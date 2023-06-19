35 комментариев

Вспоминаем вместе.

21 июня – большая дата для российского футбола. В этот день 15 лет назад сборная Хиддинка повалила Нидерланды (3:1) на Евро-2008 и подарила нам эйфорию.

Все было невероятно: команда играла ярко, много атаковала, красиво забивала, а Георгий Черданцев провел репортаж, который навсегда остался частью фольклора («Колодин – пушка страшная!», «Я сейчас закончу вообще все» и другие реплики). Но главное – исторический результат, благодаря которому Россия вышла в полуфинал Евро.

Уверены, этот матч видел каждый. И убеждены, что каждый отмечал победу.

Расскажите в комментариях, как вы провели вечер и ночь 21 июня 2008 года: где смотрели, при каких обстоятельствах, с кем, как праздновали – чем детальнее, тем лучше . Самые фактурные истории мы добавим в большой текст с воспоминаниями о том прекрасном моменте.

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths / Staff