до конца. Каким-то образом ко мне первому пришла СМС от друга, когда забил Торбинский. Я просто орал и бегал по едущему автобусу, девочки недоумевали, пацаны давали пятюни. Около 110 минуты мы вышли в центре, где-то возле Инженерного замка. Радио было у меня, и мы услышали гол Аршавина. Я уверен, что в тот момент был самым громким на 5 км вокруг - я просто бегал, обнимал прохожих (и они радостно обнимались в ответ), кидал сандали в воздух, как и друзья по радионесчастью в автобусе. После финального свистка нас не смогли загнать в автобус, да и ехать он почти не мог из-за количества народа вокруг на улицах. Тут я понял, что отключаюсь. Очнулся в общежитии через 2 часа, где мне сказали, что я от танцев, криков и радости упал в обморок, и был доставлен в автобус силами друзей пацанов. Сам матч в итоге я целиком смог посмотреть только 31 декабря 2008 года - когда его показывали на НГ по каналу спорт (потому что интернета у нас быстрого для скачивания матча тогда не было). Вот так вот я не видел, но слышал лучший и самый эмоциональный матч в жизни, который подарил мне счастье, обморок и 2 часа крепкого довольного сна.
От себя - я всегда верил в сборную Гуса Ивановича, с первой игры против Латвии - видно было, что у команды была игра, но никто тогда в проход сборной не верил. Рублей 500 выиграл на спорах с друзьями после победы над греками, а уж сколько я унес от дружеских пари после прохода шведов - не помню)
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Артем Дэлькин
Был на соревнованиях по спортивному туризму на протяжении почти всего турнира. С Голландией загружал в палатке WAP-трансляцию текстовую на обычную Нокию, даже не смартфон. Плюс, откуда-то издалека доносились крики, по ним понимал, что забили (раньше трансляции в телефоне).
В прямом эфире с того Евро видел только первые два матча. Как только вернулся, где-то на рынке купил DVD с записью лучших игр Евро-08. Посмотрел игры со Швецией и с Голландией + полуфинал таким образом. Было круто, что на DVD мне досталась запись с НТВ-плюс, где Черданцев орал. А со Швецией был классный комментарий Розанова и Уткина. Они же комментировали финал (тоже был на диске), помню как они незадолго до стартового свистка говорили, что мы могли бы быть здесь, вплотную подошли к этому, но пришлось отступить.
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DosSantosAveiro
Смотрели в общаге с пацанами, было море пива и старенький телевизор. После гола Шавы уже помню смутно, лишь только что орали и скакали в коридоре, как бешеные, поливали друг друга пеной для бритья и пивом. Потом на улицу, все такие же были, как и мы - пьяные и счастливые. И никаких драк и разборок, все обнимались, веселились. Домой под утро, счастливые и не верящие, что произошло. Много эмоций в жизни было, но таких, пожалуй, до сих пор не было и вряд ли будет. Спасибо парням и Хиддинку за 2008 год.
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Carver
Какая избитая и поднадоевшая тема, если честно. Да, было, да, было безумно круто, но надоело обсасывать это каждые несколько месяцев.

Ну сколько раз еще можно писать про страшную пушку Колодина, сколько выпил Черданцев перед матчем, и что Аршавин съел на завтрак?
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Тюменский медвежонок
Комментарии Черданцева разлетелись именно в интернете и то спустя лишь несколько дней после матча, ведь он комментировал на НТВ+ и канал так то платный был, поэтому 90% людей смотрели совершенно другую трансляцию с другими комментариями. В интернете еще после игры так же вирусным стал ролик где эту же игру комментировал какой то таджик вроде, тоже очень смешно это делал
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Owen20
Так получилось, что подхватил инфекцию и смотрел этот матч в кровати в полубреду с температурой под 39. Но к концу матча толи таблетки и уколы подействовали, толи игра нашей сборной, смог оклематься и на голе Аршавина даже выпил стаканчик пива с батей! До сих пор верю в чудодейственную силу сборной Хиддинка!
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Алексей Степанюк
Ответ Араик Оганесян
Смотрели дома - я, мама, брат и двоюродный брат. Никаких комментариев Черданцева не было, в прямом эфире показывал только Первый канал, с комментариями Орлова. Откуда возник Черданцев, кто может объяснить? В повторе на другом канале? Так он мог запись комментировать
На другом канале он был, у большинства по регионам была обычная трансляция Первого, а Чердак был по платному НТВ+. Этот комментарий уже после матча стал популярен и разлетелся в сети, во время матча его слышал мало кто
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Артем Дэлькин
Ответ Артем Дэлькин
Был на соревнованиях по спортивному туризму на протяжении почти всего турнира. С Голландией загружал в палатке WAP-трансляцию текстовую на обычную Нокию, даже не смартфон. Плюс, откуда-то издалека доносились крики, по ним понимал, что забили (раньше трансляции в телефоне). В прямом эфире с того Евро видел только первые два матча. Как только вернулся, где-то на рынке купил DVD с записью лучших игр Евро-08. Посмотрел игры со Швецией и с Голландией + полуфинал таким образом. Было круто, что на DVD мне досталась запись с НТВ-плюс, где Черданцев орал. А со Швецией был классный комментарий Розанова и Уткина. Они же комментировали финал (тоже был на диске), помню как они незадолго до стартового свистка говорили, что мы могли бы быть здесь, вплотную подошли к этому, но пришлось отступить.
P.S. Аналогичным образом пропустил почти весь ЧМ-2010, помню что ночью слушал по радио трансляцию финала.
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Whiskeyman
Да сколько можно то об этом!?
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Дмитрий Шеховцов
Ответ Jlaw
Честно говоря, нельзя вспоминать все время одно и тоже ребят, а то вы превратитесь в Черданцева, который про этот матч говорит в каждой своей трансляции, не важно что он комментирует
Я думаю, этот матч у Черданцева, как и у многих наших соотечественников оставил неизгладимое впечатление, ведь таких матчей в истории нашей сборной не так много. Пусть наслаждаются, ведь они были свидетелями, можно сказать, чуда)
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РВКИН СУ ГС СВ
Ответ DosSantosAveiro
Смотрели в общаге с пацанами, было море пива и старенький телевизор. После гола Шавы уже помню смутно, лишь только что орали и скакали в коридоре, как бешеные, поливали друг друга пеной для бритья и пивом. Потом на улицу, все такие же были, как и мы - пьяные и счастливые. И никаких драк и разборок, все обнимались, веселились. Домой под утро, счастливые и не верящие, что произошло. Много эмоций в жизни было, но таких, пожалуй, до сих пор не было и вряд ли будет. Спасибо парням и Хиддинку за 2008 год.
Повторяется
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Араик Оганесян
Смотрели дома - я, мама, брат и двоюродный брат.
Никаких комментариев Черданцева не было, в прямом эфире показывал только Первый канал, с комментариями Орлова. Откуда возник Черданцев, кто может объяснить? В повторе на другом канале? Так он мог запись комментировать
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TaR
Ностальгирование уже слишком сильно зашкаливает.

Я, конечно, понимаю что нам сейчас гордиться особо нечем, но вспомнить тем и приятнее, когда «пластинка не заезжена».
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Алексей Степанюк
Ответ Jlaw
Честно говоря, нельзя вспоминать все время одно и тоже ребят, а то вы превратитесь в Черданцева, который про этот матч говорит в каждой своей трансляции, не важно что он комментирует
а что, у нас много таких матчей? за 20+ лет ровно 2, Голландия-2008 и Испания-2018. лучше позитивное вспоминать, а не Марибор
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Сиськи Маши Макаровой
Помним, что в тот день мы вспотели
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ademius
смотрел дома. Сестра до сих пор припоминает мне , как я забыл закрыть блендер, делая мохито и пялясь в телик. Мята и лед по стенам, отмывал, разумеется, уже после матча.
вообще 2008-й - это нечто, столько событий, эмоций.
Потом на пляже в Айя-Напе в июле...
впрочем, это уже совсем другая история...
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MVL
Непонятно почему из этого Евро героем сделали Аршавина, Павлюченко и Жирков с Семаком не хуже сыграли.
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Timka47
Мне 16, ехал с папой из Уфы в Сочи, интернета нету, только сотовый кнопочный, звонил маме каждые 10 минут спрашивал счёт, а она не разбирается, говорит: белые забили гол. Она уже спать хотела, так как у Башкирии +2 время, я ей говорю потерпи, мне нужно знать, как закончилось. Потом с папой примерно в 5 утра приехали в Сочи, а там...безумие, все веселятся, на машинах ездят с флагами и всё такое)
Ех, прекрасное время...родители молодые, я перехожу в 10 класс, соседи братья, кто же знал, что было лучшее время.
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dembel69
Смотрел матч в биллиардной в Темиртау с другом. Друг был немножко пьян. Перед экраном сидят человек 25, все казахи, кроме моего друга, он был русским. И когда голландцы забили гол он крикнул: Гооол, Голландия вперед! И сразу в его сторону полетели туфли, летние тапочки. Хорошо, что все мимо. Хорошо, что Россия выиграла, а то его точно избили бы))
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Kranmeister
В Коми смотрел, в лагере.
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Эдуард Коптилый
Смотрели большой компанией в спортбаре. Во время гола Павлюченко был в сартире и выбежал радоваться чуть ли не со спущенными штанами. Гол Торбинского - это было сумашествие, все обнимались со всеми. После игры центр города (Воронеж) стоял на ушах до поздней ночи. Разговаривать потом дня три нормально не мог.
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Russia_the_best
Меня из общаги выселили за слишком шумный просмотр.
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volens-docens
Интересно, в который уже раз на Спортсе люди призываются к тому, чтобы поделиться воспоминаниями об этом матче. Сам я точно писал в комментариях на эту тему неоднократно. Чтобы не сочинять в очередной раз новый текст, закопипащу сюда то, что написал чуть больше месяца назад в блоге Александра Дорского (Open the Doors):

Да, незабываемые впечатления... По качеству игры, пожалуй, матч со Швецией был не ниже, а то и выше, но это совсем другое... Аршавин, конечно, блеснул тогда, очень радостно, что смог достойно проявить себя не только в России, но и в европейских масштабах.
Смотрел матч в кафе в Малоярославце, где была тогда дача. Мы как раз тогда пристройку к дому соорудили и из всех обрезков, строительного мусора и прочего хлама разожгли гигантский костёр во дворе - долго не получалось (ветер что ли дул сильный или дождик моросил?), наконец, мой тогда одиннадцатилетний сын всё-таки разжёг. Дача была в низине, в город в кафе пришлось подыматься в гору, так что я, даже отойдя на приличное расстояние, сверху мог видеть грандиозное пламя и даже перепугался - не устроим ли пожара?
Кафе с летней верандой было заполнено под завязку народом, был такой галдёж, что комментарий ГСО был совершенно не слышен, но он особо и не нужен был никому (уже после просмотрел запись с комментарием Черданцева). По ходу игры, помню, переживал совершенно особые ощущения - как говорится, дух захватило. Когда Колодин нанёс один из своих ударов, слышу - сердце поёт...
Потом было незабываемое единение с народом...
Когда уже в полной темноте возвращался, вспомнил про костёр и думаю - ну, что, обошлось без беды? Смотрю - чернота, тишина, всё спокойно.
Пятнадцать лет прошло - теперь всё другое...
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Любитель побеждать
С того 2008-го лет прошло уже больше, чем с эпичного и грустного одновременно 1999-го до той самой победы как раз. Ну нельзя же в самом деле вечно жить прошлым.
P.S Давайте лучше тему с рассказами о том, кто что делал во время игры Таджикистан - Россия.
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